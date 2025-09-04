Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 16:33
de Iulia Kelt

Cele zece „porunci” ale lui Bill Gates pentru antreprenori. Sfaturile care te pot ajuta dacă ești la început de drum

TEHNOLOGIE
Ce te sfătuiește Bill Gates / Foto: Bloomberg

Bill Gates, cofondator al Microsoft și filantrop de renume, oferă în numeroase interviuri și discursuri lecții valoroase despre succes, inovație și responsabilitate.

Aceste 10 citate ale sale pot inspira orice antreprenor să-și dezvolte afacerea, dar și să devină o persoană mai echilibrată și mai atentă la impactul asupra lumii.

Lecții despre succes, risc și răbdare

Bill Gates subliniază că „Succesul este un profesor prost. Te face să crezi că nu poți pierde”. Cu alte cuvinte, succesul poate induce comoditate și poate face ca oamenii să ignore factorii care i-au dus inițial la performanță.

De aceea, Gates recomandă să avem mereu oameni în jur care să ne ofere feedback sincer: „Toți avem nevoie de persoane care să ne ofere feedback. Așa ne îmbunătățim”.

Răbdarea este un alt element-cheie al succesului: „Răbdarea este un element esențial al succesului”. În business, eșecurile și încercările repetate sunt inevitabile, iar cei care rezistă și învață din greșeli devin mai puternici și mai eficienți.

Tot în această categorie se încadrează și perspectiva asupra riscurilor: „Ca să câștigi mai mult, uneori trebuie să îți asumi riscuri mari”. Curajul de a ieși din zona de confort și de a încerca abordări noi este esențial pentru creștere.

Învățături despre eșec, concentrare și inovație

Gates avertizează împotriva comparațiilor inutile: „Nu te compara cu nimeni în această lume… dacă o faci, te insulți pe tine însuți”. În schimb, antreprenorii trebuie să se concentreze pe propriile calități și pe contribuția unică pe care o pot aduce.

Cei mai nemulțumiți clienți sunt cea mai mare sursă de învățare”. Problemele și nemulțumirile clienților oferă oportunități de a îmbunătăți produsele și serviciile.

În plus, Gates subliniază că succesul nu este doar despre celebrarea victoriilor: „E în regulă să sărbătorești succesul, dar este mai important să înveți din eșecuri”.

Fără concentrare, niciun talent nu poate fi valorificat la maxim: „Doar prin concentrare poți realiza lucruri de clasă mondială, indiferent cât de capabil ești”.

Într-o lume în continuă schimbare, este esențial să te adaptezi și să inovezi constant: „Succesul astăzi necesită agilitate și energie pentru a regândi, reînnoi, reacționa și reinventa”.

Prin citatele lui Bill Gates, antreprenorii pot învăța valoarea perseverenței, a reflecției asupra propriilor greșeli și a responsabilității față de comunitate.

Eșecul nu este, așadar, un obstacol, ci o oportunitate de creștere, iar concentrarea, răbdarea și curajul de a risca sunt ingrediente esențiale pentru succesul pe termen lung.

