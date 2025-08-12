Profeția lui Bill Gates despre locul de muncă care nu va fi niciodată înlocuit de inteligență artificială

Apariția inteligenței artificiale în tot mai multe domenii a stârnit temeri legate de viitorul locurilor de muncă. Automatizarea proceselor și capacitatea AI de a îndeplini sarcini complexe au alimentat dezbaterea privind profesiile care ar putea dispărea. În acest context, Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a vorbit despre un domeniu pe care îl consideră „imposibil de înlocuit” de tehnologie: educația, mai exact profesia de profesor.

Afirmația vine după vizita sa la o școală din Newark, New Jersey, unde a văzut cum profesorii folosesc AI-ul pentru a-și sprijini activitatea, fără a pierde contactul uman esențial. Gates este convins că, în următorii zece ani, majoritatea activităților de rutină vor putea fi preluate de sisteme inteligente, însă rolul profesorilor va rămâne fundamental.

De ce profesorii nu pot fi înlocuiți de AI

Bill Gates consideră că predarea este o profesie vocațională, bazată pe empatie, intuiție și capacitatea de a inspira. Chiar dacă AI poate ajuta la pregătirea materialelor, la monitorizarea progresului sau la evaluarea temelor, relația dintre profesor și elev nu poate fi reprodusă de un algoritm.

În școala vizitată, Gates a descoperit asistentul educațional Khanmigo, un instrument AI capabil să ofere explicații personalizate, să creeze exerciții și să evalueze automat răspunsurile elevilor. Profesorii folosesc aceste funcții pentru a economisi timp, pe care îl pot dedica activităților ce necesită interacțiune directă: motivarea elevilor, sprijinul individual și crearea unui mediu de învățare pozitiv.

Magnatul subliniază că atunci când sarcinile repetitive sunt preluate de AI, profesorii au libertatea de a se concentra pe ceea ce contează cu adevărat – conectarea emoțională și intelectuală cu fiecare elev.

Lecții din vizita la Newark

Gates a apreciat modul în care școala a integrat tehnologia, adaptând-o fiecărui profesor și evitând impunerea unor metode care nu se potrivesc în toate clasele. Accentul a fost pus pe sprijinirea cadrelor didactice și pe crearea unui mediu de învățare adaptabil.

Profesorii au arătat cum pot accesa rapid date despre progresul fiecărui elev și cum Khanmigo acționează ca un tutore virtual. Aceste informații le permit să ajusteze metodele de predare în timp real.

În opinia lui Gates, inteligența artificială va deveni un punct de cotitură în educație, dar succesul depinde de colaborarea dintre oameni și tehnologie. Rolul profesorului nu se limitează la transmiterea de informații, ci implică formarea caracterului, stimularea curiozității și crearea unei legături autentice cu elevii.

„Vizita mea la Newark m-a făcut mai optimist ca niciodată că AI îi va ajuta pe profesori să facă ceea ce știu cel mai bine”, a concluzionat el.