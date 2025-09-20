Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
20 sept. 2025 | 18:35
de Filon Stan

Aeroportul din Dublin evacuat de urgență în urma unei alerte de securitate

Social
Aeroportul din Dublin evacuat de urgență în urma unei alerte de securitate
Aeroportul din Dublin a fost evacuat! Genistii au fost chemati imediat

Aeroportul din Dublin a fost evacuat sâmbătă, 20 septembrie 2025, după ce a fost declanșată o alertă de securitate în Terminalul 2.

Aeroportul din Dublin, evacuat de urgență

Imagini distribuite pe rețelele sociale au arătat pasageri aflați în exterior, după ce alarma a fost activată în jurul orei 11:30. Potrivit unui purtător de cuvânt al Aeroportului Dublin, evacuarea a fost realizată „ca măsură de precauție”.

Clădirea a fost ulterior redeschisă, iar pasagerii au fost lăsați să reintre în terminal. Aeroportul Dublin confirmă că Terminalul 2 a fost declarat sigur. Pasagerii vor putea reîntra în scurt timp, iar zborurile sunt așteptate să reia operațiunile în aproximativ 30 de minute”, a transmis aeroportul printr-un mesaj pe X.

”Am fost conduși către Terminalul 1”

Călătorii au descris scene de „haos total”, oamenii fiind anunțați să părăsească terminalul. Un martor a declarat pentru Metro: „Tocmai am coborât dintr-un zbor din SUA și am fost conduși către Terminalul 1, stăm acum într-un hol lung. Nimeni nu ne spune nimic.”

Videoclipuri publicate pe X au arătat o echipă de dezamorsare a armatei pe platforma aeroportului.

Aeroportul Dublin este un nod important pentru zborurile spre Statele Unite, fiind unul dintre puținele aeroporturi din lume (doar 15) care oferă serviciul de preclearance al autorităților americane, permițând pasagerilor să treacă controlul vamal și de imigrare înainte de a urca în avion.

Geniștii au fost chemați pe aeroport

Inițial, presa locală a raportat că un pasager ar fi fost arestat, însă poliția irlandeză a negat aceste informații.

„Sâmbătă, 20 septembrie 2025, An Garda Síochána a răspuns unui raport referitor la un obiect suspect într-un bagaj la Aeroportul Dublin. Ca măsură de precauție, Terminalul 2 a fost evacuat, iar traficul către aeroport a fost restricționat. Garda a solicitat sprijinul echipei de Dezamorsare a Explozivilor (EOD) din cadrul Forțelor de Apărare.

Bagaj suspect

După examinarea preliminară, bagajul a fost securizat și mutat într-o locație alternativă, care să nu afecteze operațiunile aeroportului. Terminalul 2 și rutele de acces au fost ulterior redeschise, iar bagajul a fost supus unor verificări suplimentare de către echipa EOD a armatei și declarat sigur. Ancheta continuă”, potrivit unui comunicat oficial.

Incidentul a avut loc la câteva ore după un atac cibernetic care a paralizat mai multe aeroporturi europene, provocând întârzieri și anulări de zboruri.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Ce salariu are un învățător în 2025 după 30 de ani de muncă. Cum se calculează pensia
Ce salariu are un învățător în 2025 după 30 de ani de muncă. Cum se calculează pensia
Prognoza meteo până în 20 octombrie, anunțată de ANM. De când se răcește brusc în România și cât ține frigul
Prognoza meteo până în 20 octombrie, anunțată de ANM. De când se răcește brusc în România și cât ține frigul
Insula europeană scăldată în soare chiar şi în plină iarnă. Puţini profită de vremea caldă în sezonul rece
Insula europeană scăldată în soare chiar şi în plină iarnă. Puţini profită de vremea caldă în sezonul rece
VIDEO: Ochelarii cu inteligență artificială dau rateu fix când Zuckerberg îi laudă mai tare: două demo-uri se blochează pe scenă
VIDEO: Ochelarii cu inteligență artificială dau rateu fix când Zuckerberg îi laudă mai tare: două demo-uri se blochează pe scenă
România a încasat 5,7 milioane de euro, „prețul” coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice, după jaful din Olanda
România a încasat 5,7 milioane de euro, „prețul” coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice, după jaful din Olanda
Orele la care este bine să programezi mașina de spălat rufe ca să plătești mai puțin la curent. Programele care te ajută să economisești zeci de lei lunar
Orele la care este bine să programezi mașina de spălat rufe ca să plătești mai puțin la curent. Programele care te ajută să economisești zeci de lei lunar
Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor
Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora este o prezență discretă și are o meserie neobișnuită
Playtech Știri
Horoscop 21 septembrie 2025: Leii își fac planuri financiare, Fecioarele își schimbă stilul de viață
Playtech Știri
Cine este și cu ce se ocupă mama lui Toto Dumitrescu. I se spunea „Monica Belluci de România”. A fost celebră în anii ’90
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...