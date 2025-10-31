Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 14:07
de Vieriu Ionut

Autostrada Moldovei prinde contur: până la finalul anului se va putea circula de la București la Adjud, promite șeful CNAIR

ACTUALITATE
Autostrada Moldovei prinde contur: până la finalul anului se va putea circula de la București la Adjud, promite șeful CNAIR
Autostrada Moldovei, tot mai aproape de finalizare

După ani de așteptare și numeroase promisiuni privind infrastructura rutieră din estul țării, autostrada Moldovei (A7) începe, în sfârșit, să prindă contur. Lucrările avansează vizibil, iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) oferă vești bune pentru șoferii care circulă frecvent între București și Moldova. Dacă vremea va fi favorabilă, până la finalul acestui an se va putea circula pe autostradă de la București la Adjud, potrivit celor mai recente declarații făcute de șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Lucrările pe autostrada Moldovei avansează peste așteptări

Conform informațiilor oficiale, pe lotul 2 al autostrăzii Focșani – Bacău (A7), între Domnești Târg și Răcăciuni, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de peste 85%. Mai mult, pe tronsonul de aproximativ 17 kilometri dintre Domnești Târg și Adjud, progresul a depășit 90%, semn că șantierul se apropie de finalizare.

„Activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7)! Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domnești Târg și Adjud stadiul lucrărilor a depășit 90%”, a transmis șeful CNAIR, Cristian Pistol, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

UMB Spedition accelerează ritmul lucrărilor

Constructorul UMB Spedition, cunoscut pentru eficiența sa în proiectele majore de infrastructură, lucrează în prezent la finalizarea unor obiective importante de pe traseu. Cele mai avansate lucrări se desfășoară în zona pasajului de la Domnești Târg, unde se realizează hidroizolația, după ce a fost turnată deja placa de suprabetonare. Totodată, se lucrează intens la podul peste râul Trotuș și la nodul rutier Adjud, două puncte cheie pentru conectarea fluidă a traficului între localități.

Vezi și:
Se deschide A7: din noiembrie, șoferii vor putea merge pe autostradă de la București la Focșani
Un nou lot din A7 de deschide vineri, 17 octombrie. Anomalia de pe Autostrada Moldovei

Finanțare asigurată prin PNRR și un termen optimist

Valoarea contractului pentru lotul Domnești – Răcăciuni, în lungime totală de 38,78 kilometri, este de 2,48 miliarde de lei, fără TVA, iar fondurile provin din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cristian Pistol a subliniat că ritmul actual al lucrărilor este unul excelent, iar dacă se menține această dinamică, șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la Adjud înainte de finalul anului.

„Pe întregul lot stadiul fizic a depășit 85%, dar anul acesta, dacă vor permite condițiile meteorologice să se mențină actualul ritm de lucru, circulația va putea fi deschisă până la Adjud. Astfel se va putea circula de la București la Adjud, doar pe autostradă (A3 și A7), anul acesta”, a declarat șeful CNAIR.

Un pas important spre conectarea completă a Moldovei

Autostrada Moldovei este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, având rolul de a lega capitala de regiunile din estul țării, până la Pașcani. Odată finalizate toate tronsoanele, A7 va asigura o legătură rapidă și sigură între București, Bacău, Focșani, Suceava și Pașcani. Cristian Pistol a menționat că anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Pașcani.

Vremea se schimbă în noiembrie: doar primele zile vor avea temperaturi peste medie, spun meteorologii
Recomandări
Pictura „Moartea lui Marat”, între crimă și mit: ce ascunde capodopera pictorului francez Jacques-Louis David
Pictura „Moartea lui Marat”, între crimă și mit: ce ascunde capodopera pictorului francez Jacques-Louis David
România se întoarce la Eurovision. TVR a confirmat participarea la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, la Viena
România se întoarce la Eurovision. TVR a confirmat participarea la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, la Viena
Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț. Monarhul a cerut evacuarea acestuia din reședința de la Windsor
Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț. Monarhul a cerut evacuarea acestuia din reședința de la Windsor
Cometa interstelară 3I/ATLAS a reapărut după trecerea prin spatele Soarelui – și nu, nu este o navă extraterestră
Cometa interstelară 3I/ATLAS a reapărut după trecerea prin spatele Soarelui – și nu, nu este o navă extraterestră
Jumătate dintre triburile indigene ar putea dispărea până în 2036, avertizează Survival International
Jumătate dintre triburile indigene ar putea dispărea până în 2036, avertizează Survival International
Cele mai căutate meserii fără studii superioare în 2025: domeniul care duce lipsă acută de angajați
Cele mai căutate meserii fără studii superioare în 2025: domeniul care duce lipsă acută de angajați
Schimbări în echipa lui Nicușor Dan. Cristian Diaconescu pleacă din funcție, cine îl înlocuiește
Schimbări în echipa lui Nicușor Dan. Cristian Diaconescu pleacă din funcție, cine îl înlocuiește
Cum profită unii de tragedia din Rahova. Afișele apărute pe străzi i-au revoltat de locuitorii din zonă
Cum profită unii de tragedia din Rahova. Afișele apărute pe străzi i-au revoltat de locuitorii din zonă
Revista presei
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Denise Rifai și Dan Alexa, noul cuplu din showbiz? Cum au fost surprinși cei doi, gesturile lor spun multe
Playtech Știri
Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...