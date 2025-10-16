Un nou lot din A7 de deschide vineri, 17 octombrie. Anomalia de pe Autostrada Moldovei

Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
16 oct. 2025 | 11:28
de Vieriu Ionut

Un nou lot din A7 se va deschide, vineri, pe 17 octombrie

După luni întregi de așteptări și promisiuni privind progresul lucrărilor, un nou tronson al Autostrăzii Moldovei este gata să fie inaugurat. Lotul 2 al A7, între Mizil și Buzău, urmează să fie deschis vineri, 17 octombrie, însă inaugurarea nu este lipsită de controverse. În ciuda anunțurilor optimiste, traficul va fi permis doar pe un singur sens de mers, o situație care a stârnit reacții critice din partea Asociației Pro Infrastructura.

O inaugurare cu probleme: traficul doar spre București

Potrivit informațiilor publicate de Asociația Pro Infrastructura, șoferii vor putea circula, pentru moment, numai în direcția București pe noul lot al autostrăzii A7. Accesul în sens invers nu va fi posibil, deoarece conexiunea completă către nodul A7–DN2, aflat pe lotul vecin executat de compania turcească Nurol, nu este încă finalizată.

Reprezentanții organizației au explicat că, în loc să se deschidă integral circulația până în nodul trifoi A7–DN2, doar „încărcarea spre București se face prin acest punct”. În schimb, conducătorii auto care vin dinspre Ploiești sunt obligați să părăsească autostrada la kilometrul 47, folosind drumul județean DJ203G și trecând prin localitățile Stâlpu, Pietrosu, Costești și Spătaru.

Asociația Pro Infrastructura acuză incompetență și lipsă de organizare

Tonul mesajului transmis de Asociația Pro Infrastructura a fost extrem de critic la adresa responsabililor din CNAIR și Ministerul Transporturilor.

„Nivelul de incompetență și delăsare este absolut inacceptabil. Grija față de cetățenii care le plătesc salariile responsabililor din CNAIR și MT este ca și inexistentă”, se arată în comunicatul organizației.

Aceștia susțin că autoritățile au avut suficient timp pentru a se asigura că firma Nurol finalizează la timp breteaua necesară pentru circulația în ambele sensuri. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat. Planul inițial de inaugurare ar fi fost dat peste cap de greșelile constructorului bulgar Trace, responsabil pentru trei structuri ale lotului, printre care și podul peste pârâul Sărata, unde soluțiile de remediere ar fi fost, de asemenea, defectuoase.

Promisiuni nerespectate și întârzieri majore

În același mesaj, Asociația Pro Infrastructura a amintit și de promisiunile oficialilor guvernamentali, făcute la începutul anului.

„După promisiunile fanteziste ale lui Grindeanu, Scrioșteanu și Pistol din 2024, când se băteau cu pumnul în piept că vom circula pe aici cel târziu în septembrie 2024, acum nu sunt în stare nici măcar să deschidă cum trebuie autostrada”, au transmis reprezentanții asociației.

Organizația a subliniat totuși că situația ar putea fi remediată în scurt timp, deoarece turcii de la Nurol pot finaliza breteaua din nodul A7–DN2 în una-două săptămâni. Restul de aproximativ 14 kilometri ai autostrăzii, care ocolesc municipiul Buzău, ar urma să fie deschiși circulației până la sfârșitul lunii noiembrie.

Detalii despre contractul și execuția lucrărilor

Lotul 2 al autostrăzii A7 Ploiești–Buzău, care are o lungime de 28,35 kilometri, a fost atribuit asocierii româno-bulgare Coni–Trace. Contractul, semnat la 7 iunie 2022, are o valoare de 1,25 miliarde de lei fără TVA și prevede o durată de execuție de 20 de luni. Ordinul de începere a fost emis la 11 august 2022, însă constructorii au primit ulterior o extensie de aproximativ șase luni, din cauza materialului neconform din gropile de împrumut.

Această prelungire a dus la o întârziere de un an față de termenul contractual ajustat, stabilit pentru octombrie 2024. În ciuda problemelor apărute, deschiderea parțială a acestui tronson marchează o nouă etapă în dezvoltarea infrastructurii rutiere din România. Cu inaugurarea acestui segment, rețeaua totală de autostrăzi și drumuri expres ajunge la 1.353,4 kilometri, dintre care 83,54 kilometri au fost inaugurați în 2025.

Ce urmează pentru A7

Asociația Pro Infrastructura a precizat că urmează să vedem, până la finalul anului, dacă UMB va reuși să finalizeze tronsoanele Tișița–Adjud și Focșani–Tișița. Aceste segmente sunt esențiale pentru continuitatea Autostrăzii Moldovei, proiect considerat prioritar pentru conectarea regiunii cu sudul țării și, implicit, cu restul rețelei naționale de autostrăzi.

