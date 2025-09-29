Donald Trump i-a prezentat lui Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, planul în 21 de puncte pentru Gaza și Orientul Mijlociu. Hamas nu a avut încă acces la document

Preşedintele Donald Trump l-a primit luni, la Casa Albă, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, pentru a-i prezenta noul său plan în 21 de puncte dedicat Gazei şi Orientului Mijlociu, relatează Reuters şi CNN. Potrivit unui oficial, Hamas nu a avut încă acces la document.

Donald Trump, întâlnire cu Benjamin Netanyahu la Casa Albă

În cadrul vizitei, Netanyahu şi-a cerut scuze Qatarului pentru atacul asupra Doha, conform unei surse israeliene. Totodată, Casa Albă a publicat pe contul de X o fotografie în care Donald Trump apare discutând la telefon în prezenţa lui Netanyahu. „Preşedintele Donald J. Trump susţine o convorbire telefonică trilaterală cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu al Israelului şi cu prim-ministrul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani al Qatarului, în Biroul Oval”, a transmis administraţia americană.

La întâlnire au fost anunţaţi şi alţi oficiali de rang înalt: vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, trimisul special al SUA Steve Witkoff, preşedintele Comitetului şefilor de stat major, generalul Dan Caine, precum şi Jared Kushner, ginerele lui Trump.

Trump s-a declarat optimist cu privire la identificarea unei soluţii durabile pentru Orientul Mijlociu şi la implementarea unui plan de pace pentru Gaza. Totuşi, trei oficiali israelieni citaţi de CNN au precizat că Netanyahu ar putea formula rezerve şi va insista, cel mai probabil, pentru modificarea anumitor puncte din plan.