Noua lege se pregătește pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea verificării pe Facebook sau TikTok

Guvernul pregătește, cu întârziere, un proiect amplu pentru actualizarea legislației privind creditele de consum. Inițiativa transpune, în mod extins, Directiva (UE) 2023/2225 referitoare la creditele de consum, care înlocuiește fosta Directivă 2008/48, deja implementată în România prin OUG 50/2010. Termenul-limită de transpunere la nivel național este 20 noiembrie 2025, dar, pentru că proiectul trebuie să parcurgă procedura parlamentară, este foarte probabil ca acest termen să fie depășit.

Noua reglementare se aplică exclusiv creditelor de consum de până la 100.000 de euro, iar împrumuturile ipotecare rămân reglementate de cadrul existent. Proiectul acoperă și ofertele de tip „cumpără acum, plătește mai târziu” (BNPL) promovate de retaileri online, dar păstrează din excepții: liniile de credit fără dobândă, acordate pe perioade scurte de până la 50 de zile, continuă să fie excluse. În ansamblu, accentul cade pe informarea corectă a consumatorilor și pe prevenirea supraîndatorării.

Ce se schimbă în publicitatea la credite și informarea precontractuală

Un element vizibil pentru public va fi avertismentul standard care trebuie introdus în reclame: „Atenție! Banii împrumutați costă bani”. Scopul este ca beneficiarii să înțeleagă costul real al finanțării, nu doar dobânda nominală. Creditorii nu vor mai putea promova mesaje care sugerează, direct sau voalat, că împrumutul „îmbunătățește” situația financiară, că datoriile existente „contează puțin” în analiză sau că un credit ar fi un substitut pentru economisire ori un mod de a ridica nivelul de trai. De asemenea, nu vor mai fi permise reclame care condiționează o ofertă promoțională de contractarea unui credit sau care promit perioade de grație mai mari de trei luni.

Transparența crește și în plan tehnic: anunțurile vor trebui să includă nu doar exemplul reprezentativ de credit cu toate costurile, ci și indicații despre posibile cheltuieli suplimentare. În etapa precontractuală, furnizorii de credit vor avea obligația să prezinte pe larg costurile totale, inclusiv cele legate de administrarea conturilor aferente creditului, operațiunile de plată, extragerile de numerar, precum și costurile de întârziere (dobânzi penalizatoare și penalități). Dacă încheierea unor servicii accesorii — de pildă o poliță de asigurare — e obligatorie, acest lucru trebuie menționat explicit, la fel și eventualele costuri notariale. Tot ca noutate, consumatorului trebuie să i se spună dacă prețul creditului este personalizat prin prelucrare automată a datelor, inclusiv prin profilare.

Evaluarea bonității și protecția datelor personale

Pentru a preveni supraîndatorarea, proiectul insistă pe o evaluare riguroasă a capacității de rambursare, bazată în principal pe informații din baze de date dedicate și pe documente relevante. Există însă limite clare: se interzice consultarea rețelelor sociale pentru evaluarea bonității. Cu alte cuvinte, Facebook, TikTok sau alte platforme nu pot fi folosite ca „sursă” în analiza de risc de creditare.

Dacă în evaluare sunt folosite sisteme automate — de la scoring până la decizii bazate pe profilare — consumatorul capătă dreptul de a cere intervenția umană. În plus, proiectul conține o protecție specifică în zona asigurărilor atașate creditului: după cinci ani de la încheierea tratamentului, datele privind diagnostice oncologice ale consumatorilor nu pot fi utilizate în scopul polițelor legate de un contract de credit. Este interzisă și „creditarea pe nepregătite”: nu se pot acorda împrumuturi fără o solicitare anterioară și fără acordul explicit al consumatorului.

Rambursare anticipată, conturi dedicate și asigurări proporționale

Dreptul la rambursare anticipată este reconfirmat și întărit: poate fi exercitat în orice moment, fără prag minim, iar debitorul poate alege între reducerea ratei lunare, scurtarea duratei contractului sau o combinație a celor două. Comisionul de rambursare anticipată rămâne limitat între 0,5% și 1%, în funcție de maturitatea rămasă, așa cum prevede cadrul actual.

Creditorii pot cere deschiderea și menținerea unor conturi strict legate de plata și administrarea creditului, inclusiv conturi destinate garanțiilor suplimentare. În ceea ce privește asigurările, acestea sunt permise doar dacă sunt relevante și proporționale cu riscul, iar consumatorul are dreptul să-și aleagă furnizorul, nefiind obligat să accepte exclusiv compania propusă de creditor.

Reguli noi pentru recuperatorii de creanțe: fără executare silită directă

Schimbarea cu impact major în practică privește creanțele cesionate către firmele de recuperare. Proiectul stabilește că aceste contracte cedate nu mai reprezintă titluri executorii. Asta înseamnă că, spre deosebire de situația actuală, recuperatorii vor trebui mai întâi să obțină în instanță certificarea caracterului „cert, lichid și exigibil” al datoriei înainte de a putea începe executarea silită — popriri, valorificarea garanțiilor sau alte măsuri.

În relația cu debitorii, rămân în vigoare obligațiile de a propune soluții adecvate de plată — de la eșalonări până la reduceri ale sumei —, fără a impune comisioane sau dobânzi suplimentare, cu excepția dobânzii penalizatoare legale. Ideea centrală este echilibrul: protejarea consumatorilor vulnerabili și asigurarea unui cadru previzibil pentru toți actorii pieței de credit.

Calendar și aplicare: obiectiv ambițios, termen greu de respectat

Deși transpunerea Directivei (UE) 2023/2225 are termen-limită 20 noiembrie 2025, traseul parlamentar necesar adoptării face ca depășirea termenului să fie plauzibilă. Până atunci, o parte dintre prevederi au fost deja introduse în OUG 50 prin alte legi, însă proiectul actual merge mai departe și preia extensiv cerințele europene, adăugând clarificări importante pentru publicitate, transparență, evaluarea bonității și activitatea recuperatorilor.

Pentru consumatori, pachetul aduce reguli mai clare și instrumente directe de protecție, de la interzicerea verificărilor pe social media până la limitarea executării silite în cazul creanțelor cesionate. Pentru creditori, miza va fi adaptarea rapidă a proceselor interne și a comunicării comerciale, într-un cadru care favorizează disciplina și informarea completă.