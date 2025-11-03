Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 15:58
de Iulia Kelt

„Brățările electronice” pentru mașini ar putea deveni realitate. Ce li se pregătește, de fapt, șoferilor vitezomani?

AUTO
„Brățările electronice” pentru mașini ar putea deveni realitate. Ce li se pregătește, de fapt, șoferilor vitezomani?
Măsuri pentru șoferii vitezomani / Foto: DepositPhotos

Autoritățile din statul american Arizona analizează o soluție inedită pentru șoferii care adună prea multe amenzi de viteză.

În loc să-și piardă permisul, aceștia ar putea opta pentru montarea unor dispozitive de limitare a vitezei, conectate la sistemul GPS al mașinii, care ar împiedica depășirea limitei legale.

Inițiativa, descrisă drept o „brățară electronică pentru mașină”, a fost propusă de reprezentantul Quang Nguyen, care intenționează să depună oficial proiectul la începutul anului viitor.

Vezi și:
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă
SGR se extinde: borcanele ar putea fi adăugate pe lista produselor returnabile. Proiectul e în Parlament

Potrivit publicației AZ Central, Nguyen colaborează deja cu două companii specializate în astfel de tehnologii, Smart Start și LifeSafer, pentru a pregăti detaliile implementării, scrie CarScoops.

Cum ar funcționa dispozitivele de limitare a vitezei

Sistemul ar combina semnale de la telefonul mobil și date GPS pentru a determina limita de viteză de pe drumul respectiv.

Electronica integrată în unitatea de control a mașinii (ECU) ar împiedica autovehiculul să o depășească, indiferent cât de tare apasă șoferul pedala de accelerație.

Costurile estimative sunt de aproximativ 250 de dolari pentru instalare și 4 dolari pe zi pentru utilizare. Totuși, pentru situațiile excepționale în care depășirea vitezei ar fi necesară, de exemplu, pentru a evita un pericol, echipamentele ar include un mod de suprascriere temporar. Acesta ar permite o creștere de 16 km/h peste limita legală, de maximum trei ori pe lună.

Proiectul nu s-ar aplica doar celor prinși în mod repetat depășind viteza, ci și persoanelor condamnate pentru conducere agresivă, curse ilegale sau comportament periculos în trafic. În fiecare caz, instanța ar decide dacă șoferul poate beneficia de această alternativă la suspendarea permisului.

Critici privind precizia și protecția datelor

Deși măsura ar putea reduce semnificativ accidentele cauzate de viteză excesivă, nu toți sunt convinși de eficiența sa.

Oponenții susțin că tehnologia GPS nu este suficient de precisă pentru a identifica toate limitele de viteză în timp real, ceea ce ar putea provoca blocaje sau situații riscante.

În plus, există temeri legate de confidențialitatea datelor colectate. Reprezentantul Alexander Kolodin a avertizat că implementarea acestor dispozitive ar putea „deschide o ușă periculoasă” către supravegherea excesivă a cetățenilor de către autorități.

State precum Virginia, Washington și Districtul Columbia au adoptat deja legi similare, în timp ce Wisconsin evaluează o propunere aproape identică.

În Arizona, Nguyen a mai încercat o inițiativă asemănătoare, însă atunci sistemul era obligatoriu; noua versiune este opțională, oferind șoferilor o alegere între suspendarea permisului și utilizarea tehnologiei de control al vitezei.

Dacă proiectul va fi aprobat, Arizona ar deveni primul stat care implementează o soluție voluntară de acest tip, transformând tehnologia de monitorizare rutieră într-un instrument de reabilitare digitală pentru șoferii care ignoră regulile.

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
Recomandări
Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere de Crăciun și Revelion au românii
Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere de Crăciun și Revelion au românii
Cele mai importante filme de la Astra Film Festival pot fi vizionate online: „Portretul unui tată confuz” impresionează prin sinceritate și vulnerabilitate
Cele mai importante filme de la Astra Film Festival pot fi vizionate online: „Portretul unui tată confuz” impresionează prin sinceritate și vulnerabilitate
Românii care vor primi 400 de lei înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Românii care vor primi 400 de lei înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Serialul animat „The Simpsons” ajunge în jocul video Fortnite: Noul eveniment aduce Springfield și personaje iconice în joc
Serialul animat „The Simpsons” ajunge în jocul video Fortnite: Noul eveniment aduce Springfield și personaje iconice în joc
România inaugurează prima fermă de stridii din Marea Neagră: cum arată producția după un an de teste
România inaugurează prima fermă de stridii din Marea Neagră: cum arată producția după un an de teste
Eko Atlantic, „Dubaiul Africii”: mega-orașul construit pe o insulă artificială este aproape finalizat
Eko Atlantic, „Dubaiul Africii”: mega-orașul construit pe o insulă artificială este aproape finalizat
Transfer dosar pensie. Ce faci când schimbi domiciliul
Transfer dosar pensie. Ce faci când schimbi domiciliul
Un muncitor român, blocat sub dărâmături la Roma. Imagini cu prăbuşirea turnului dei Conti. Update
Un muncitor român, blocat sub dărâmături la Roma. Imagini cu prăbuşirea turnului dei Conti. Update
Revista presei
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Motivul pentru care Amalia Bellantoni şi-a agresat vecinii. De la ce ar fi plecat scandalul? Povestea nu este una nouă
Playtech Știri
Ce se întâmplă cu copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați
Playtech Știri
Monica Gabor, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Irinel Columbeanu în timpul vizitei în România
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...