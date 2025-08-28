Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins

Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins

Polițistul bucureștean Andrei Jianu, aflat în timpul liber, a reușit să prindă agresorul livratorului străin lovit pe stradă. Incidentul s-a petrecut în zona Colentina, imediat după ce Jianu ieșise din tură și se îndrepta spre casă. Agentul a povestit că a observat atacul în timp ce mergea pe drum și a decis să intervină fără ezitare. A strigat către agresor, iar acesta a încercat să fugă, însă polițistul l-a urmărit și l-a imobilizat cu sprijinul colegilor săi, care tocmai intrau în schimbul de noapte. Ulterior, bărbatul violent a fost dus la Secția 7 de Poliție, unde a primit mandat de arestare pentru 30 de zile.

Cum a intervenit polițistul aflat în afara programului

Andrei Jianu a povestit că întreaga scenă a avut loc în câteva momente decisive. După ce a văzut cum un bărbat lovea un livrator străin, s-a apropiat rapid și a încercat să-l oprească.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă am observat un cetăţean care era agresat fizic de către altul, motiv pentru care m-am apropiat de aceştia, somându-l pe agresor. Acesta, auzindu-mă, a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei unde a fost imobilizat, colegii mei fiind în faţa secţiei de poliţie, urmând a intra în schimbul trei m-au auzit şi au venit, ajutându-mă să-l încătuşez, ulterior conducându-l pe acesta la sediul secţiei de poliţie”, a declarat agentul de poliţie.

Ce i-a spus atacatorul după ce a fost prins

Întrebat de jurnaliști ce explicații a oferit agresorul, Jianu a spus că bărbatul părea mai degrabă surprins de faptul că cineva l-a văzut în timp ce lovea victima.

„A zis doar că îi pare rău, nu se aştepta să fie văzut de către cineva. Ulterior, la Secţia 7 Poliţie, a fost dispusă reţinerea acestuia, în urma probatoriului, după care a primit un mandat de 30 de zile”, a relatat polițistul.

Nu este prima intervenție a lui Andrei Jianu în timpul liber

Agentul a menționat că nu se află la prima astfel de situație. În urmă cu doi ani, s-a aflat într-o împrejurare similară, atunci când un bărbat fugea de polițiști, iar el s-a nimerit să fie chiar în apropiere.

„S-a mai întâmplat cred că acum doi ani tot la fel. Când veneam la secţia de poliţie să intru la muncă, un cetăţean era alergat de către colegii mei, fugea de ei. S-a nimerit să fiu acolo. L-am imobilizat şi a fost, de asemenea, condus la secţie”, a povestit Jianu.

Contextul incidentului

Scenele șocante au avut loc în București, când un tânăr a lovit cu pumnul în față un livrator străin. Incidentul s-a petrecut pe o stradă aglomerată, în fața trecătorilor care s-au oprit să privească scena, iar agresorul a filmat întreaga acțiune. Victima încerca să înțeleagă motivul asaltului, în timp ce atacatorul continua să-și justifice gestul prin replici discriminatorii.

Când livratorul a cerut ajutor, un polițist aflat în civil, tocmai ieșit din tură, a intervenit, alergând după agresor și imobilizându-l.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii au emis ulterior mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Potrivit autorităților, bărbatul lovit, din Bangladesh, a suferit leziuni ce necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale, iar atacatorul este inculpat pentru loviri sau alte violențe.

Acuzații de incitare la ură

Incidentul vine pe fondul unei discuții aprinse în spațiul public, după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe rețelele de socializare un mesaj prin care îi îndemna pe români să nu accepte comenzile livrate de persoane din afara țării. Polițistul Marian Godină a reacționat ferm și a depus plângere penală împotriva parlamentarului, acuzându-l de incitare la violență și discriminare.

„Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”, a scris Tanasă în postarea sa.

După ce cazul agresiunii a devenit public, deputatul AUR a venit cu o reacție, încercând să se apere de acuzațiile de incitare la ură. El a declarat că violența stradală nu are nevoie de postările sale pentru a exista și că mesajele lui nu ar fi îndreptate împotriva unei anumite categorii de persoane.

