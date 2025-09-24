Bang & Olufsen lansează căștile Beo Grace, cu design premium și tehnologie avansată. De ce sunt perfecte pentru muzica ta preferată și pentru starea de bine

Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Bang & Olufsen a prezentat oficial noul model de căști Beo Grace, o combinație între designul sofisticat, acustica de ultimă generație și funcții create pentru utilizatorii exigenți.

Inspirate de eleganța bijuteriilor și construite din aluminiu de înaltă calitate, Beo Grace reprezintă un pas important pentru compania daneză, care marchează 100 de ani de inovație în domeniul audio.

Design inspirat din tradiție, adaptat erei wireless

Beo Grace reinterpretează liniile emblematice ale modelului clasic Bang & Olufsen A8, aducându-l în prezent printr-o construcție minimalistă și tehnologie wireless.

Carcasa de aluminiu șlefuit are un finisaj premium, fără îmbinări vizibile, iar cutia de încărcare, compactă și elegantă, încape cu ușurință într-un buzunar.

Mai mult decât atât, producătorul oferă ca accesoriu opțional o husă din piele moale, disponibilă în culorile Infinite Black, Cranberry Red și Seashell Grey, care adaugă un plus de rafinament și protecție.

Căștile sunt concepute pentru a fi purtate confortabil perioade îndelungate, având un profil oval care se mulează mai bine pe ureche.

Beo Grace sunt rezistente la apă și praf (certificare IP57), fiind potrivite atât pentru utilizarea zilnică, cât și pentru activități în aer liber.

Bang & Olufsen îți aduce tehnologie acustică și autonomie extinsă

Dincolo de estetică, Beo Grace impresionează prin arhitectura acustică dezvoltată de Tonmeisters Bang & Olufsen, aceeași echipă responsabilă pentru modelele high-end Beoplay H100.

Noile căști includ drivere din titan de 12 mm, optimizate pentru un sunet clar și echilibrat, și dispun de anulare digitală a zgomotului (ANC) de patru ori mai eficientă decât modelele anterioare.

Beo Grace aduce și funcția Spatial Audio, cu suport pentru Dolby Atmos, pentru o experiență de ascultare mai naturală.

În plus, tehnologia EarSense adaptează în timp real sunetul și nivelul ANC în funcție de mediul ambiental și de forma urechii utilizatorului. Căștile includ și un sistem de reducere a zgomotului de vânt, iar cele trei microfoane integrate asigură apeluri telefonice clare, chiar și în medii aglomerate.

Autonomia este un alt punct forte: până la 4,5 ore de redare cu ANC activ și până la 17 ore cu ajutorul carcasei de încărcare.

O încărcare rapidă de 5 minute oferă 2,5 ore de utilizare. În plus, parteneriatul Bang & Olufsen cu compania Breathe a dus la dezvoltarea unui sistem de gestionare a bateriei capabil să reziste la peste 2.000 de cicluri de încărcare, adică de patru ori mai mult decât standardul mediu al industriei.

Disponibilitate și prețuri

Disponibile în finisajul Natural Aluminium, noile căști Beo Grace pot fi precomandate începând cu 23 septembrie 2025, la un preț de aproximativ 1.200 de euro/ respectiv 1.500 de dolari.

Husele de piele dedicate vor putea fi achiziționate separat, la un preț de circa 300 de euro/respectiv 400 de dolari.

Este important de știut că Bang & Olufsen oferă o garanție extinsă de trei ani, așa că ești acoperit și din acest punct de vedere.

