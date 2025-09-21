Ce se știe despre atacul cibernetic asupra aeroporturilor europene. Pe cine ar fi vizat

Mai multe aeroporturi din Europa – printre care cel din Bruxelles, Heathrow (Londra) și Berlin-Brandeburg – au fost afectate în weekend de un atac ciberatac care a vizat sistemele de facturare și îmbarcare ale companiei americane Collins Aerospace. Incidentul a provocat haos pe aeroporturi, cu întârzieri, anulări și mii de pasageri afectați.

Aeroporturi mari, victime ale unui atac cibernetic

La Bruxelles, unde atacul a lovit cel mai puternic, peste 35.000 de pasageri au fost afectați sâmbătă, iar perturbările au continuat și duminică. Conducerea aeroportului a cerut companiilor aeriene să anuleze jumătate dintre zborurile programate pentru a evita aglomerația și întârzierile de ultim moment.

Deși aeroportul din Bruxelles a recunoscut oficial că este vorba despre un atac cibernetic, Heathrow și Berlin au vorbit doar despre „probleme tehnice” cu furnizorul lor de servicii.

Calea de atac a fost chiar software-ul Muse, al companiei aeriene americane Collins Aerospace

Ținta atacului a fost software-ul Muse, dezvoltat de Collins Aerospace, care permite folosirea acelorași ghișee de check-in și porți de îmbarcare de către mai multe companii aeriene. Din cauza avariei, operațiunile de check-in și predare a bagajelor au trebuit realizate manual, ceea ce a dus la întârzieri suplimentare. Singura companie care a operat normal a fost British Airways, datorită unui sistem alternativ.

Potrivit unor surse media belgiene, ar fi vorba despre un atac de tip ransomware, atribuit grupării Locky Locker, însă autorii nu au revendicat până acum incidentul.

Collins Aerospace, partener strategic al NATO

Ironia situației este că incidentul vine la scurt timp după ce Collins Aerospace, subsidiară a gigantului RTX, a anunțat semnarea unui contract cu Agenția de Comunicații și Informații a NATO (NCIA). Compania va furniza un software de planificare a războiului electronic și management al operațiunilor, destinat să sprijine Alianța în detectarea și contracararea amenințărilor electromagnetice.

„Acest instrument este esențial pentru a vizualiza amenințările de război electronic și pentru a automatiza utilizarea senzorilor și a sistemelor de bruiaj”, declara Ryan Bunge, vicepreședinte Collins Aerospace.

Oficialul a subliniat că noua colaborare „va întări semnificativ capabilitățile NATO în domeniul războiului electromagnetic și va contribui la apărarea colectivă a statelor membre”.

Contextul în care are loc acest acord este unul tensionat, marcat de investiții crescute în apărare și de incidente repetate cu avioane și drone rusești în apropierea frontierelor NATO, inclusiv în Polonia, România și Estonia.