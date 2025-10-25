Arenda terenurilor agricole în sudul României în 2025: cât costă un hectar de teren arabil

Arenda pentru terenurile agricole din sudul României a continuat să crească semnificativ în 2025, punând presiune tot mai mare pe fermieri. În județele Ialomița și Giurgiu, costurile au depășit adesea 1.500 de kilograme de grâu pe hectar, iar acolo unde există acces la irigații, valorile ajung la sume considerate deja excesive de către agricultori.

Conform declarațiilor mai multor fermieri invitați în emisiunea „Agricultura la Raport”, nivelul arendei depinde de factori precum disponibilitatea apei pentru irigații, calitatea solului și natura contractului, fie că este în produse agricole, fie în bani.

Arenda în județele Ialomița și Giurgiu: între 1.500 kg de grâu și 450 de euro pe hectar

În județul Ialomița, fermierii plătesc între 1.500 kg de grâu/hectar și 450 de euro/hectar, potrivit lui Bogdan Soare, agricultor local. Acesta a explicat că a încheiat un contract pe 10 ani pentru terenuri irigabile achiziționate de un fond de investiții danez: „Cea mai mare arendă este de 450 de euro pe hectar. Este mult, dar am posibilitatea de a iriga terenul și un contract stabil. Proprietarii sunt investitori, nu fermieri, și îi interesează modul în care exploatez terenul pentru a-i crește valoarea”.

Un alt agricultor, Ionel Arion, confirmă tendința ascendentă a arendei: „Cea mai mică arendă este de 1.500 kg de grâu la prețul INS, care e mereu mai mare decât prețul pieței. Cea mai mare este de 350 de euro pe hectar, acolo unde există acces la apă de irigații, dar infrastructura a fost construită pe cheltuiala mea”.

În Giurgiu, fermierul Fănel Pețanca afirmă că valoarea arendei variază în funcție de an și de condițiile meteorologice: „Am plătit și 1.700 kg de grâu pe hectar, alteori echivalentul în bani, adică 1.700 lei. În contracte am prevăzut un interval flexibil, între o valoare minimă și una maximă, tocmai din cauza fluctuațiilor de producție”.

Creștere constantă a arendei și competiție pentru terenuri irigabile

Fermierii din sudul țării confirmă o tendință clară de creștere a arendei, stimulată de interesul crescut pentru terenurile cu posibilități de irigare și de competiția intensă pentru suprafețele productive. În unele cazuri, fermierii preferă să plătească arenda în produse agricole, pentru a evita pierderile generate de variațiile prețurilor la cereale.

Pe fondul acestor evoluții, se conturează o nouă realitate agricolă în sudul României: terenurile fertile și irigabile devin tot mai valoroase, iar arenda, deși împovărătoare pentru mulți agricultori, reflectă potențialul economic ridicat al acestor zone. Cu toate acestea, fermierii atrag atenția că, fără sprijin constant pentru modernizarea infrastructurii de irigații, costurile ridicate ar putea afecta competitivitatea producției agricole locale.