Black Friday 2025 la Fashion Days: reduceri de până la 90%, livrare în aceeași zi și surprize pentru fiecare client

Începând din dimineața zilei de 31 octombrie 2025, Fashion Days dă startul celui mai așteptat eveniment de shopping al anului: Black Friday. Campania, care se va desfășura până pe 9 noiembrie, promite cele mai mari reduceri din istoria companiei – de până la 90% – pentru o selecție uriașă de peste 500.000 de produse.

Retailerul românesc, cu peste 15 ani de prezență pe piața locală, se pregătește să ofere o experiență de cumpărare modernă, rapidă și sigură, disponibilă atât în aplicația mobilă Fashion Days, cât și pe site-ul fashiondays.ro. Clienții sunt încurajați să-și actualizeze aplicația, să-și pregătească lista de favorite și să activeze notificările pentru a prinde primele oferte, întrucât interesul pentru campanie este uriaș, iar stocurile – deși extinse – vor fi limitate.

„Pentru clienții noștri, Black Friday este un eveniment definitoriu. Ca în fiecare an, oferim cele mai multe reduceri la produse originale de la branduri de top și o experiență completă de shopping: livrare extrem de rapidă, plăți flexibile și retururi simple”, a declarat Cristina Pîrjol, General Manager al Fashion Days.

Printre categoriile cele mai căutate se vor număra hainele de sezon, articolele sport, încălțămintea de brand și accesoriile premium. Campania aduce oferte spectaculoase precum:

Geacă Columbia – 379,99 lei (−48%)

Blugi Calvin Klein – 269,99 lei (−49%)

Pantofi sport Karl Lagerfeld – 459,99 lei (−50%)

Geantă Furla – 459,99 lei (−53%)

Ghete UGG – 449,99 lei (−55%)

Geacă Trespass – 169,99 lei (−73%)

Geantă Antonia Moretti – 119,99 lei (−90%)

Ceas Christophe Duchamp – 759,99 lei (−91%)

Prețurile de pornire din campanie sunt la fel de tentante: ghete de la 99 lei, jachete de la 79 lei, jeans de la 59 lei și pulovere de la 39 lei. Brandurile-vedetă cu cele mai mari discounturi includ UGG, Columbia, HUGO, BOSS, Nike, Puma, Karl Lagerfeld, Guess și Tommy Hilfiger.

Noutate absolută: cadouri surpriză garantate pentru fiecare client

Pentru ediția din 2025, Fashion Days introduce o premieră atractivă – programul „Mystery Gifts”, prin care fiecare client care plasează o comandă în perioada 31 octombrie – 9 noiembrie primește un cadou surpriză garantat.

Conceptul este gândit ca o experiență gamificată: în momentul finalizării comenzii, cadoul misterios este alocat automat contului de utilizator, urmând să fie activat după 40 de zile. Printre premiile puse la bătaie se numără vouchere valorice de 50, 100, 300 sau 500 de lei, dar și discounturi procentuale de până la 30% pentru branduri precum Nike, Puma, adidas, Calvin Klein, Armani Exchange, Karl Lagerfeld și Tommy Hilfiger.

Mecanismul este conceput pentru a adăuga un plus de suspans și interactivitate experienței de Black Friday, recompensând fidelitatea cumpărătorilor. Regulamentul complet al campaniei este disponibil atât pe site, cât și în aplicația mobilă.

În plus, retailerul oferă o garanție clară privind autenticitatea produselor. Toate articolele comercializate provin exclusiv de la producători și distribuitori autorizați, atât din stocul propriu Fashion Days, cât și din rețeaua Marketplace. Această politică de transparență urmărește să asigure clienților încrederea că fiecare produs cumpărat este original, de calitate și verificat.

Servicii flexibile, livrare rapidă și retur fără stres

Unul dintre marile avantaje ale platformei Fashion Days rămâne infrastructura sa logistică avansată, parte din ecosistemul eMAG Group. Compania deține cel mai mare depozit din Europa Centrală și de Est, care operează exclusiv cu energie verde, și o rețea de peste 7.600 de lockere easybox, distribuite pe întreg teritoriul României.

Livrarea rapidă este unul dintre punctele forte ale Black Friday 2025: comenzile plasate în dimineața primei zile pot fi livrate chiar în aceeași zi, în principalele orașe din țară. De asemenea, clienții pot alege opțiunea de ridicare din easybox, disponibilă 24/7, fără constrângeri de program.

Procesul de retur a fost, de asemenea, simplificat. Produsele pot fi returnate direct în easybox, iar pentru clienții activi, rambursarea sumei poate fi procesată în doar 30 de minute de la depunerea coletului. Această inovație transformă procesul într-unul complet automatizat și fără bătăi de cap.

În privința plăților, Fashion Days pune la dispoziția utilizatorilor soluția My Wallet by eMAG, care permite cumpărături în rate fără dobândă – 4 sau 6 rate – cu un plafon de credit de până la 10.000 de lei. Integrarea cu platforma eMAG oferă o experiență de cumpărare unificată, mai rapidă și mai sigură.

Abonații Genius beneficiază, ca în fiecare an, de avantaje exclusive: livrare gratuită, reduceri suplimentare de 10% la o selecție de produse și acces prioritar la anumite oferte. Programul Genius se consolidează astfel ca un instrument de economisire constantă, mai ales în perioada de reduceri masive.

Pentru o navigare ușoară, toate produsele din campanie vor fi marcate cu eticheta „Black Friday”, care ajută clienții să identifice instant articolele aflate la reducere.

Black Friday 2025 promite să fie cea mai amplă campanie din istoria Fashion Days, combinând reduceri record, inovații digitale și servicii rapide, menite să ofere o experiență de shopping completă. Cu livrare în aceeași zi, produse originale, plăți flexibile și premii surpriză pentru fiecare client, retailerul își consolidează poziția de lider pe piața de fashion online din România.

Iar pentru cumpărători, mesajul este clar: pe 31 octombrie, dimineața devreme, aplicația Fashion Days devine poarta către cele mai bune oferte ale anului.