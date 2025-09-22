Bill Gates își va dona aproape toată averea până în 2045. Ce se întâmplă cu fundația sa de caritate

Bill Gates a anunțat că intenționează să își cedeze aproape întreaga avere personală și să închidă Fundația Bill & Melinda Gates în următoarele două decenii.

Magnatul Microsoft, în vârstă de 69 de ani, a declarat că nu dorește să fie amintit drept cineva care „a murit bogat”, adăugând deopotrivă că resursele sale pot contribui la rezolvarea unor probleme urgente ale lumii, scrie CNBC.

Avere direcționată spre cauze globale majore

Conform estimărilor Bloomberg, averea lui Bill Gates se ridică în prezent la aproximativ 168 de miliarde de dolari. Într-o postare publică, acesta a precizat că Fundația Gates își va înceta activitatea la 31 decembrie 2045, după ce va distribui circa 200 de miliarde de dolari către diverse proiecte.

Bugetul anual al organizației va crește de la 6 miliarde la 9 miliarde de dolari, pentru a sprijini programe în sănătate, educație, agricultură și lupta împotriva schimbărilor climatice.

De la înființarea sa în anul 2000, fundația a alocat peste 100 de miliarde de dolari pentru combaterea sărăciei și eradicarea bolilor la nivel global.

Printre prioritățile stabilite pentru următorii 20 de ani se numără reducerea mortalității infantile și materne din cauze prevenibile, eliminarea unor boli precum poliomielita și malaria, precum și investiții în agricultură și educație, în special în Africa.

Cu toate acestea, Bill Gates a atras atenția că nicio organizație filantropică nu poate compensa singură diminuarea bugetelor de ajutor internațional operate de guverne. El a spus că succesul obiectivelor depinde de cooperarea statelor și de susținerea constantă a celor mai vulnerabile comunități.

Bill Gates, un model absolut de generozitate

Decizia lui Gates a fost inspirată atât de valorile transmise de părinții săi, cât și de exemplele unor mari filantropi. Mama sa, Mary Gates, i-a reamintit constant că averea este doar o responsabilitate temporară și trebuie folosită pentru binele comun. Tatăl său, Bill Gates Sr., a fost co-președinte al fundației până la moartea sa în 2020.

De asemenea, prietenia cu Warren Buffett a avut un rol esențial. Buffett a donat deja zeci de miliarde de dolari și și-a instruit copiii să ofere 99% din averea sa după moarte.

Împreună, Gates și Buffett au lansat în 2010 inițiativa Giving Pledge, prin care peste 240 de miliardari s-au angajat să cedeze majoritatea averilor lor în scopuri caritabile.

În plus, Bill Gates a menționat influența eseului „Evanghelia bogăției” al lui Andrew Carnegie, publicat în 1889, care susținea că „cel care moare bogat moare dezonorat”.

Această idee l-a determinat să accelereze ritmul donațiilor sale și să transmită un apel și altor oameni foarte bogați să urmeze același exemplu.

Optimist din fire, Bill Gates consideră că următoarele două decenii vor aduce progrese semnificative în sănătate și tehnologie, inclusiv datorită inteligenței artificiale.

Chiar și în scenariul în care aceste schimbări nu ar avea loc, el susține că averea sa ar trebui oricum redirecționată către societate, nu consumată pe bunuri de lux sau investiții frivole.