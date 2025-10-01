Anunţul ambasadei SUA despre serviciile de vize şi paşapoarte în contextul lipsei de fonduri. „În măsura posibilităţilor”

Ultima ora
01 oct. 2025 | 16:18
de Badea Violeta

Anunţul ambasadei SUA despre serviciile de vize şi paşapoarte în contextul lipsei de fonduri.
Informatii de la ambasada SUA privind vizele si pasapoartele, in contextul deficitului bugetar. Sursa foto: Profimedia

Ambasada Statelor Unite în România a făcut miercuri, 1 octombrie, un anunț neașteptat: activitatea pe pagina sa de Facebook este suspendată din cauza lipsei de fonduri. În același timp, serviciile pentru pașapoarte și vize vor fi prestate doar ”în măsura posibilităților”. Decizia vine în contextul unui ”shutdown” guvernamental în SUA, care afectează funcționarea mai multor instituții și operațiuni internaționale.

Ambasada SUA la București încetează temporar postările pe Facebook, din motive bugetare

Miercuri dimineața, pe data de 1 octombrie, Ambasada SUA în România a publicat următorul mesaj:

”În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.

În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților.

Nu vom actualiza această pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov.”

”Este o veste proastă pentru orice organizație”

Specialistul în PR Claudiu Vrînnceanu a subliniat pe Facebook: ”Subiectul zilei în social media: Ambasada SUA în România anunță suspendarea activității pe pagina sa de Facebook din cauza lipsei de fonduri.

Totodată, ambasada precizează că serviciile pentru pașapoarte și vize continuă doar ”în măsura posibilităților”. Este o veste proastă pentru orice organizație care reușise să adune peste 150.000 de urmăritori, indiferent de dezbaterile politice din ultima perioadă.

În același timp, situația scoate în evidență o realitate pe care unii o cunosc, iar alții încă nu o înțeleg pe deplin: conținutul de calitate are un cost. Și nu e vorba doar de ”cineva care postează”, ci de strategie, planificare și consecvență.”

Serviciile de pașapoarte și vize: ”în măsura posibilităților”

În urma anunțului, serviciile consulare pentru pașapoarte și vize nu vor fi suspendate complet, dar vor funcționa limitat. Lipsa fondurilor alocate afectează programările, timpul de procesare și disponibilitatea personalului.

Claudiu Vrînnceanu mai observă: ”De aceea, ar trebui să avem acest lucru în minte atunci când cerem o comunicare mai proactivă și din partea diplomației românești: este nevoie de resurse și de bugete dedicate.

Mai mult, acest caz arată că nu se poate face totul cu AI, nici măcar atunci când vorbim de pagina de social media a celei mai puternice diplomații din lume.”

Contextul ”shutdown-ului” din SUA

Măsura ambasadei din București a fost adoptată în aceeași zi în care Statele Unite se confruntă cu un ”shutdown” al serviciilor guvernamentale, după ce Congresul și președintele Donald Trump nu au ajuns la un acord privind proiectul de lege pentru cheltuieli federale.

Circa 750.000 de funcționari americani vor fi suspendați temporar, cu salariile amânate. Ultimul ”shutdown” din SUA, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, de la sfârșitul lunii decembrie 2018 până la sfârșitul lunii ianuarie 2019, un record istoric.

