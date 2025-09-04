Apple promite un motor de căutare cu AI care îți dă totul de-a gata, nu o listă interminabilă de linkuri

Apple pregătește, potrivit surselor citate de Bloomberg, un motor de căutare construit direct pe infrastructură de inteligență artificială, ca parte din planul mai amplu de a aduce un „nou Siri” la nivelul așteptărilor actuale. Produsul ar purta numele World Knowledge Answers și – lucru care atrage atenția – ar folosi la bază modelul Gemini al Google, semn că, dincolo de rivalitate, există spațiu pentru o colaborare pragmatică în zona AI.

La fel ca soluțiile AI din căutarea Google, World Knowledge Answers ar genera răspunsuri sintetizate din surse online și ar combina text, imagini și video într-o interfață unificată. În paralel, Apple ar ancora această „minte” de căutare în noul Siri, astfel încât întrebările scrise sau rostite de utilizatori să primească rezumate clare și acționabile, nu doar linkuri sau fragmente disparate de informații.

ce ar putea aduce world knowledge answers

Noutatea nu este existența unui alt motor de căutare, ci modul de servire a informației: sumar, context și suport multimedia dintr-o singură mișcare. În loc să „trimită” utilizatorul pe 10 taburi, asistentul ar oferi o sinteză, cu pași de urmat sau puncte-cheie desprinse din articole, rapoarte și pagini oficiale. Pentru interogări recurente – de la „rezumă-mi ce e nou în dosarul X” până la „explică-mi diferențele dintre două modele de laptop” – experiența ar deveni semnificativ mai scurtă și mai clară.

Integrarea cu Siri este elementul care poate face diferența. Dacă World Knowledge Answers va înțelege comenzi naturale și va „ține minte” contextul conversației, utilizatorul ar putea itera rapid: ceri o prezentare pe scurt, apoi soliciți detalii, apoi rogi asistentul să genereze o listă de acțiuni sau o schiță de e-mail. În teorie, totul fără a părăsi interfața, cu rezultate explicate pe scurt și ilustrații extrase automat.

de ce ar miza apple pe un parteneriat cu google

Apariția acestor informații vine pe fundalul litigiilor antitrust care au pus reflectorul pe practicile Google în căutare. Chiar dacă instanța a găsit compania vinovată de monopol ilegal, hotărârea nu interzice explicit înțelegerea prin care Google plătește parteneri pentru a-și integra tehnologia în produse. În acest context, un acord punctual pe modelul Gemini – pentru un motor de răspunsuri în ecosistemul Apple – intră în logica „fiecare își valorifică ce are mai bun”.

Pentru Apple, avantajul este time-to-market: adoptă un model performant, își concentrează efortul pe experiență, protecție a datelor și rafinarea produsului final. Pentru Google, înseamnă o nouă vitrină pentru Gemini, dincolo de propriile servicii. Rămâne de văzut cum vor fi împărțite responsabilitatea pentru calitatea răspunsurilor, managementul citării surselor și mecanismele anti-halucinații – teme sensibile odată cu intrarea AI-ului în fluxul zilnic al utilizatorilor.

ce promite „noul siri” și când ar putea sosi

Planul Apple, așa cum transpare din informațiile neoficiale, este ca noul Siri să debuteze în primăvara anului viitor, cu dublă interfață: comenzi vocale și text. Pe lângă controlul clasic al dispozitivului, accentul va fi pe rezumarea rapidă a informațiilor online, pe extragerea de pași concreți și pe continuitatea conversației. Practic, Siri ar trece de la „asistent de butoane” la „asistent de conținut”, capabil să înțeleagă sarcini mai deschise și să producă rezultate de tip brief.

Tactica aceasta vine și ca răspuns la percepția că Siri a rămas în urmă față de rivali. Dacă World Knowledge Answers va alimenta întrebările generale, iar modelele rulate pe dispozitiv vor asigura confidențialitate în sarcini locale (programări, notițe, mesaje), Apple ar putea livra un mix convingător între viteză, calitate și protecția datelor – pilonul pe care compania insistă tradițional.

întrebările deschise și miza pentru utilizatori

Două necunoscute rămân esențiale: transparența (cât de clar va fi indicat „de unde” provin informațiile) și controlul (ce setări vor avea utilizatorii pentru a decide ce date sunt folosite la personalizare). De asemenea, rămâne de văzut cum va gestiona Apple potențialele erori și „halucinațiile” inerente modelelor mari de limbaj, mai ales când răspunsurile sunt servite drept sinteză „gata de folosit”.

Dacă proiectul se materializează, câștigul pentru public ar putea fi un flux de informare mai puțin fragmentat și mai puțin cronofag. În loc de căutare → filtrare → lectură pe sărite → notițe, utilizatorul primește o sinteză inițială, pe care o poate rafina, extinde sau transforma în acțiune. Iar pentru Apple, miza e dublă: recâștigă terenul pe asistență inteligentă și intră, cu o altă abordare, în marele joc al căutării augmentate de AI.