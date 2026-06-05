Ce se întâmplă dacă pici o probă la Bacalaureat 2026. Mai trebuie să susții toate examenele?
Pentru mulți elevi, Bacalaureatul reprezintă unul dintre cele mai importante examene din viața școlară. Emoțiile, presiunea și teama de eșec îi fac pe mulți să se întrebe ce se întâmplă dacă nu promovează una dintre probe. Mai trebuie să susțină toate examenele din nou sau doar materia la care au fost respinși?
Vestea bună este că elevii care nu promovează o singură probă nu sunt obligați să reia întregul examen de Bacalaureat.
Ce înseamnă promovarea examenului de Bacalaureat
Pentru a promova Bacalaureatul, un candidat trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții:
- să participe la toate probele de evaluare a competențelor;
- să susțină toate probele scrise;
- să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;
- să aibă o medie generală de cel puțin 6.
Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, examenul nu este considerat promovat.
Ce se întâmplă dacă pici o singură probă
Elevii care nu obțin nota minimă 5 la una dintre probele scrise nu trebuie să susțină din nou toate examenele.
La sesiunea următoare, aceștia se pot înscrie doar la proba sau probele nepromovate. Notele obținute la disciplinele promovate rămân valabile.
De exemplu, dacă un candidat a luat nota 8 la Limba română și nota 7 la proba la alegere, dar a obținut nota 4 la Matematică, va trebui să susțină din nou doar examenul la Matematică.
Ce se întâmplă dacă media este sub 6
Există și situații în care elevul obține minimum nota 5 la toate probele, însă media generală este mai mică de 6.
Și în acest caz examenul este considerat nepromovat.
La sesiunea următoare, candidatul poate alege să susțină din nou una sau mai multe probe pentru a obține note mai mari și pentru a atinge media necesară promovării.
De câte ori poate fi susținut Bacalaureatul
Legislația permite absolvenților de liceu să participe la examenul de Bacalaureat de mai multe ori.
Nu există o limită privind numărul de sesiuni în care un candidat poate încerca să promoveze examenul. Astfel, inclusiv persoanele care au terminat liceul cu mulți ani în urmă se pot înscrie la Bacalaureat.
În fiecare an sunt organizate două sesiuni principale: una în vară și una în toamnă.
Ce se întâmplă cu notele obținute anterior
Mulți candidați se tem că vor pierde notele bune obținute la celelalte discipline.
În realitate, notele la probele promovate pot fi recunoscute conform regulilor stabilite de Ministerul Educației, astfel încât elevul să nu fie obligat să repete examenele la care a obținut deja rezultate satisfăcătoare.
Această măsură le permite candidaților să se concentreze doar asupra disciplinelor la care au întâmpinat dificultăți.
Bacalaureatul poate fi promovat și după sesiunea de vară
Pentru elevii care nu reușesc să promoveze din prima încercare, sesiunea de toamnă reprezintă o nouă șansă.
De multe ori, câteva săptămâni suplimentare de pregătire sunt suficiente pentru a recupera materia și pentru a obține nota necesară promovării.
Din acest motiv, profesorii îi sfătuiesc pe absolvenți să nu își piardă încrederea dacă nu promovează o probă. În cele mai multe cazuri, examenul poate fi trecut la sesiunea următoare fără reluarea tuturor probelor susținute anterior.
Important: Informațiile prezentate au caracter informativ și se bazează pe regulile generale aplicabile examenului de Bacalaureat. Pentru detalii actualizate privind sesiunea din 2026, elevii trebuie să consulte metodologia publicată de Ministerul Educației.