REVIEW Bang & Olufsen Beoplay Eleven – pentru momentele în care vrei să auzi fiecare detaliu sau cauți liniștea supremă

De aproximativ o săptămână, am testat, probabil, cele mai scumpe căști in-ear disponibile pe piață. Bang & Olufsen are o lungă istorie în a crea soluții audio prețioase, iar noile Beoplay Eleven nu sunt o excepție de la regulă. În continuare plătești pentru o calitatea impecabilă a construcției și pentru particularități de design luxuriante, dar acestea vin în completarea unei experiențe audio care, pentru majoritatea utilizatorilor, este perfectă, în opinia mea. Costă 500 de euro sau 2.499 de lei, dar le mai găsești și la reducere, cu aproximativ 200 de lei mai puțin. În orice caz, tocmai pentru că nu pot fi considerate o achiziție de impuls și pentru că există soluții audio remarcabile chiar și la jumătate din această valoare, aș vrea să-ți explic de ce există astfel de produse și, mai ales, de ce sunt șanse mari să-și justifice investiția.

Domeniul soluțiilor audio portabile este unul foarte complicat din perspectivă financiară. Puriști ar putea în continuare să se bată cu pumnul în piept și să insiste că nu există căști fără fir care să redea ”cea ce și-a dorit artistul să auzi”. În lumea reală însă, tehnologia a progresat enorm în ultimul deceniu, standardele de comunicații wireless sunt și ele semnificativ mai eficiente, iar când vezi căști Bluetooth poți să mergi din start de la premisa că nu este același Bluetooth de pe vremea părinților. Cu codecuri precum aptX™ Adaptive cu care se laudă Bang & Olufsen Beoplay Eleven, te bucuri de muzică de înaltă rezoluție, până la 24 biți și 48 kHz cu latență scăzută și bitrate mare. Practic, experiența ta audio este limitată doar de calitatea sursei de semnal, nu de gadgetul care îți redă acel semnal. Ca referință, eu de câțiva ani folosesc exclusiv Apple Music cu parametrii de înaltă rezoluție activi – Lossless, inclusiv Dolby Atmos.

REVIEW Bang & Olufsen Beoplay Eleven – specificații tehnice

La nivel de hardware, Beoplay Eleven (Beoplay 11) sunt construite în jurul unui ansamblu acustic clasic pentru B&O: difuzoare electro-dinamice cu magnet neodim, de 9,2 mm, capabile să redea un spectru extins, 20–22.000 Hz. Impedanța nominală este de 32 Ω, iar sensibilitatea declarată ajunge la 108 dB (1 kHz @ 1 mW), valori care explică atât dinamica foarte bună, cât și capacitatea de a scoate în evidență micro-detaliile la volum moderat.

Pe partea de procesare și conectivitate, căștile rulează pe Bluetooth 5.2, cu memorie pentru ultimele șase dispozitive și multipoint pentru două conexiuni simultane. Lista codec-urilor include aptX™ Adaptive, AAC și SBC – combinația care îți asigură un flux audio stabil, cu latență scăzută și bitrate variabil în funcție de contextul radio. Împerecherea rapidă este acoperită pe toate platformele mari prin Made for iPhone, Google Fast Pair și Microsoft Swift Pair.

Capitolul de “noise management” este tratat ca la căștile premium: anulare activă a zgomotului (ANC) îmbunătățită, mod Transparency pentru a auzi mediul fără a scoate buds-urile din urechi și Wind Guard (Protecție împotriva vântului), util mai ales în alergare sau pe bicicletă. Pentru apeluri, B&O a pus în fiecare cască câte trei microfoane MEMS (șase în total), cu formare de fascicul pe voce, astfel încât interlocutorul să te audă curat chiar și într-un open-space gălăgios.

Autonomia declarată este în linie cu ce oferă segmentul high-end, dar cu un mic avantaj pe calitatea încărcării: până la 6 ore de redare cu ANC activ și până la 20 de ore cumulat cu etuiul, respectiv până la 8 ore fără ANC și 28 de ore total. O încărcare de 20 de minute îți aduce aproximativ 1 oră și 45 de minute de muzică, iar cutia se alimentează atât pe USB-C, cât și wireless (Qi). Interesant, B&O recomandă să încarci periodic carcasa – la aproximativ 14 zile – chiar dacă nu o folosești, pentru a proteja bateria de 380 mAh (buds-urile au câte 70 mAh). Timpul de încărcare: ~1h30 pentru căști, ~1h45 pentru cutie pe USB-C sau ~2h15 pe Qi.

Partea de design rămâne semnătura produsului: suprafață tactilă din sticlă întărită și carcasă din aluminiu periat (cu încărcare Qi integrată), iar în ureche ai contact cu silicon moale; tot ansamblul este certificat IP57 – rezistă la praf și imersiune accidentală, dar certificarea se aplică doar pentru buds, nu și pentru cutie. Dimensiuni: 22,5 × 34,8 × 22,7 mm pentru fiecare cască (6 g/buc.), respectiv 66,2 × 48,2 × 28,1 mm pentru etui (53 g). În pachet primești dopuri COMPLY™ (M) și patru mărimi de eartips din silicon, plus cablu USB-C la USB-C de 0,5 m.

Controlul se face exclusiv tactil, direct pe suprafața de sticlă: play/pause, skip, răspuns/închidere apel și comutare rapidă între modurile ANC/Transparency. Evident, totul se poate rafina din aplicația Bang & Olufsen, unde găsești preseturi și un EQ complet personalizabil. În esență, specificațiile arată o pereche de in-ear cu ADN de lux, dar optimizate pentru uz real: navetă, zbor, sală sau birou – oriunde vrei să auzi mai multă muzică și mai puțină lume.

REVIEW Bang & Olufsen Beoplay Eleven – experiență de utilizare și concluzie

Configurarea inițială e simplă și curată. Descarci aplicația Bang & Olufsen, deschizi capacul carcasei și căștile intră automat în mod de împerechere Bluetooth. Eventual, dacă ai nevoie, poți forța pairing-ul printr-o apăsare lungă (circa 2 secunde) pe una dintre căști pentru a porni asocierea manuală când aceasta se află în carcasă. Poți apăsa și pe amândouă simultan cu același rezultate. Finalizezi setarea în app, unde găsești și ghidul de utilizare dacă vrei să revii oricând la pași, plus opțiuni de bază pentru personalizare. Pachetul include mai multe eartips din silicon și un set COMPLY™ (mărimea M), astfel încât să găsești rapid etanșarea corectă înainte de calibrare în aplicație. Eu am optat pentru dopurile COMPLY pe parcursul testării, pentru care am o fascinație de mai bine de un deceniu. Acestea sunt din spumă cu memorie (memory foam) și, cred eu, fac o treabă grozavă în a se fixa în orice ureche și a completa anularea activă a zgomotului cu anulare pasivă dată de o izolare corectă și completă.

Comenzile tactile sunt logice și, după câteva minute, devin reflexe. Un singur tap pune pauză sau reia redarea; dublu-tap trece la următoarea piesă, iar triplu-tap revine la precedenta. Pentru volum ții dublu-tap și menții degetul (stânga scade, dreapta urcă). „Tap & hold” comută în cicluri între Active Noise Cancellation și Transparency, iar în apeluri aceeași ținută activează Own Voice/ANC. Răspunzi la apel cu un singur tap, iar pentru a încheia sau respinge folosești dublu ori triplu-tap, în funcție de care îți vine mai natural. Toate gesturile funcționează simetric pe ambele căști și sunt disponibile și în regim single-ear, astfel că poți controla muzica sau apelurile doar cu una dintre ele, fără limitări, util mai ales dacă obișnuiești să ai o doar o cască într-o ureche și cealaltă să-ți rămână liberă.

În ceea ce privește experiența audio, după cum era de așteptat, este superlativă, mai ales după ce ai găsit dopurile potrivite și ai dedicat timp să faci câteva teste cu fiecare dintre ele, atât pentru componenta de izolare, cât și de fixare în ureche. Ideea nu este doar să nu-ți cadă din urechi, ci și să le poți purta confortabil ore în șir, iar Bang & Olufsen, cu accesoriile din cutie, cred că facilitează acest nivel de confort. Important este să conștientizezi și tu importanța alegerii ”burețeilor” care sunt buni pentru tine. Nu de alta, dar dacă vei face compromisuri în privința experienței auditive cu acest căști, s-ar putea să fie din vina ta și este păcat.

Căștile in-ear, în mod uzual, au o spațialitate mai redusă a instrumentelor, par îngrămădite, dar sub nicio formă nu este cazul aici. Am ascultat This World`s a Giant de la Zach Bryan, și, dacă închizi ochii, te simți în studio și fiecare instrument este plasat cu precizie în jurul tău. Vocea o simți parcă în frunte, în timp ce vocile de fundal completează frumos experiența pe stânga-dreapta. Percuția, chitara, trompeta, nimic nu se bate pentru atenție, nu se aglomerează în cap, totul este cât se poate de clar și la locul lui.

Asculți De Dor și De Bucurie de la Subcarpați la nivel maxim măcar pentru un minut, iar joasele constante te lovesc parcă în tâmple într-un mod cât se poate de precis și de plăcut. Completează parcă izolarea activă a căștilor pentru a te băga cât se poate de eficient într-un film. Aici nu discutăm de distorsiuni, ci doar de volum puternic ce pare să-ți creeze două boxe imaginare de câte doi metri în cameră pentru a te rupe de realitatea cotidiană fără niciun fel de compromisuri. Apropo de izolare, din testele mele, cel puțin partea de in-ear, s-ar putea să facă cea mai bună treabă în materie de noise cancelling (anularea activă a zgomotului de fond). Dacă discutăm de mașini pe stradă, motoare, aer condiționat, zgomote pe o frecvență relativ constantă, toate sunt reduse la zero impecabil. Interesant este însă că, până și la volum mediu, elimină o mare parte din zgomotul agresiv al tastaturii mele mecanice, la fel și în cazul vocilor pe care le auzi pe lângă tine. Dacă îți placă să asculți muzică mai tare, poți uita de orice alte distrageri, indiferent cât sunt de zgomotoase.

Tot vizavi de frecvențe joase în mix cu voce curată și plină de detalii, îți recomand Wonderful Life de la Jono McCleery. La fel, există o tobă discretă dar constantă pe fond care completează precizia vocii artistului, emoția, respirația, nimic nu scapă acestor căști de top. În opinia mea, exact experiența audio a acestor piese ”simple” joacă un rol important în a te face să-ți asculți toată muzica preferată din nou pentru că, în trecut, s-ar putea să-ți fi scăpat detalii. Pe partea de haos controlat, Everybody`s Gotta Live de la Love ilustrează foarte bine scâncetul vocal al al lui Arthur Lee pe anumite segmente. Totul e clar, fin, intenționat, emoționant, instrumentația pictează tabloul grozav al rockului din anii `70 fără distorsiunile păcătoase ale soluțiilor mainstream de redare din acea vreme.

Personal, Bang & Olufsen Beoplay Eleven strălucesc în multe situații, dar dacă ai o afinitate pentru muzică cu accent pe voce emoționantă, gen Adele (Someone Like You), Emeli Sande (Roots) sau Labrinth (Jealous), Sara Bareilles (She Used to Be Mine) este improbabil să nu conștientizezi o diferență față de alte experiențe pe care le-ai avut cu căști in-ear. Respirația, notele înalte, apropierea de artist, momentul în care se dezlipesc buzele pentru următoarea notă, nu cred că le-ai mai trăit așa. Este impresionant, memorabil și, dacă vrei să te lauzi prietenilor cu noua ta achiziție, ușor de înțeles. La fel și în cazul Colors de la Black Pumas, subit melodiile tale preferate ”lovesc mai tare” și te fascinează rapid, mai ales în prestații live care, nu de puține ori, sunt un pic mai haotice sau imprecise. Nu aici.

În concluzie, dacă bugetul îți permite, Beoplay Eleven sunt niște căști de care te îndrăgostești cu ușurință. Bang & Olufsen de obicei nu dezamăgește în privința experiențelor premium, dar ca să se justifice valoarea de achiziție în cazul tău, ar fi bine să fii atent la dopurile de urechi și să te joci un pic cu setările din aplicație. Deși eu am optat pentru egalizator în modul neutru, neatins, poți insista cu ușurință pe joase, medii, înalte sau particularități de foarte mare finețe pentru a adapta experiența ”filmului” pe care îl ai tu în minte. Produsul premium se traduce și prin calitatea construcției, iar carcasa de aluminiu, precizia în interpretarea gesturilor, anduranța la intemperii, toate se reflectă în preț și așa este normal. Dacă nu era evident din prețul de aproximativ 500 de euro, acestea nu sunt căști pentru oricine, iar danezii niciodată nu au cochetat cu această variantă. Important este însă că nu plătești doar cei 100 de ani de istorie în design și soluții audio, ci și o experiență pentru audiofilii anului 2025.