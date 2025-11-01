Calcul complet. Cât trebuie să câștigi ca să iei un apartament cu două camere prin credit ipotecar

Piața imobiliară din România a devenit, în ultimii ani, tot mai greu accesibilă pentru românii cu venituri medii. Prețurile apartamentelor au crescut accelerat, în timp ce salariile au evoluat într-un ritm mult mai lent. Rezultatul: visul de a avea o locuință proprie s-a transformat pentru mulți într-un calcul complicat, în care fiecare sută de lei contează.

Scumpiri accelerate în marile orașe

În orașe precum Cluj-Napoca, Brașov sau București, apartamentele s-au scumpit cel mai mult. În Cluj, un metru pătrat de locuință costă acum aproximativ 3.000 de euro, dublu față de acum șase ani. Aici, un apartament de 69 de metri pătrați, cu trei camere, complet mobilat și utilat, se vinde cu 399.000 de euro, o sumă cu care ai putea cumpăra o locuință similară într-un cartier bun din Madrid sau Berlin. În capitală, metrul pătrat se situează în jur de 2.000 de euro, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 70% în ultimii ani.

Explicațiile sunt multiple: oferta limitată de locuințe noi, costurile mai mari ale construcțiilor și blocajele urbanistice care afectează proiectele imobiliare. „În orașele mari, în special în București, există o lipsă de terenuri disponibile și de autorizații rapide, ceea ce menține prețurile la niveluri ridicate, mai ales pentru locuințele noi din zonele centrale”, explică Gabriel Blăniță, specialist în piața imobiliară.

De ce salariu ai nevoie pentru a cumpăra un apartament de 100.000 de euro

Un calcul simplu arată că, la un preț de aproximativ 100.000 de euro pentru o locuință decentă, cumpărătorul trebuie să achite un avans de cel puțin 15%, adică 15.000 de euro. Restul sumei, de 85.000 de euro, ar urma să fie acoperit printr-un credit ipotecar pe 30 de ani.

La dobânzile actuale, o astfel de rată lunară ajunge la aproximativ 3.000 – 3.200 de lei, în funcție de bancă și de tipul dobânzii (fixă sau variabilă). Potrivit regulilor de creditare, rata nu trebuie să depășească 40% din venitul net al solicitantului. Asta înseamnă că pentru a se încadra la un astfel de împrumut, cumpărătorul trebuie să aibă un salariu net de cel puțin 7.500 – 8.000 de lei pe lună.

Prin comparație, salariul mediu net în România era în august de aproximativ 5.400 de lei. Cu un astfel de venit, o persoană se poate califica cel mult pentru un credit de 62.000 de euro, suficient doar pentru o garsonieră la periferia marilor orașe.

„Tot mai mulți clienți vin împreună cu partenerii sau chiar cu membrii familiei pentru a deveni codebitori. În felul acesta, pot obține o sumă mai mare și reușesc să acopere diferența de preț”, explică Claudiu Trandafir, broker de credite.

Pe lângă dobânzi, o altă lovitură a venit în această vară, odată cu creșterea TVA-ului pentru locuințele noi. Un apartament care costa 100.000 de euro s-a scumpit automat cu peste 10.000 de euro. Practic, o persoană cu un venit de 6.000 de lei, care anterior se încadra la un astfel de credit, nu mai poate acum obține finanțarea necesară.

Astfel, pentru a cumpăra astăzi un apartament cu două camere într-un oraș mare din România, este nevoie nu doar de economii considerabile pentru avans, ci și de un venit lunar peste media națională.