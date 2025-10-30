Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

Black Friday 2025 - cum eviți fraudele, escrocheriile și păcălelile online de sărbătoarea reducerilor. Cum sunt sancționați comercianții, la ce să fii atent
Black Friday nu vine doar cu vești bune / foto: Playtech

Black Friday e momentul în care reducerile reale se amestecă cu oferte cosmetizate și trucuri de marketing. Ca să nu pierzi bani sau timp, ai nevoie de câteva repere legale simple și de o rutină de verificare înainte să apeși „Cumpără”. În 2025 regulile sunt mai clare ca oricând: prețurile tăiate trebuie raportate la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile, anunțurile de reduceri trebuie să fie transparente, iar recenziile afișate trebuie gestionate cu atenție, altfel comerciantul riscă sancțiuni.

Dacă îți faci un plan minim (liste, alerte de preț, verificări ale reputației magazinului) și ții cont de drepturile tale de consumator, ești deja cu un pas înainte. Iar dacă întâlnești practici înșelătoare, știi unde și cum să reclami, astfel încât să obții rapid remedierea sau banii înapoi.

Ce spune legea despre reduceri corecte

Ca regulă, orice reducere trebuie să pornească de la „prețul anterior” – adică cel mai mic preț practicat pentru acel produs în ultimele 30 de zile. În practică, asta înseamnă că, atunci când vezi un preț tăiat, ar trebui să vezi și referința: prețul anterior barat sau procentul de reducere calculat corect. Dacă lipsește unul dintre aceste elemente, fii prudent și amână achiziția până clarifici.

Anunțul de reducere trebuie să fie vizibil, lipsit de ambiguități și însoțit de perioadele de valabilitate. Nu e suficient un banner generic; ai dreptul să vezi clar cât costă acum, cât a costat înainte și în ce interval se aplică oferta. În lipsa acestor informații, reclama poate fi considerată înșelătoare, iar tu poți cere intervenția autorităților.

Semnale de alarmă și cum te protejezi

Stocuri „vândute” instant, prețuri care sar în coș față de pagina de produs, reduceri afișate fără preț de referință sau obligativitatea de a aplica pentru un anumit card ca să poți comanda – toate sunt semne că oferta nu e ceea ce pare. Când întâlnești astfel de situații, fă capturi de ecran în pașii-cheie (pagină de produs, coș, checkout) și oprește-te din cumpărare.

Ca rutină, compară prețul cu istoricul său pe site-uri de comparații, citește recenziile negative și neutre, nu doar pe cele de 5 stele, și verifică politica de retur și termenele de livrare înainte să finalizezi comanda. Dacă magazinul afișează „recenzii verificate”, întreabă-te cum a verificat: e menționată o potrivire cu o factură sau o comandă reală? Când nu este clar, tratează scorul cu reținere.

Ce drepturi ai după ce cumperi și cum reclami

Dacă produsul vine neconform, cere în scris remediere: reparare sau înlocuire într-un termen rezonabil, iar dacă nu se poate, reducerea prețului ori rezoluțiunea contractului cu restituirea banilor. Păstrează ambalajul, documentele și comunicarea cu magazinul, pentru că acestea fac diferența când escaladezi problema.

Dacă întâmpini refuzuri sau amânări nejustificate, formulează o reclamație către autoritatea competentă, atașând toate dovezile (capturi de ecran, confirmări de comandă, conversații). Cu un dosar coerent, ai șanse mari să obții o soluție rapidă, inclusiv returnarea sumelor plătite și corectarea practicilor folosite de comerciant.

Cum sunt sancționați comercianții care trișează la reduceri

Când un comerciant promovează reduceri neconforme (de exemplu, „taie” dintr-un preț care n-a fost efectiv practicat în ultimele 30 de zile), riscă amenzi contravenționale și măsuri complementare. Autoritatea poate obliga la încetarea practicii, corectarea comunicărilor comerciale, informarea clară a consumatorilor și, în cazurile mai serioase, la retragerea sau suspendarea promoției.

Dacă magazinul manipulează recenziile (ascunde sistematic opiniile negative, afișează recenzii „verificate” fără un proces real de verificare sau publică păreri fabricate), ne aflăm tot în sfera practicilor comerciale incorecte. Și aici intervin sancțiuni, iar platformele sunt obligate să explice, într-un limbaj clar, cum verifică autenticitatea recenziilor și cum calculează ratingurile.

