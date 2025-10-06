Aproape 1000 de turiști, blocați pe Everest din cauza viscolului. Echipele de salvare au fost alertate imediat

O furtună puternică de zăpadă a transformat una dintre cele mai populare regiuni de drumeție din Himalaya într-o zonă extrem de periculoasă. Aproape o mie de turiști și alpiniști au rămas blocați pe fața estică a Muntelui Everest, în Tibet, după ce viscolul a acoperit potecile și drumurile de acces cu un strat gros de zăpadă. Echipele de salvare au fost mobilizate de urgență, iar în cursul zilei de duminică, 5 octombrie, majoritatea celor blocați au fost ghidați în siguranță spre localitățile din apropiere.

Cum s-a produs blocajul masiv în Himalaya

Incidentul a avut loc în Valea izolată Karma, o zonă situată la peste 4.000 de metri altitudine, care oferă acces spre fața estică Kangshung a Everestului. Acolo, sute de turiști s-au aventurat în timpul vacanței naționale de opt zile din China, profitând de vremea stabilă de început de octombrie, relatează CNN.

Totuși, în seara zilei de vineri, 3 octombrie, condițiile s-au schimbat brusc: o furtună de zăpadă și ploi neobișnuit de abundente au lovit regiunea, blocând traseele de munte și izolând taberele de bază.

Ninsorile au continuat sâmbătă, 4 octombrie, transformând potecile în coridoare impracticabile, iar accesul spre zonele de campare a devenit imposibil. Echipele locale de salvare au pornit imediat în căutarea grupurilor izolate, ajutate de sute de voluntari și localnici care au îndepărtat manual zăpada acumulată pe drumurile montane.

Ce măsuri au luat autoritățile pentru a-i salva

Până duminică, peste 350 de excursioniști ajunseseră deja în orășelul Qudang, aflat la poalele muntelui. Contactul cu alte câteva sute de persoane a fost restabilit, iar grupurile rămase pe traseu au fost ghidate treptat către zone sigure. Autoritățile chineze au organizat echipe de intervenție în mai multe puncte strategice pentru a preveni noi blocaje, în condițiile în care precipitațiile continuau să afecteze regiunea.

Raportările inițiale indicau că aproape o mie de oameni se aflau în zona afectată, iar eforturile s-au concentrat pe evacuarea lor treptată, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice. În unele zone, stratul de zăpadă depășea un metru, iar temperaturile scăzute au îngreunat misiunea de salvare.

Vezi și Românii care au rămas blocați pe vârf de munte. Salvamontiștii le-au sărit imediat în ajutor!

De ce atrage Everestul atât de mulți turiști în această perioadă

Versantul nordic al Everestului, situat în Tibet, este mai ușor accesibil datorită drumurilor asfaltate care duc până aproape de tabăra de bază. Luna octombrie este considerată sezon de vârf pentru turiști, deoarece cerul se limpezește după musonul indian, oferind condiții excelente pentru drumeții și fotografie. În acest an însă, vremea a fost neașteptat de instabilă, iar ninsoarea timpurie a prins turiștii nepregătiți.

Operațiunea de salvare a continuat pe tot parcursul weekendului, iar autoritățile au anunțat că toate persoanele aflate în zonă au fost localizate. Deși viscolul s-a domolit, evenimentul reamintește cât de imprevizibil poate fi muntele și cât de importantă este pregătirea adecvată pentru condițiile extreme din Himalaya.

Vezi și Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori!