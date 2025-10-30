Black Friday 2025 vine cu vești proaste pentru români. Pe timp de criză, cheltuielile nu se mai fac pe impuls

Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 11:24
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Ce se întâmplă anul acesta de Black Friday / Foto: Pixabay

Potrivit celui mai recent sondaj Cargus, cumpărătorii români abordează Black Friday 2025 cu mai multă prudenţă şi planificare.

Dacă altădată ziua reducerilor era sinonimă cu achiziţii impulsive, anul acesta majoritatea românilor declară că vor cheltui sume mai mici şi se vor orienta doar către ofertele cu adevărat avantajoase.

Studiul, realizat pe un eşantion de 1.036 de respondenţi din mediul urban, arată că aproape 64% dintre participanţi intenţionează să cheltuiască sub 1.000 de lei, iar doar 13% îşi propun un buget de peste 2.500 de lei.

Comparativ cu 2024, 4 din 10 români spun că vor reduce cheltuielile, iar alţi 37% vor păstra acelaşi nivel de buget.

Marketplace-urile domină preferinţele de cumpărare

Pentru 7 din 10 români, marile platforme online precum eMAG sau Altex sunt principalele destinaţii de Black Friday.

Aproape jumătate dintre respondenţi declară că verifică în paralel şi magazinele online specializate, însă doar 2 din 10 mai sunt dispuşi să caute reduceri în magazinele fizice.

Preţul rămâne principalul criteriu de selecţie pentru 88% dintre cumpărători, urmat de costul transportului (26%) şi recenziile altor clienţi (22%).

De asemenea, 14% iau în considerare timpul de livrare şi politica de retur înainte de a plasa o comandă.

Belgin Bactali, CEO Cargus, explică această schimbare printr-un proces de maturizare a consumatorilor: „Black Friday nu mai este despre goana după reduceri, ci despre alegeri chibzuite şi valoare reală. Românii aleg cu atenţie produsele şi magazinele în care au încredere, fiind mai rezervaţi cu bugetele lor.”

Comenzi mai mici, dar mai numeroase

Cargus estimează că în perioada Black Friday volumul livrărilor va creşte cu aproximativ 40% faţă de o perioadă obişnuită, cu un vârf de peste 70% într-o singură zi.

Tendinţa este clară: românii preferă comenzi mai frecvente, cu valori mai mici, din mai multe magazine, în funcţie de ofertele disponibile.

Categoriile de produse rămân, însă, similare celor din anii anteriori. Jumătate dintre respondenţi spun că vor cumpăra electronice şi electrocasnice, 27% haine şi accesorii, 20% produse pentru casă şi grădină, 17% cosmetice sau parfumuri, iar 15% cărţi şi jucării.

Sondajul Cargus, derulat între august şi septembrie 2025, oferă o imagine clară asupra modului în care comportamentul de cumpărare al românilor evoluează: mai calculat, mai atent la valoare şi mai bine adaptat la noile obiceiuri de consum online.

