Ajutor de 10.000 de euro pentru fiecare hectar de pământ arabil. Românii primesc și o subvenție anuală pe 12 ani dacă vor să-și transforme câmpul în pădure

România are pe masă un program simplu de înțeles: transformi teren arabil în pădure și primești bani în două tranșe, pentru înființare și pentru anii de după plantare. Este gândit să crească suprafața împădurită și să reducă riscurile de secetă, cu un mecanism de finanțare pe costuri standard, ca să nu te pierzi în chitanțe și deconturi. În paralel, statul a ales un calendar accelerat, pe principiul primul venit, primul servit, astfel încât hectarele să se planteze efectiv, nu doar pe hârtie.

Cifrele headline sunt clare: minimum 10.000 de euro pentru fiecare hectar împădurit, la care se adaugă 190 de euro pe hectar pe an, timp de 12 ani, ca plată compensatorie pentru venitul agricol pierdut. Bugetul alocat prin PNRR este de 325 de milioane de euro pentru 27.000 de hectare, iar până acum circa 85% dintre beneficiari sunt persoane fizice, nu companii. Un exemplu recent este cel al lui Lucian Gîrneață, care pregătește plantarea a 70 de hectare în Vrancea, cu lucrări programate din noiembrie 2025 până în aprilie 2026.

Cine poate aplica și ce bani primești

Poți aplica dacă deții (sau ai în arendă/concesiune pe termen lung) teren pretabil pentru împădurire. Sesiunea este deschisă în regim continuu, iar proiectele se evaluează pe principiul primul venit, primul servit. Suprafața minimă eligibilă pornește de la 0,5 hectare pentru trupuri de pădure, respectiv de la 0,1 hectare pentru perdele forestiere de protecție. Nu ți se cer documente justificative pentru fiecare cheltuială, pentru că plățile se fac la valori standard pe lucrare, după verificarea în teren de către Garda Forestieră.

Structura sprijinului are două componente: costul de înființare (unde pragul minim de comunicare publică este 10.000 de euro/ha) și pachetele de întreținere în primii ani, la care se adaugă plata compensatorie de 190 euro/ha/an pentru 12 ani, dacă terenul era declarat la APIA înainte de împădurire. În unele ghiduri și comunicate vei vedea și referințe la o primă separată pentru sechestrarea carbonului (acordată în alte acte normative), dar nucleul programului rămâne combinația înființare + compensarea pierderii de venit.

Pașii administrativi și condițiile-cheie

Primul pas practic pentru tine este să verifici eligibilitatea terenului și să discuți cu Garda Forestieră din județ. Acolo primești confirmarea încadrării și detalii despre aplicația electronică dedicată depunerilor. Pentru proiect, vei lucra cu un specialist silvic care întocmește propunerea tehnică (specii recomandate, densitate de plantare, protecție și întreținere), iar decontarea se face după controlul lucrărilor. În esență, nu trebuie să dovedești costurile tale reale, pentru că statul plătește pe standard, ceea ce simplifică birocrația.

Dacă te gândești la scenarii concrete, plantațiile de salcâm, stejar sau alte specii adaptate zonei sunt frecvent folosite în sud și est, unde uscăciunea tot mai accentuată pune presiune pe culturi. Studiul de caz din Vrancea arată că un proiect serios se întinde pe două sezoane de plantare, din toamnă până în primăvara următoare, cu ferestre de lucru dictate de vreme și de disponibilitatea puieților. Tu vei avea oricum un grafic etapizat, iar verificările anuale sunt gândite să asigure prinderea și întreținerea până la închiderea coronamentului.

Calendar actualizat și termenul-limită

Ghidul inițial a fixat data de 23 ianuarie 2026 ca termen final pentru depunerea proiectelor, cu condiția evidentă a disponibilității bugetului. În august 2025, Ministerul Mediului a pus însă în dezbatere publică un proiect de ordin care devansează termenul la 1 septembrie 2025, ora 23:59. Fiind o modificare apărută foarte târziu în program, merită să verifici statusul exact al ordinului și al aplicației de depunere înainte să pregătești documentația, pentru că noua dată a trecut deja de calendar.

Indiferent de dinamica administrativă, logica rămâne aceeași: dacă vrei să intri în program, pregătești din timp proiectul tehnic, acte de proprietate sau contractele de folosință pe termen suficient, te conectezi la platforma oficială și urmărești comunicările MMAP și ale Gărzilor Forestiere. Așa îți maximizezi șansele să prinzi finanțare și să planifici corect lucrările în fereastra toamnă-primăvară.