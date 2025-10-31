Autostrada Moldovei prinde contur: până la finalul anului se va putea circula de la București la Adjud, promite șeful CNAIR

După ani de așteptare și numeroase promisiuni privind infrastructura rutieră din estul țării, autostrada Moldovei (A7) începe, în sfârșit, să prindă contur. Lucrările avansează vizibil, iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) oferă vești bune pentru șoferii care circulă frecvent între București și Moldova. Dacă vremea va fi favorabilă, până la finalul acestui an se va putea circula pe autostradă de la București la Adjud, potrivit celor mai recente declarații făcute de șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Lucrările pe autostrada Moldovei avansează peste așteptări

Conform informațiilor oficiale, pe lotul 2 al autostrăzii Focșani – Bacău (A7), între Domnești Târg și Răcăciuni, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de peste 85%. Mai mult, pe tronsonul de aproximativ 17 kilometri dintre Domnești Târg și Adjud, progresul a depășit 90%, semn că șantierul se apropie de finalizare.

„Activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7)! Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domnești Târg și Adjud stadiul lucrărilor a depășit 90%”, a transmis șeful CNAIR, Cristian Pistol, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

UMB Spedition accelerează ritmul lucrărilor

Constructorul UMB Spedition, cunoscut pentru eficiența sa în proiectele majore de infrastructură, lucrează în prezent la finalizarea unor obiective importante de pe traseu. Cele mai avansate lucrări se desfășoară în zona pasajului de la Domnești Târg, unde se realizează hidroizolația, după ce a fost turnată deja placa de suprabetonare. Totodată, se lucrează intens la podul peste râul Trotuș și la nodul rutier Adjud, două puncte cheie pentru conectarea fluidă a traficului între localități.

Finanțare asigurată prin PNRR și un termen optimist

Valoarea contractului pentru lotul Domnești – Răcăciuni, în lungime totală de 38,78 kilometri, este de 2,48 miliarde de lei, fără TVA, iar fondurile provin din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cristian Pistol a subliniat că ritmul actual al lucrărilor este unul excelent, iar dacă se menține această dinamică, șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la Adjud înainte de finalul anului.

„Pe întregul lot stadiul fizic a depășit 85%, dar anul acesta, dacă vor permite condițiile meteorologice să se mențină actualul ritm de lucru, circulația va putea fi deschisă până la Adjud. Astfel se va putea circula de la București la Adjud, doar pe autostradă (A3 și A7), anul acesta”, a declarat șeful CNAIR.

Un pas important spre conectarea completă a Moldovei

Autostrada Moldovei este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, având rolul de a lega capitala de regiunile din estul țării, până la Pașcani. Odată finalizate toate tronsoanele, A7 va asigura o legătură rapidă și sigură între București, Bacău, Focșani, Suceava și Pașcani. Cristian Pistol a menționat că anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Pașcani.