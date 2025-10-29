Black Friday 2025 – avertismentul ANCOM pentru românii care cumpără servicii de telefonie, internet sau TV

Pe măsură ce campaniile de Black Friday se apropie, tot mai mulți români sunt atrași de reducerile spectaculoase la abonamentele de telefonie, internet sau televiziune. Însă, odată cu avalanșa de oferte, cresc și riscurile contractelor încheiate în grabă sau ale tentativelor de înșelăciune online. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a emis un set de recomandări clare pentru consumatori, avertizând asupra capcanelor ascunse în spatele promoțiilor.

Instituția reamintește că furnizorii de servicii au obligația legală de a prezenta informații clare, corecte și complete înainte de semnarea unui contract, mai ales în cazul comenzilor efectuate online. În lipsa acestora, contractul poate fi considerat nul, iar clientul nu are nicio obligație financiară.

Potrivit ANCOM, în cazul comenzilor online, pagina de comandă trebuie să conțină toate informațiile esențiale despre produs sau serviciu, preț, durată contractuală, costuri suplimentare și condițiile de retragere. În plus, butonul de finalizare a comenzii trebuie să specifice clar faptul că acțiunea respectivă implică o obligație de plată.

„Dacă nu există o astfel de atenționare, utilizatorul nu are nicio obligație în baza comenzii respective”, transmite ANCOM. Mai mult, pagina de comandă trebuie să le permită clienților revizuirea și corectarea eventualelor erori înainte de trimiterea acesteia.

Contractul este considerat valabil numai după confirmarea acceptării comenzii de către furnizor, iar această confirmare trebuie transmisă pe un suport durabil – e-mail, SMS sau document scris. Dacă furnizorul nu trimite confirmarea, contractul nu este încheiat, chiar dacă utilizatorul a trimis comanda online.

ANCOM atrage atenția și asupra situației frecvente în care stocurile promoționale se epuizează înainte de confirmarea comenzii: în acest caz, furnizorul nu este obligat să livreze produsul. Cu alte cuvinte, un client care a comandat un telefon la preț redus, dar nu a primit confirmarea înainte de epuizarea stocului, nu poate cere respectarea ofertei.

De asemenea, fiecare operator trebuie să ofere fișa de sinteză a contractului, un document standardizat care prezintă toate condițiile de furnizare a serviciului – tarife, durata contractului, procedura de reziliere și penalități. Această fișă trebuie pusă la dispoziția clientului cel târziu înainte de livrarea produsului sau începerea furnizării serviciului.

Dreptul de retragere și condițiile în care poți renunța la contract

O altă garanție importantă pentru consumatori este dreptul de retragere, care se aplică tuturor contractelor încheiate la distanță. ANCOM subliniază că, după semnarea unui astfel de contract, utilizatorii pot renunța fără a oferi un motiv în termen de 14 zile calendaristice.

Pentru contractele care includ achiziția unui echipament (telefon, laptop, modem sau router), termenul de 14 zile începe de la data primirii produsului. Furnizorii sunt obligați să informeze clar clienții despre acest drept, încă de la prezentarea ofertei, și să le pună la dispoziție un formular standard de retragere.

Retragerea poate fi făcută simplu, prin completarea formularului sau printr-o declarație scrisă transmisă furnizorului înainte de expirarea termenului de 14 zile. După notificare, operatorul este obligat să ramburseze sumele plătite, cu excepția cazurilor în care clientul a solicitat expres începerea serviciului înainte de expirarea termenului legal.

ANCOM amintește că, în lipsa informării corecte privind dreptul de retragere, termenul de 14 zile se prelungește automat până la 12 luni, oferind astfel protecție suplimentară consumatorilor.

Avertisment privind fraudele online și comenzile false

Pe lângă atenția la condițiile contractuale, ANCOM avertizează asupra creșterii numărului de tentative de fraudă online în perioada campaniilor de Black Friday. Escrocii profită de interesul ridicat al utilizatorilor și trimit mesaje false, sub formă de SMS-uri sau e-mailuri, care par a proveni de la furnizori legitimi de servicii poștale sau telecom.

Aceste mesaje conțin de obicei linkuri către site-uri false, unde utilizatorii sunt încurajați să introducă date personale, precum numărul cardului bancar, sub pretextul confirmării unei comenzi sau livrării unui colet.

ANCOM recomandă tuturor românilor să nu acceseze astfel de linkuri și să verifice întotdeauna autenticitatea expeditorului. În cazul în care un colet este livrat prin curier, este important ca înainte de plata rambursului să te asiguri că tu sau cineva din familie a efectuat într-adevăr comanda.

Dacă ai fost victima unei fraude online, instituția recomandă să te adresezi imediat Poliției și să blochezi cardul bancar folosit pentru plată.

Concluzie: prudența rămâne cea mai bună protecție în perioada reducerilor

Black Friday este perioada ideală pentru oferte atractive, dar și pentru confuzii și greșeli costisitoare. Recomandările ANCOM vin ca un ghid de siguranță pentru utilizatori, care trebuie să fie informați, atenți la detalii și să nu semneze nimic fără confirmare oficială.

Chiar și în era digitală, în care o comandă poate fi plasată în câteva secunde, drepturile consumatorului nu trebuie ignorate. Verificarea informațiilor, păstrarea confirmărilor scrise și evitarea mesajelor suspecte pot face diferența dintre o ofertă reală și o țeapă costisitoare.

Pe scurt, dacă o promoție pare prea bună ca să fie adevărată, probabil că așa și este. Iar în lumea telecomunicațiilor, unde contractele pot dura ani, o clipă de neatenție de Black Friday se poate transforma într-o problemă de lungă durată.