Apa va avea preț plafonat în aeroporturi, gări și metrou. Suma fixă pe care o vor plăti clienții

Un proiect recent propune stabilirea unui preț maxim de 3 lei pentru sticlele de apă de 500 ml comercializate în aeroporturi, gări, autogări, stații de metrou și porturi. Măsura vizează protejarea consumatorilor împotriva prețurilor exagerate din aceste spații cu opțiuni limitate.

Motivul introducerii prețului plafonat

Inițiatorii proiectului subliniază că ”dreptul de acces la apă potabilă reprezintă o necesitate biologică fundamentală, iar prețurile disproporționat de mari practicate în aceste locații constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului”.

Potrivit analizei Profit.ro, de la introducerea regulilor de securitate privind lichidele în vara anului 2006, pasagerii sunt obligați să predea sticlele cu apă la punctele de control, fiind nevoiți să achiziționeze ulterior apă la prețuri de trei-patru ori mai mari decât în comerțul obișnuit.

Exemplele internaționale arată că nu este o măsură fără precedent. Grecia și Cipru au stabilit deja un preț maxim de 0,60 euro pentru sticla de apă în aeroporturi, gări și porturi, iar în Spania autoritatea aeroportuară a impus 1 euro ca preț maxim.

Airports Council International Europe recomandase încă din 2016 ca toate aeroporturile europene să respecte un preț de maximum 1 euro pentru sticlele de 500 ml.

”Din păcate, niciun aeroport din România nu respectă această recomandare”, precizează inițiatorii.

Spațiile vizate și regulile de aplicare

Proiectul definește ca ”spații cu opțiuni limitate pentru consumatori” toate locurile în care nu există alternative rezonabile pentru achiziționarea apei potabile.

Printre acestea se numără zonele securizate ale aeroporturilor după punctul de control, gările, autogările, stațiile de metrou, benzinăriile și stațiile de servicii de pe autostrăzi.

Prețul reglementat de 3 lei se aplică pentru apă de masă, izvor sau minerală naturală, plată sau carbogazoasă, ambalată în sticle de 500 ml. Valoarea poate fi ajustată anual de Guvern în funcție de inflație și alți indicatori economici relevanți.

Vezi și Ce se știe despre atacul cibernetic asupra aeroporturilor europene. Pe cine ar fi vizat!

Obligații pentru comercianți și sancțiuni

Operatorii trebuie să asigure disponibilitatea permanentă și vizibilă a apei la preț reglementat și să afișeze clar informațiile în limbile română și engleză.

Încălcarea regulilor atrage amenzi de 5.000-25.000 lei pentru vânzarea la preț mai mare, 2.000-10.000 lei pentru lipsa afișării, și 3.000-15.000 lei pentru condiționarea sau refuzul vânzării apei la preț reglementat. Aplicarea sancțiunilor va fi realizată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

În prezent, ca urmare a majorării TVA la 21%, sticla de apă de 500 ml depășește frecvent 4-5 lei în supermarketuri, așa că prețul reglementat din spațiile vizate ar putea fi ușor mai mare de 3 lei odată ce proiectul va fi adoptat.

Vezi și Aeroportul din Dublin evacuat de urgență în urma unei alerte de securitate!