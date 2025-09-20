Aeroportul din Dublin evacuat de urgență în urma unei alerte de securitate

Aeroportul din Dublin a fost evacuat sâmbătă, 20 septembrie 2025, după ce a fost declanșată o alertă de securitate în Terminalul 2.

Aeroportul din Dublin, evacuat de urgență

Imagini distribuite pe rețelele sociale au arătat pasageri aflați în exterior, după ce alarma a fost activată în jurul orei 11:30. Potrivit unui purtător de cuvânt al Aeroportului Dublin, evacuarea a fost realizată „ca măsură de precauție”.

Clădirea a fost ulterior redeschisă, iar pasagerii au fost lăsați să reintre în terminal. „Aeroportul Dublin confirmă că Terminalul 2 a fost declarat sigur. Pasagerii vor putea reîntra în scurt timp, iar zborurile sunt așteptate să reia operațiunile în aproximativ 30 de minute”, a transmis aeroportul printr-un mesaj pe X.

”Am fost conduși către Terminalul 1”

Călătorii au descris scene de „haos total”, oamenii fiind anunțați să părăsească terminalul. Un martor a declarat pentru Metro: „Tocmai am coborât dintr-un zbor din SUA și am fost conduși către Terminalul 1, stăm acum într-un hol lung. Nimeni nu ne spune nimic.”

Videoclipuri publicate pe X au arătat o echipă de dezamorsare a armatei pe platforma aeroportului.

Aeroportul Dublin este un nod important pentru zborurile spre Statele Unite, fiind unul dintre puținele aeroporturi din lume (doar 15) care oferă serviciul de preclearance al autorităților americane, permițând pasagerilor să treacă controlul vamal și de imigrare înainte de a urca în avion.

Geniștii au fost chemați pe aeroport

Inițial, presa locală a raportat că un pasager ar fi fost arestat, însă poliția irlandeză a negat aceste informații.

„Sâmbătă, 20 septembrie 2025, An Garda Síochána a răspuns unui raport referitor la un obiect suspect într-un bagaj la Aeroportul Dublin. Ca măsură de precauție, Terminalul 2 a fost evacuat, iar traficul către aeroport a fost restricționat. Garda a solicitat sprijinul echipei de Dezamorsare a Explozivilor (EOD) din cadrul Forțelor de Apărare.

Bagaj suspect

După examinarea preliminară, bagajul a fost securizat și mutat într-o locație alternativă, care să nu afecteze operațiunile aeroportului. Terminalul 2 și rutele de acces au fost ulterior redeschise, iar bagajul a fost supus unor verificări suplimentare de către echipa EOD a armatei și declarat sigur. Ancheta continuă”, potrivit unui comunicat oficial.

Incidentul a avut loc la câteva ore după un atac cibernetic care a paralizat mai multe aeroporturi europene, provocând întârzieri și anulări de zboruri.