Cât mai costă un hectar de teren arabil în Oltenia, Moldova și Transilvania. Diferențele mari de preț între regiuni

Prețurile terenurilor agricole din România rămân una dintre cele mai urmărite variabile pentru fermieri, investitori și autorități. Evoluțiile pieței în ultimii ani au generat discrepanțe importante între regiuni, iar datele oficiale și rapoartele pieței arată că prețul unui hectar de teren arabil variază semnificativ în funcție de fertilitate, infrastructură și proximitate față de centre urbane. Analizăm în continuare cât costă, conform celor mai recente surse publice și analize de piață, un hectar în Oltenia, Moldova și Transilvania și de ce apar aceste diferențe.

Prețurile medii — ce spun datele oficiale și rapoartele de piață

Ultimele date oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru seria agregată indicau un preț mediu al terenului arabil în România în jurul valorii de 41.600 lei/ha (echivalentul a circa 8.300 euro/ha — referință pentru 2023), cu variaţii semnificative între regiuni. Datele INS arată, de exemplu, că în Regiunea Nord-Est preţul mediu era printre cele mai mici, iar în Bucureşti-Ilfov se înregistrau cele mai mari valori medii pe ţară. Aceste cifre rămân punctul de referinţă oficial pentru comparaţii regionale.

Rapoarte și analize publicate ulterior (2024–2025) consemnează creșteri ale prețurilor și menţionează valori medii exprimate în euro; una dintre sinteze menționează o medie pe țară în 2025 de aproximativ 8.414 euro/hectar, confirmând o tendință de apreciere faţă de anii precedenţi. Aceste date provenite din analize de piață pun în evidență dinamica regională: zonele de vest și cele cu infrastructură bună sau cu cerere ridicată în proximitatea marilor orașe înregistrează prețuri mai mari.

Oltenia: valori medii și realităţi locale

Pentru Sud-Vest Oltenia, date INS și sinteze sectoriale au indicat, la ultimul raport detaliat, un preț mediu în jurul valorii de ~41.000 lei/ha (aprox. 8.100 euro/ha în calcule pe 2023), plasând regiunea ușor peste media națională din acea perioadă. Rapoartele punctează faptul că, în Oltenia, calitatea solurilor în anumite județe și proximitatea la drumuri sau silozuri moderne ridică preţurile pe parcelele bine conectate.

Moldova (Nord-Est): cele mai accesibile prețuri medii

Regiunea Nord-Est (Moldova) aparține, de obicei, grupului celor mai ieftine regiuni ca preţ mediu pe hectar, conform statisticilor INS. Valorile medii comunicate au fost în jurul a 35.300–35.700 lei/ha (echivalent aproximativ 7.000 euro/ha în datele de referință), reflectând factori precum gradul de fragmentare a terenurilor, accesul mai redus la infrastructură de procesare și cererea locală mai scăzută. Analizele din 2024–2025 confirmă că Moldova rămâne relativ mai accesibilă decât vestul sau regiunea Bucureşti-Ilfov.

Transilvania (Centru și Nord-Vest): prețuri peste medie, dar variabile

Transilvania, luată în ansamblul regiunilor Centru și Nord-Vest, afișează preţuri medii situate adesea peste media naţională: rapoarte INS și analize de piață menţionează valori medii în jurul a 40.000–43.000 lei/ha pentru Centru şi Nord-Vest, iar în multe judeţe cu soluri fertile şi acces rutier/bună infrastructură valorile pot fi și mai mari. În plus, proximitatea la pieţe de procesare sau la centre urbane crește interesul investitorilor și, implicit, preţul parcelelor atractive.

Motivele discrepanțelor regionale

Diferențele mari între regiuni au cauze recurente: fertilitatea naturală a solului, accesul la irigații, gradul de fragmentare a terenului, existența sau absența silozurilor și unităților de procesare, conectivitatea la infrastructură rutieră și cererea investițională (inclusiv din partea investitorilor străini sau a marilor grupuri agricole).

Regiunile aflate în vecinătatea marilor pieţe sau cu proiecte logistice și silozuri moderne înregistrează prime de preţ. Totodată, tendințele de creștere consemnate în 2024–2025 au fost influențate și de factorii macroeconomici generali și de interesul persistent pentru terenuri ca activ real.

Ce ar trebui să consulte cumpărătorii și fermierii înainte de achiziţie

Pentru o decizie corectă, pe lângă preţul mediu pe regiune, cumpărătorii ar trebui să verifice: istoricul tranzacţiilor locale, clasificarea agricolă a parcelei, existenţa de contracte de arendă, accesul la îmbunătăţiri (irigaţii, drumuri), precum şi planurile locale de dezvoltare care pot influenţa valoarea pe termen mediu şi lung. Datele oficiale INS rămân un reper util pentru comparații, iar rapoartele de piață din 2024–2025 oferă indicii despre dinamica recentă.