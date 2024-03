REVIEW Bang & Olufsen Beosound Emerge – boxa inteligentă retro și futuristă în același timp. De ce merită ”ascunsă” în bibliotecă

Bang & Olufsen are o lungă istorie de a produce soluții audio fascinante prin experiența pe care o oferă. Deși acestea fac o treabă grozavă în a se integra în spațiu printr-un design atrăgător și, de multe ori, funcțional, remarcabil este modul în care orice încăpere este imediat încărcată de un sunet cristalin, de înaltă fidelitate și, mai ales, puternic, iar Beosound Emerge nu face excepție de la regulă.

O bucurie s-o privești, Beosound Emerge este menită să simuleze scoarța unei cărți și, în consecință, să se integreze cu ușurință într-o bibliotecă, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos. Vine la pachet cu un mix de texturi și materiale, dar tonul general este că vorbim de un produs natural, frumos, o creație care în orice moment poate stârni discuții între prieteni atât din prisma calității impresionante a construcției, cât și, desigur, a calității audio.-

Bang & Olufsen Beosound Emerge – strecurată printre cărți

REVIEW Bang & Olufsen Beosound Emerge – specificații tehnice

În lumea sunetului de înaltă fidelitate, Bang & Olufsen Beosound Emerge se diferențiază nu doar printr-un design sofisticat, ci și prin performanța audio de excepție pe care o oferă. Indiferent care sunt referințele tale artistice, acesta poate fi considerată fără emoții o veritabilă operă de artă tehnologică, creată pentru a îmbogăți confortul căminului cu o acustică de neegalat, adaptată perfect dimensiunii și caracteristicilor fiecărei încăperi. Cu dimensiuni surprinzător de compacte de 16.5 cm în lungime, 25.5 cm în înălțime și 6.7 cm în adâncime, boxa inteligentă are o greutate de numai 1.30 kg.

În esență, Beosound Emerge a fost gândită pentru a se încadra armonios pe rafturi, mese laterale sau alte piese de mobilier, fiind ideal, cel puțin în teorie, pentru camere cu suprafețe între 5 și 30 de metri pătrați. Zic ”în teorie”, pentru că face o treabă grozavă în a crea o ambianță plăcută și în spații mai generoase, dar vei simți că nu ”lovește” la fel de tare. În orice caz, compromisul de performanță sonoră în orice mediu este inexistent.

Designul său, rezultatul colaborării cu Benjamin Hubert de la LAYER design, captează atenția prin eleganța formelor și calitatea materialelor. Varianta Gold Tone testată de mine se remarcă prin finisaje premium, cu panoul frontal acoperit de o țesătură aurie Kvadrat, baza din aluminiu în nuanță aurie și panoul lateral din lemn de stejar deschis, aducând un plus de rafinament întregului ansamblu.

La inima performanței sale audio se află un sistem de amplificare robust, compus din trei amplificatoare de clasa D, destinate wooferului de 4 inci, driverului de medii de 1.45 inci și tweeterului de 0.6 inci. Această configurație asigură o putere impozantă și memorabilă, cu un nivel maxim de presiune sonoră de 92 dB la un metru distanță și o capacitate impresionantă de bas de 72 dB SPL, acoperind o gamă de frecvențe între 45 și 22.000 Hz.

Alimentarea integrată și diversitatea opțiunilor de conectivitate, pe lângă particularitățile enunțate mai sus, plasează Beosound Emerge într-o ligă proprie. Gadgetul vine echipat cu Wi-Fi dual-band (suportă 5GHz), Bluetooth 5.0, Ethernet, și multiple opțiuni de conectare cu fir, inclusiv USB-C (pentru alimentare), pe lângă stereo 3,5mm/optical, asigurând o integrare fluidă în ecosistemul digital al utilizatorilor. Pe lângă acestea, suportă streaming direct prin Chromecast, Apple AirPlay și Spotify Connect, oferind acces la o univers cât se poate de vast de muzică și orice alt tip de conținut audio. Apropo, la fel ca multe creații recente ale danezilor de la Bang & Olufsen, poți împerechea prin intermediul aplicației de mobil două boxe Beosound Emerge pentru o experiență stereo.

Dincolo de aspectele care se văd sau se măsoară, o caracteristică distinctivă a Beosound Emerge constă în setul său de funcții avansate, tehnologii proprietare. Lista include compensația activă a camerei (îți ”măsoară” spațiul de audiție și ajustează experiența de fiecare dată când o muți), protecția termică, linearizarea adaptivă a basului (Adaptive Bass Linearization) și Beosonic, toate acestea contribuind la o experiență auditivă personalizată și optimizată pentru tine și spațiul tău. Cu microfoane încorporate, dispozitivul este pregătit să răspundă nevoilor de comunicare și control vocal, sporind și mai mult versatilitatea sa într-un număr stufos de scenarii.

Pentru iubitorii de muzică care doresc să creeze un sistem audio multiroom, Beosound Emerge vine cu tehnologii integrate precum Apple AirPlay, Chromecast și BeoLink Multiroom, facilitând crearea unei rețele audio fără fir în întreaga casă. Controlul dispozitivului este intuitiv și accesibil, fie prin telecomanda Beoremote One BT, Beoremote Halo, fie prin aplicația de iPhone sau Android dedicată – Bang & Olufsen. Dacă vrei să o folosești fără niciun fel de aplicație sau telecomandă, ai cu siguranță și această posibilitate. Zona sensibilă la atingere de deasupra ei face o treabă foarte bună în a-ți schimba melodiile, a ajusta volumul și, în funcție de scenariul de utilizare, de a dezactiva/activa microfonul și a facilita împerecherea prin Bluetooth.

Pachetul Beosound Emerge include, pe lângă dispozitivul audio însuși, un cablu de alimentare USB-C de 2 metri și un manual de dimensiuni reduse. În orice caz, Beosound Emerge nu este doar un simplu dispozitiv audio, ci un companion de nădejde pentru cei ce apreciază calitatea sunetului și designul din altă ligă.

REVIEW Bang & Olufsen Beosound Emerge – experiență audio

Aproape orice glumă sau banc funcționează printr-un mecanism simplu de creare a unor așteptări în premisă și de înșelare a acelor așteptări în punchline, gluma propriu-zisă. ”Un român și un englez intră într-un bar. Barmanul, un elefant, îi stropește cu apă și le toarnă whisky cu trompa.” Nu zic că este o glumă bună, dar ai înțeles ideea. Totul pleacă de la așteptări. La fel și cu această boxă. Practic, o scoți din cutie, o întorci pe toate părțile, o mângâi pentru că ești fascinat de materiale și, când iei în calcul grosimea de doar 6,7 centimetri, îți creezi deja în cap o posibilă referință a calității, pornind de la experiențele tale anterioare și, dintr-un punct de vedere, de la legile fizicii.

Din momentul în care redai prima piesă la Beosound Emerge, conștientizezi imediat că așteptările tale au fost eronate, foarte departe de realitate și cu mult sub ce au reușit inginerii Bang & Olufsen să ascundă în, practic, o carte un pic mai groasă. Nu are noimă, în cel mai pozitiv și laudativ mod posibil, începând cu spațialitatea. Modul în care îți umple spațiul, de cele mai multe nu trădează locul sursei, cu atât mai puțin dimensiunile sale. Practic, vorbim de o singură boxă și, în 9 din 10 cazuri, sentimentul este că te expui la o experiență cel puțin stereo, dacă nu surround. Pentru a înțelege mai bine la ce mă refer, dă o șansă piesei The Love of Die de C.W. Stoneking.

Apoi, vine surpriza basului, joasele ușor de perceput ca fiind supranaturale în raport cu dimensiunea boxei. Acestea te gâdilă în tălpi într-un mod ciudat de plăcut, chiar și la un volum de 30-40%. Fără niciun fel de distorsiuni, îți tot vine să dai muzica mai tare doar pentru a conștientiza, într-un final, calitatea componentelor din Emerge. Începi să redai Needle in the Hay de la Melissa Laveaux și pe tot parcursul melodiei, sentimentul este că vezi contrabasul în colțul camerei, că vezi mâinile cum se joacă pe corzi pentru a-ți stârni emoții. Nu ai sentimentul unei înregistrări, totul pare live, în timp real, în fața ta. Pui ”De Dor și de Bucurie” de la Subcarpați, iar ritmul piesei, vibrația persistentă de fond se regăsește în tastele pe care le apăs în timp ce scriu aceste rânduri. Trăiești efectiv un vibrato care îți apasă în talpă și, din nou, pare să provină dintr-o boxă sau mai multe semnificativ mai mari.

În materie de clinchete și țambal, pe zona de înalte, îți recomand Let`s Fall in Love for the Night de la Finneas și Don`t Lose Your Love de la Ivan & Alyosha, pentru a aprecia pe un echipament potrivit, ca această Bang & Olufsen Beosound Emerge, ce înseamnă redarea unui spectrul larg sau foarte larg de frecvențe fără haos, fără distrageri, fără a-ți lua gândurile de la vocea artistului sau de la versuri. Totul este despre acompaniament, despre crearea unui tablou cu toate culorile unui maestru.

Apropo de haos, cred că ar fi greșit să testezi orice boxă sau pereche de căști fără Master of Puppets de la Metallica sau Chop Suey! de la System of a Down. Există acolo o complexitate aparte pe care ar fi bine să vezi cum este ”construită” în jurul tău în timp real, cum te învăluie, iar când închizi ochii, în condiții ideale, ar trebui să ți se ridice părul pe mână, iar aici se întâmplă asta cu aplomb. Ai tendința să dai mai tare pentru că nu vezi nicio problemă, nu există acel gâjâit sau distorsiune pe care ai auzit-o probabil de sute de ori pe aceleași piese. Sunetul pleacă din boxă ți se lovește de pereți, de tavan și se întoarce în pieptul tău ca o lovitură care te întoarce înapoi pe pământ când îți fuge mintea.

Una peste alta, această boxă este cu mult diferită față de ceea ce găsești în general în piață pentru că Bang & Olufsen a făcut dintotdeauna o treabă grozavă în a se diferenția și, implicit, distanța de concurență. Beosound Emerge este o boxă inteligentă, compatibilă cu cele mai noi tehnologii și standarde de comunicații, dar ”pachetul” va fascina în egală măsură amatorii de vechi și nou, tradițional și futurist. Merge oriunde, dar este păcat să nu o ascunzi într-o bibliotecă și să-ți pui în dilemă musafiri când încearcă să deslușească ce se petrece.

Experiența de a utiliza și a te bucura de ce oferă Bang & Olufsen Beosound Emerge, la momentul de față, costă 3.199 de lei pe Audio Monkey. Dincolo de preț, aș insista însă pe fixația mea pentru cuvântul experiență. În opinia mea, jumătate din preț îl investești în designul acestui produs, în materialele premium folosite, în finețurile și detaliile experienței audio, în partea smart a ecuației. Dacă vrei o boxă care să se audă tare și atât, există variante mai accesibile. Dacă referințele tale audio-vizuale te-au convins că ai nevoie să trăiești muzica, nu doar să o asculți, să stârnești emoții, nu doar zgomot, există Beosound.