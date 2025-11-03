„Brățările electronice” pentru mașini ar putea deveni realitate. Ce li se pregătește, de fapt, șoferilor vitezomani?

Autoritățile din statul american Arizona analizează o soluție inedită pentru șoferii care adună prea multe amenzi de viteză.

În loc să-și piardă permisul, aceștia ar putea opta pentru montarea unor dispozitive de limitare a vitezei, conectate la sistemul GPS al mașinii, care ar împiedica depășirea limitei legale.

Inițiativa, descrisă drept o „brățară electronică pentru mașină”, a fost propusă de reprezentantul Quang Nguyen, care intenționează să depună oficial proiectul la începutul anului viitor.

Potrivit publicației AZ Central, Nguyen colaborează deja cu două companii specializate în astfel de tehnologii, Smart Start și LifeSafer, pentru a pregăti detaliile implementării, scrie CarScoops.

Cum ar funcționa dispozitivele de limitare a vitezei

Sistemul ar combina semnale de la telefonul mobil și date GPS pentru a determina limita de viteză de pe drumul respectiv.

Electronica integrată în unitatea de control a mașinii (ECU) ar împiedica autovehiculul să o depășească, indiferent cât de tare apasă șoferul pedala de accelerație.

Costurile estimative sunt de aproximativ 250 de dolari pentru instalare și 4 dolari pe zi pentru utilizare. Totuși, pentru situațiile excepționale în care depășirea vitezei ar fi necesară, de exemplu, pentru a evita un pericol, echipamentele ar include un mod de suprascriere temporar. Acesta ar permite o creștere de 16 km/h peste limita legală, de maximum trei ori pe lună.

Proiectul nu s-ar aplica doar celor prinși în mod repetat depășind viteza, ci și persoanelor condamnate pentru conducere agresivă, curse ilegale sau comportament periculos în trafic. În fiecare caz, instanța ar decide dacă șoferul poate beneficia de această alternativă la suspendarea permisului.

Critici privind precizia și protecția datelor

Deși măsura ar putea reduce semnificativ accidentele cauzate de viteză excesivă, nu toți sunt convinși de eficiența sa.

Oponenții susțin că tehnologia GPS nu este suficient de precisă pentru a identifica toate limitele de viteză în timp real, ceea ce ar putea provoca blocaje sau situații riscante.

În plus, există temeri legate de confidențialitatea datelor colectate. Reprezentantul Alexander Kolodin a avertizat că implementarea acestor dispozitive ar putea „deschide o ușă periculoasă” către supravegherea excesivă a cetățenilor de către autorități.

State precum Virginia, Washington și Districtul Columbia au adoptat deja legi similare, în timp ce Wisconsin evaluează o propunere aproape identică.

În Arizona, Nguyen a mai încercat o inițiativă asemănătoare, însă atunci sistemul era obligatoriu; noua versiune este opțională, oferind șoferilor o alegere între suspendarea permisului și utilizarea tehnologiei de control al vitezei.

Dacă proiectul va fi aprobat, Arizona ar deveni primul stat care implementează o soluție voluntară de acest tip, transformând tehnologia de monitorizare rutieră într-un instrument de reabilitare digitală pentru șoferii care ignoră regulile.