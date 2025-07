Parfumul lui Trump promite „victorie”, dar miroase a eșec și costă de-ți ia nasul din loc. Cum îl percepe presa de peste ocean

Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite și fost mogul imobiliar devenit brand global, continuă să-și extindă imperiul comercial în cele mai neașteptate direcții. După ce a vândut alegătorilor șepci, pantofi, ceasuri și promisiuni politice, iar în curând va lansa chiar și un telefon mobil de marcă proprie, liderul de la Casa Albă atacă din nou piața parfumeriei de lux. Cel mai nou produs din linia sa de branding personal se numește Victory 47 for Men și promite „note bărbătești, rafinate”, dar lasă în urmă mai degrabă o urmă de ironie: presa îl demolează, iar utilizatorii îl evaluează cu un scor rușinos de 1,9 din 10.

Parfum de lider sau doar marketing electoral?

Victory 47 este poziționat ca un parfum de lux: costă nu mai puțin de 249 de dolari pentru o sticlă de 100 ml (3,3 oz), apropiindu-se de prețul unor creații consacrate precum Tom Ford Noir Extreme (240 de dolari pentru 3 oz). Cu toate acestea, asemănările se opresc la preț. Trump nu a dezvăluit nicio informație despre compoziția parfumului său — nu există listă de ingrediente, profil aromatic oficial sau casă de parfum recunoscută în spate, notează The New York Times. Cei care au testat deja produsul pe forumuri de specialitate, precum Parfumo, îl descriu drept „oriental-fructat”, dar în același timp îi acordă note extrem de slabe.

Această lansare nu este o premieră pentru Trump. În trecut, el a mai colaborat cu Estée Lauder pentru „Donald Trump The Fragrance” în 2004, apoi a urmat „Success by Trump” în 2012 și „Empire by Trump” în 2015 — toate sub umbrela brandului Parlux, același care produce astăzi parfumuri pentru Billie Eilish. Însă acum, cu Victory 47, Trump pare să-și înfigă brandul mai adânc ca niciodată în cultura consumului politic.

Un președinte care vinde tot, inclusiv aroma propriei legende

Într-un climat economic și cultural în care marketingul personal e adesea mai important decât produsul în sine, Trump și echipa sa exploatează la maximum fidelitatea electoratului. Același electorat care i-a cumpărat șepcile roșii cu sloganul „Make America Great Again” este acum ținta unei oferte comerciale care cuprinde aproape orice: haine, bijuterii, decorațiuni, cărți și, mai nou, un telefon mobil marca Trump, despre care presa americană scrie că va fi lansat în curând.

În acest context, parfumul devine nu doar un produs de lux, ci și o declarație de apartenență, o insignă invizibilă a loialității față de „lider”. Iar numele „Victory 47” este el însuși un mesaj codificat: 47 este aluzia la faptul că Donald Trump este cel de-al 47-lea președinte al SUA, revenit la putere după o pauză, o victorie personală și simbolică.

Totuși, criticii spun că produsul este mai degrabă un simbol al unei culturi a merchandisingului politic dus la extrem. „Frumusețea” promisiunii nu compensează „mirosul” dezamăgirii: în ciuda etichetei pretențioase, Victory 47 este considerat de mulți o simplă relicvă de campanie, lipsită de substanță reală.

Un trend internațional al liderilor-parfum

Trump nu este singurul politician care încearcă să cucerească și nasurile, nu doar urnele. În Brazilia, fostul președinte Jair Bolsonaro și soția sa Michelle și-au lansat propria linie de parfumuri în 2024, în colaborare cu un brand local, Agustin Fernandez. Parfumurile lor se vând la prețuri mult mai mici (echivalentul a 50 de dolari), dar urmăresc aceeași logică de piață: fidelizarea masei de susținători prin obiecte simbolice, tangibile, scriuc ei de la Wired.

Există chiar și un parfum dedicat lui Vladimir Putin, intitulat „Leaders Number One”, vândut în Rusia ca un produs inspirat de forța și carisma liderului de la Kremlin. Prin urmare, Victory 47 se încadrează într-un val global de personal branding politic care transformă liderii în mărci comerciale.

Recenzii acide, vânzări în suspans

Deocamdată, presa americană este mai degrabă sceptică decât entuziastă. Publicațiile mainstream ironizează lansarea, subliniind absența oricărei informații olfactive concrete și contrastul izbitor dintre preț și calitate. În schimb, Donald Trump nu pare afectat: brandul său nu mizează pe expertiza parfumeriei, ci pe magnetismul său electoral și pe nevoia susținătorilor să se conecteze cu el și fizic, prin obiecte „de cult”.

Cu sau fără note de vârf și bază, Victory 47 rămâne o piesă dintr-un puzzle mai mare: acela al unui președinte care promite să „salveze America”, dar care nu ezită să vândă bucăți din mitologia sa sub formă de produse cu prețuri amețitoare.