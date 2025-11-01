Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
01 nov. 2025 | 14:22
de Vieriu Ionut

AUTO
Ce acte trebuie să ai obligatoriu în mașină. Mulți șoferi uită unul esențial și riscă amendă
Actele obligatorii pe care trebuie să le ai în mașină

Fiecare șofer care se urcă la volan trebuie să știe exact ce documente trebuie să aibă asupra sa sau în mașină, pentru a evita amenzi usturătoare. Deși unele acte pot părea banale sau ușor de trecut cu vederea, lipsa unuia singur poate atrage sancțiuni. Mulți conducători auto nu sunt la curent cu toate obligațiile legale și ajung să fie amendați chiar și pentru o simplă neatenție.

Actele pe care trebuie să le ai obligatoriu în mașină

Conducerea unui autovehicul implică mai mult decât respectarea regulilor de circulație. Potrivit legislației rutiere în vigoare, există o serie de documente care trebuie să se afle obligatoriu în mașină, pentru a putea fi prezentate în cazul unui control efectuat de Poliția Rutieră.

Primul document esențial este permisul de conducere, fără de care nicio persoană nu are voie să conducă pe drumurile publice. Lipsa acestuia atrage amenzi consistente, iar în anumite cazuri poate duce chiar la reținerea vehiculului, dacă polițistul nu poate verifica identitatea și dreptul de conducere al șoferului.

Al doilea document obligatoriu este certificatul de înmatriculare al autovehiculului, cunoscut și sub denumirea de talon. Acesta confirmă faptul că mașina este înmatriculată și are drept de circulație pe drumurile publice. Dacă talonul lipsește, conducătorul auto riscă amendă și, în unele situații, reținerea plăcuțelor de înmatriculare.

Asigurarea RCA – documentul pe care mulți șoferi îl uită

Unul dintre cele mai importante acte, pe care mulți șoferi îl omit, este polița de asigurare obligatorie RCA. Aceasta trebuie să fie valabilă și prezentată în format fizic sau electronic la cererea polițiștilor. În lipsa unei asigurări RCA valide, conducerea unui autovehicul devine ilegală, iar sancțiunile sunt severe: amenda poate depăși 2.000 de lei, iar autoritățile pot dispune suspendarea înmatriculării vehiculului.

Tot mai mulți șoferi folosesc varianta digitală a poliței RCA, valabilă în format PDF pe telefon sau tabletă. Legea permite acest lucru, dar este esențial ca documentul să poată fi prezentat rapid și lizibil la un eventual control.

Un alt act care nu trebuie neglijat este cartea de identitate a șoferului (buletinul sau cartea de identitate), necesară pentru confirmarea identității persoanei aflate la volan.

Alte documente utile care pot fi solicitate

Pe lângă actele menționate, autoritățile pot solicita, în anumite situații, și certificatul de inspecție tehnică periodică (ITP), ce confirmă faptul că mașina este în stare bună de funcționare și respectă normele de siguranță rutieră. Acesta se află, de regulă, menționat și pe talon, dar este bine ca șoferul să aibă și dovada actualizată a efectuării inspecției.

Pentru persoanele juridice sau firmele care dețin flote auto, este obligatorie și împuternicirea de utilizare a vehiculului, în cazul în care șoferul nu este proprietarul mașinii. Lipsa acestui document poate duce la reținerea vehiculului până la clarificarea situației.

Ce riști dacă nu ai toate actele în regulă

Conform legislației rutiere din România, lipsa documentelor obligatorii la un control al Poliției poate atrage amenzi între 580 și 1.160 de lei, în funcție de gravitatea situației. În cazurile în care șoferul nu poate dovedi existența unei polițe RCA valabile, sancțiunea poate fi însoțită de suspendarea înmatriculării mașinii și chiar de ridicarea plăcuțelor de înmatriculare.

De asemenea, conducerea unui vehicul fără permis de conducere valabil este considerată infracțiune și se pedepsește penal.

Pentru a evita astfel de situații neplăcute, este recomandat ca șoferii să păstreze toate documentele într-un dosar sau portofel special în torpedou, într-o formă actualizată și ușor accesibilă.

