Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
21 sept. 2025 | 14:18
de Filon Stan

Ce se știe despre atacul cibernetic asupra aeroporturilor europene. Pe cine ar fi vizat

ULTIMA ORĂ
Ce se știe despre atacul cibernetic asupra aeroporturilor europene. Pe cine ar fi vizat
Mai multe aeroporturi mari au fost victimele unui atac cibernetic de proportii

Mai multe aeroporturi din Europa – printre care cel din Bruxelles, Heathrow (Londra) și Berlin-Brandeburg – au fost afectate în weekend de un atac ciberatac care a vizat sistemele de facturare și îmbarcare ale companiei americane Collins Aerospace. Incidentul a provocat haos pe aeroporturi, cu întârzieri, anulări și mii de pasageri afectați.

Aeroporturi mari, victime ale unui atac cibernetic

La Bruxelles, unde atacul a lovit cel mai puternic, peste 35.000 de pasageri au fost afectați sâmbătă, iar perturbările au continuat și duminică. Conducerea aeroportului a cerut companiilor aeriene să anuleze jumătate dintre zborurile programate pentru a evita aglomerația și întârzierile de ultim moment.

Deși aeroportul din Bruxelles a recunoscut oficial că este vorba despre un atac cibernetic, Heathrow și Berlin au vorbit doar despre „probleme tehnice” cu furnizorul lor de servicii.

Vezi și:
Țara în care datele a 1,5 milioane de persoane au fost publicate în online. Atac cibernetic de amploare, instituții publice și companii, printre victime
Vulnerabilitate WhatsApp exploatată în atacuri „zero-click” asupra utilizatorilor de iPhone

Calea de atac a fost chiar software-ul Muse, al companiei aeriene americane Collins Aerospace

Ținta atacului a fost software-ul Muse, dezvoltat de Collins Aerospace, care permite folosirea acelorași ghișee de check-in și porți de îmbarcare de către mai multe companii aeriene. Din cauza avariei, operațiunile de check-in și predare a bagajelor au trebuit realizate manual, ceea ce a dus la întârzieri suplimentare. Singura companie care a operat normal a fost British Airways, datorită unui sistem alternativ.

Potrivit unor surse media belgiene, ar fi vorba despre un atac de tip ransomware, atribuit grupării Locky Locker, însă autorii nu au revendicat până acum incidentul.

Collins Aerospace, partener strategic al NATO

Ironia situației este că incidentul vine la scurt timp după ce Collins Aerospace, subsidiară a gigantului RTX, a anunțat semnarea unui contract cu Agenția de Comunicații și Informații a NATO (NCIA). Compania va furniza un software de planificare a războiului electronic și management al operațiunilor, destinat să sprijine Alianța în detectarea și contracararea amenințărilor electromagnetice.

„Acest instrument este esențial pentru a vizualiza amenințările de război electronic și pentru a automatiza utilizarea senzorilor și a sistemelor de bruiaj”, declara Ryan Bunge, vicepreședinte Collins Aerospace.

Oficialul a subliniat că noua colaborare „va întări semnificativ capabilitățile NATO în domeniul războiului electromagnetic și va contribui la apărarea colectivă a statelor membre”.

Contextul în care are loc acest acord este unul tensionat, marcat de investiții crescute în apărare și de incidente repetate cu avioane și drone rusești în apropierea frontierelor NATO, inclusiv în Polonia, România și Estonia.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
Ce se pune în varul pentru pomi ca să reziste mai mult pe scoarță. Cum se prepară corect soluția folosită de pomicultori
Ce se pune în varul pentru pomi ca să reziste mai mult pe scoarță. Cum se prepară corect soluția folosită de pomicultori
Copacul din România amenințat de schimbările climatice. Producția scade dramatic
Copacul din România amenințat de schimbările climatice. Producția scade dramatic
Un congolez beat a spulberat un refugiu de tramvai și un gard. Momentul accidentului, surprins de camerele video
Un congolez beat a spulberat un refugiu de tramvai și un gard. Momentul accidentului, surprins de camerele video
Haos la bordul unui avion din SUA după anunțul lui Trump despre vizele H-1B: „Indienii au implorat să coboare”
Haos la bordul unui avion din SUA după anunțul lui Trump despre vizele H-1B: „Indienii au implorat să coboare”
Panică în stațiunile din Antalya din cauza incendiilor: turiști evacuați din hotelurile de lux din Belek: Martor român: „Turcii sunt praf la capitolul protecție”
Panică în stațiunile din Antalya din cauza incendiilor: turiști evacuați din hotelurile de lux din Belek: Martor român: „Turcii sunt praf la capitolul protecție”
Înmormântarea lui Charlie Kirk are loc duminică: Trump și alți lideri republicani, așteptați să vorbească în fața a 100.000 de oameni
Înmormântarea lui Charlie Kirk are loc duminică: Trump și alți lideri republicani, așteptați să vorbească în fața a 100.000 de oameni
iPhone 17 costă și 2.500 de euro, totul din cauza unei singure opțiuni
iPhone 17 costă și 2.500 de euro, totul din cauza unei singure opțiuni
Drumul născut din frica de ruși care a cucerit lumea. Transfăgărășanul, după 51 de ani, rămâne cel mai dramatic și spectaculos traseu al României
Drumul născut din frica de ruși care a cucerit lumea. Transfăgărășanul, după 51 de ani, rămâne cel mai dramatic și spectaculos traseu al României
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Cum și-a surprins mama fiica de ziua ei specială, cu 35 de imagini unice
Playtech Știri
Ce relație au acum Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după scandalurile de la „Asia Express”. Detalii neașteptate
Playtech Știri
Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...