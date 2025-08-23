Apa mării s-a răcit brusc. Câte grade are acum? Meteorologii au anunţat un alt fenomen periculos pe litoralul romanesc

Veste rea pentru turiştii de pe litoral, în acest weekend. Aceştia nu se vor putea bucura de apa mării, temperatura scăzând brusc în ultimele ore. De asemenea, vântul puternica va forma valuri periculoase, anunţă ANM.

Apa mării s-a răcit brusc, în ultimele ore

Până pe 24 august, litoralul românesc va fi influențat de un fenomen meteo-marin spectaculos, dar și mai puțin confortabil pentru turiștii care preferă băile în mare.

De joi, 21 august, curenții marini au început să aducă către țărm apă rece din adâncime, determinând o scădere vizibilă a temperaturii apei. Dacă în ultimele zile marea a avut temperaturi plăcute, de 25°…26°C, în această dimineaţă temperatura nu a depăşit 11 grade, fenomen cunoscut sub denumirea de „upwelling”.

Cei care se află la plajă trebuie să ia în considerare răcirea apei. De asemenea, intensificările vântului pot aduce valuri mai puternice și curenți de coastă, de aceea este recomandată prudență la scăldat. În orele de prânz, când disconfortul termic este ridicat, se recomandă hidratare și evitarea expunerii directe la soare.

Așadar, litoralul va oferi o schimbare bruscă a temperaturii apei, care va fi resimțită de toți cei aflați în vacanță pe malul mării, în acest weekend.

Prognoza meteo 25 august – 22 septembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 25 august – 22 septembrie, iar veștile arată că începutul toamnei va fi mai cald decât în mod obișnuit, cu unele variații regionale în ceea ce privește ploile.

25 august – 1 septembrie. În prima săptămână, temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât normalul perioadei în nord-estul țării, în timp ce în rest valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Ploile vor fi mai frecvente și peste norme în regiunile vestice și nord-vestice, dar mai reduse în sud și la munte. În celelalte zone, regimul pluviometric se va menține în limite normale.

1 – 8 septembrie. La început de toamnă calendaristică, temperaturile vor fi peste valorile obișnuite în sud și sud-est, iar în restul țării se vor menține în jurul mediilor normale. Precipitațiile vor fi excedentare în nord, deficitare în sud, iar în rest se vor încadra în limitele obișnuite pentru acest interval.

8 – 15 septembrie. În această săptămână, vremea va rămâne ușor mai caldă decât normalul în sud, în timp ce în celelalte regiuni se vor înregistra temperaturi apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor mai mici decât cele normale în vest, dar în restul țării se vor situa în limitele obișnuite.

15 – 22 septembrie. Finalul intervalului aduce temperaturi peste mediile multianuale în sud și sud-vest, iar în restul teritoriului acestea se vor menține la valori normale. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi, în general, apropiate de normele climatologice pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.