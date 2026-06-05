Ce se întâmplă dacă pici o probă la Bacalaureat 2026. Mai trebuie să susții toate examenele?

Ce înseamnă promovarea examenului de Bacalaureat

Pentru a promova Bacalaureatul, un candidat trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții:

să participe la toate probele de evaluare a competențelor;

să susțină toate probele scrise;

să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;

să aibă o medie generală de cel puțin 6.

Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, examenul nu este considerat promovat.

Ce se întâmplă dacă pici o singură probă

Elevii care nu obțin nota minimă 5 la una dintre probele scrise nu trebuie să susțină din nou toate examenele.

La sesiunea următoare, aceștia se pot înscrie doar la proba sau probele nepromovate. Notele obținute la disciplinele promovate rămân valabile.

De exemplu, dacă un candidat a luat nota 8 la Limba română și nota 7 la proba la alegere, dar a obținut nota 4 la Matematică, va trebui să susțină din nou doar examenul la Matematică.

Ce se întâmplă dacă media este sub 6

Există și situații în care elevul obține minimum nota 5 la toate probele, însă media generală este mai mică de 6.

Și în acest caz examenul este considerat nepromovat.