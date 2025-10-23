Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 10:22
de Diana Dumitrache

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate

METEO - VREME - ANM
Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
ANM a transmis avertizare de vânt puternic (Foto: Profimedia)

Meteorologii anunţă intensificări puternice ale vântului în aproape toată ţara, în special la munte, până vineri seară. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben valabile din seara zilei de joi, 23 octombrie, până vineri, 24 octombrie, ora 21:00.

ANM a transmis avertizare de vânt puternic

Potrivit ANM, în intervalul 23 octombrie, ora 21:00 – 24 octombrie, ora 10:00, vântul va sufla cu putere în Banat, Crişana, Carpaţii Occidentali şi în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali.

„În Banat şi Crişana, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50–70 km/h. În Carpaţii Occidentali şi în Carpaţii Meridionali se vor înregistra rafale de 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri acestea pot atinge 90–110 km/h”, precizează meteorologii.

Ulterior, în cursul zilei de vineri, între orele 10:00 și 21:00, avertizarea de cod galben de vânt puternic se va extinde și va cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, vestul și sudul Olteniei, precum și zona montană.

„Vântul va sufla în rafale de 50–70 km/h în zonele joase, iar la munte va atinge 70–90 km/h, cu posibile intensificări de 90–120 km/h la peste 1.700 m altitudine”, avertizează ANM.

Meteorologii atrag atenţia că și în restul regiunilor ţării se vor semnala intensificări ale vântului, cu viteze de 40–50 km/h, care pot crea disconfort termic și pot afecta vegetația și traficul rutier.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Pentru săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025, ANM estimează temperaturi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări. Totodată, regimul pluviometric va fi excedentar, adică se vor înregistra precipitaţii mai abundente decât în mod obişnuit.

În intervalul 3 – 10 noiembrie 2025, valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice, însă va ploua mai puţin în sudul şi centrul ţării, în timp ce în restul regiunilor regimul de precipitaţii va fi apropiat de cel normal.

Pentru săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025, meteorologii prognozează temperaturi apropiate de cele normale, cu precipitaţii uşor deficitare în nord-est şi normale în restul teritoriului.

Specialiștii recomandă populaţiei să fie atentă la actualizările prognozei şi să evite deplasările pe crestele montane sau în zonele expuse vântului puternic, acolo unde rafalele pot depăşi 120 km/h şi pot deveni periculoase.

