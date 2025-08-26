Apple anunță data exactă a lansării noului iPhone 17. Ce alte surprize majore mai pregătește compania din Cupertino

Apple a confirmat evenimentul de toamnă pentru marți, 9 septembrie, ora 20:00 (ora României), la Steve Jobs Theater din Apple Park. Invitațiile au plecat deja către presă, iar keynote-ul va deschide tradiționalul sezon al lansărilor, cu iPhone 17 în centrul atenției și cu anunțuri care ar putea atinge Apple Watch și AirPods. Ca de obicei, compania nu dezvăluie dinainte lista de produse, însă istoricul ultimilor ani și valul de informații neoficiale conturează destul de clar așteptările publicului.

Ce este sigur și ce rămâne în aer

Singurul element confirmat fără echivoc este data și ora evenimentului. În rest, detaliile despre produse rămân în zona obișnuită a discreției Apple. Totuși, tiparul companiei sugerează că iPhone 17 va fi vedeta serii, flancat de actualizări pentru Apple Watch și, posibil, AirPods Pro. Pentru calendarul comercial, scenariul cel mai plauzibil (după modelul ultimilor ani) indică deschiderea precomenzilor în jurul zilei de vineri, 12 septembrie, și disponibilitatea în magazine la o săptămână distanță, pe 19 septembrie. Aceste date nu sunt însă anunțate oficial și trebuie tratate ca proiecții, nu certitudini.

Pe partea de prețuri, Apple nu oferă indicii înainte de keynote, iar diferențierea între modele se va face – cel mai probabil – prin pachetele de camere, materialele carcasei și capabilitățile de procesare. Merită subliniat că lansarea vine la scurt timp după prezentarea iOS 26, ceea ce înseamnă că noul software ar trebui să fie disponibil pentru public la scurt timp după eveniment, în mod tradițional în aceeași fereastră cu livrările noilor telefoane.

iPhone 17: design, camere și performanță

Pentru iPhone 17 standard, se așteaptă o rafinare a designului și o reproiectare a modulului de camere, cu un „bump” tot mai compact și aliniat la tendințele actuale. Pe front, sunt vehiculate upgrade-uri importante la camera selfie, cu trecerea la 24 MP, ceea ce ar însemna salt vizibil în claritate pentru apeluri video și conținut social. La interior, există discuții despre platforme A19 pentru anumite versiuni, în timp ce modelele de bază ar putea păstra un cip apropiat de generația precedentă – toate acestea fiind, evident, ipoteze până la confirmarea din timpul prezentării.

Noutatea cea mai comentată ar fi apariția unui model foarte subțire, supranumit „iPhone 17 Air”, care ar putea înlocui varianta Plus. Se vorbește despre o carcasă sensibil mai suplă și un ecran în jur de 6,6 inchi. Compromisul posibil: o configurație foto mai simplă pe spate (o singură cameră largă), gândită pentru utilizatorii care pun pe primul loc greutatea redusă și ergonomia, nu fotografia avansată. Chiar și așa, salturile pe partea de procesare foto-computațională ar putea compensa o parte din diferențe.

Pro și Pro Max: upgrade-uri pentru „power users”

Modelele iPhone 17 Pro și Pro Max sunt așteptate să aducă cele mai consistente îmbunătățiri pentru utilizatorii care cer maximul de la un telefon. Circulă informații despre un teleobiectiv majorat, cu zoom optic extins până la 8x, și un senzor telefoto de 48 MP – un pachet care ar împinge fotografia mobilă mai aproape de camerele dedicate în scenarii precum portrete, sport sau wildlife. Tot aici ar putea apărea și un șasiu mai ușor, cu o alegere diferită de materiale pentru a reduce greutatea și a îmbunătăți disiparea termică.

Pe partea de performanță brută, Pro-urile ar urma să primească un cip de generație nouă (A19 Pro) și o unitate grafică cu mai multe nuclee, pentru un plus de viteză în jocuri, editare video și sarcini de AI pe dispozitiv. Memoria RAM ar putea urca la 12 GB pe anumite configurații, ceea ce ar face trecerea între aplicații grele semnificativ mai fluidă. Din nou, toate aceste puncte rămân în zona așteptărilor până la anunțul oficial.

Apple Watch și AirPods: ce surprize pot apărea

Pe segmentul de purtabile, Apple Watch Series 11 ar putea aduce un ecran mai eficient energetic, un cip S11 și optimizări de autonomie, fără o schimbare radicală de design. Modelul premium Ultra 3 este așteptat cu autonomie îmbunătățită (prin hardware și software) și, posibil, funcții avansate pentru scenarii outdoor. Nu este exclusă o nouă iterație a modelului SE, având în vedere ritmul tipic de actualizare.

În zona audio, AirPods Pro 3 ar putea debuta cu un cip H3, îmbunătățiri la anularea activă a zgomotului, microfoane mai performante pentru apeluri și, după unele zvonuri, funcții de sănătate precum monitorizarea ritmului cardiac direct din carcasă sau din căști. Designul cutiei de încărcare ar putea deveni mai „interactiv”, însă forma finală și capabilitățile reale vor fi cunoscute doar pe scenă.

iOS 26 leagă tot ecosistemul

Software-ul care va însoți noile dispozitive este deja schițat: iOS 26 mizează pe o estetică minimalistă, cu „Liquid Glass”, un mod vizual „all clear” care completează temele luminoase și întunecate. La nivel de funcții, se conturează câteva direcții clare: filtrarea apelurilor de la numere necunoscute, traducere live pentru apeluri și mesaje, o aplicație Games dedicată și traduceri ale versurilor în Apple Music. Pe zona foto-video, Camera și Photos promit interfețe simplificate, iar FaceTime primește ajustări de ergonomie.

Pentru cititorii din România, cel mai important detaliu logistic rămâne ora: evenimentul începe la 20:00, marți, 9 septembrie. Dacă Apple păstrează tradiția, actualizările de software vor sosi la scurt timp după keynote, iar primele unități iPhone 17 vor ajunge în magazine la o săptămână după deschiderea precomenzilor.