Câți bani primești dacă îți dai terenul în arendă în 2025. Cât se plătește pe hectar și ce sumă poți încasa anual

Arendarea terenurilor agricole rămâne în 2025 una dintre cele mai utilizate soluții pentru proprietarii care nu lucrează pământul, dar vor să obțină un venit stabil. Valoarea arendei variază de la o regiune la alta și depinde de calitatea solului, de tipul de cultură și de negocierile dintre arendator și arendaș. În medie, sumele plătite se mențin atractive, iar pentru mulți fermieri mici reprezintă o sursă sigură de bani.

Cât se plătește pe hectar în 2025

În anul 2025, nivelul arendei pe hectar oscilează în funcție de zona agricolă și de productivitate. În regiunile cu terenuri fertile din Câmpia Română, Vest și Sud-Est, plata medie variază între 1.200 și 1.500 de lei pe hectar. În zonele de deal sau cu sol mai slab, arenda scade și poate ajunge la 700 – 1.000 de lei pe hectar.

Un factor important îl constituie modul în care se face plata:

în bani , unde sumele sunt stabilite direct în contract;

, unde sumele sunt stabilite direct în contract; în natură , când arendașul oferă proprietarului o parte din producție (grâu, porumb, floarea-soarelui);

, când arendașul oferă proprietarului o parte din producție (grâu, porumb, floarea-soarelui); combinat, bani și produse agricole, practică des întâlnită la sate.

Totodată, creșterea prețurilor la cereale și costurile tot mai mari ale inputurilor agricole influențează negocierile, făcând ca în unele regiuni arenda să urce față de anii precedenți.

Ce venit anual poți obține din arendă

Venitul obținut depinde direct de suprafața deținută. Un proprietar care are un teren de 5 hectare într-o zonă cu sol fertil poate încasa anual între 6.000 și 7.500 de lei. Pentru 10 hectare, suma urcă la 12.000 – 15.000 de lei, iar la 20 de hectare se poate ajunge la 30.000 de lei, dacă terenul este bine cotat.

Pe lângă bani, unii arendatori preferă plata în produse, ceea ce poate însemna câteva tone de grâu sau porumb, utile pentru consumul propriu sau pentru valorificare ulterioară. Alegerea formei de plată ține de înțelegerea dintre părți și de nevoile fiecărui proprietar.

Vezi și Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?!

Care sunt avantajele și limitele arendării

Arendarea oferă un venit sigur fără ca proprietarul să investească direct în lucrări agricole. În același timp, terenul nu rămâne nelucrat, ceea ce menține fertilitatea solului și îl valorifică economic.

Pe de altă parte, nivelul arendei poate părea modest raportat la costurile reale ale vieții, iar lipsa de experiență în negociere îi poate dezavantaja pe unii proprietari. De asemenea, contractele trebuie înregistrate fiscal, iar impozitul pe arendă este de 10%, ceea ce reduce suma netă încasată.

Chiar și cu aceste aspecte, arenda rămâne în 2025 o soluție eficientă pentru cei care nu lucrează pământul, dar vor să obțină un venit constant, sigur și predictibil.

Vezi și „Mama are un teren de vânzare. Copiii au vreun drept?”. Situaţia legală, explicată exact!