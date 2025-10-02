Baza americană de la Deveselu, rămasă fără finanţarea din SUA. Ce înseamnă shutdown-ul federal şi care este miza blocajului

Baza militară americană de la Deveselu a intrat într-o situaţie neobişnuită, după ce finanţarea din Statele Unite a fost suspendată din cauza blocajului bugetar federal. Deşi personalul militar îşi va continua activitatea, acesta nu va fi remunerat până la aprobarea unor noi alocări de către Congres. Blocajul reflectă tensiunile politice din SUA, unde democraţii şi republicanii nu au ajuns la un acord asupra bugetului federal pentru anul fiscal 2026.

Ce efecte are shutdown-ul federal în care a intrat SUA

Statele Unite se confruntă cu ceea ce se numeşte shutdown federal, adică paralizia temporară a activităţii guvernului. Anul fiscal începe pe 1 octombrie, iar lipsa unui buget aprobat duce la închiderea temporară a unor instituţii federale.

În practică, aproximativ 750.000 de angajaţi federali riscă să fie trimişi în concediu fără leafă, iar serviciile publice sunt grav afectate. Chiar şi ambasadele sunt vizate: pagina de Facebook a Ambasadei SUA la Bucureşti nu va mai fi actualizată, iar serviciile pentru paşapoarte şi vize vor continua doar în măsura posibilităţilor.

Chiar și torța de la Statuia Libertății riscă să fie stinsă din lipsa personalului angajat. Baza de la Deveselu, prima unitate europeană dotată cu sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, echipată cu 24 de interceptoare Standard Missile 3, își va menține operațiunile esențiale, sprijinind sistemul NATO de apărare împotriva rachetelor balistice.

Conform mesajului oficial, personalul militar îşi va îndeplini atribuţiile fără plată, până la aprobarea unui buget de către Congres și promulgarea acestuia.

Alegători, activiști și Curtea Constituțională: factorii care complică negocierile

Conflictul bugetar reflectă tensiunile dintre republicani și democrați. Primii menționați acuză democraţii că vor să extindă programele de asistenţă medicală și să ofere servicii imigranților ilegali, în timp ce democraţii consideră că blocajul este un pretext politic al administraţiei Trump pentru a mobiliza baza sa de susținători.

Președintele amenință cu disponibilizări masive, iar precedențele recente arată că aproximativ 300.000 de bugetari au fost deja afectați în acest an prin concedieri sau presiuni de demisie, relatează observatornews.ro.

Situația din Congres și deciziile Curții Constituționale dau președintelui puteri sporite, inclusiv blocarea unor fonduri externe deja aprobate, ceea ce complică negocierile. Lipsa de încredere între administrație și opoziție, împreună cu presiunea exercitată de alegători și activiști, face ca rezolvarea blocajului să fie mai dificilă decât în crizele anterioare.

Cum va fi afectată România și sistemele vitale

Efectele shutdown-ului se resimt deja în România. Baza de la Deveselu funcţionează, dar fără finanțare directă, ceea ce poate afecta logistică și operațiunile de întreținere pe termen lung.

În plus, alte instituţii americane cu activitate globală își restrâng serviciile, iar cooperarea internațională, în special în domeniul securității și al vizei, este afectată.

Blocajul arată cât de vulnerabile pot fi operațiunile externe ale SUA în lipsa unui acord politic intern, punând în prim-plan importanța compromisului legislativ pentru buna funcționare a structurilor militare și civile.

Așadar, shutdown-ul federal nu este doar o criză bugetară, ci și un test de forță politică între administrație și Congres, cu efecte directe asupra bazelor americane, inclusiv Deveselu, și asupra serviciilor publice interne și externe.

