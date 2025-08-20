Marian Godină, plângere penală împotriva unui deputat AUR. Polițistul vrea ca Dan Tănasă să fie tras la răspundere pentru declarațiile făcute: „Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”

Un nou scandal politic și social ia amploare după ce polițistul brașovean Marian Godină a anunțat public că a formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă. Totul a pornit de la o postare a parlamentarului, în care acesta îndemna românii să refuze comenzile livrate de muncitori proveniți din Asia și Africa, declarație considerată de Godină un act clar de instigare la discriminare.

Plângerea penală depusă de Marian Godină

Polițistul a făcut anunțul printr-o postare pe rețelele de socializare, precizând că a acționat pentru a nu „lăsa pe alții ceea ce poate face și el”. Acesta a explicat că a depus oficial o plângere penală împotriva lui Dan Tănasă pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violență, ură sau discriminare”, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 369 din Codul Penal.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de ‘Incitarea la violenţă, ură sau discriminare’ prevăzute de art. 369 din Codul Penal”, a scris Marian Godină.

Declarațiile care au declanșat scandalul

În plângerea formulată, polițistul a indicat și pasajul considerat ca fiind problematic. Potrivit documentului, în 19 august 2025, deputatul AUR Dan Tănasă a publicat pe pagina sa de Facebook următorul mesaj:

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”

Pentru Marian Godină, acest mesaj reprezintă o dovadă clară de instigare la discriminare.

„Prin textul de mai sus, dl Tanasa incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa”, a subliniat acesta în plângere.

Dovezile depuse la dosar

În sprijinul afirmațiilor sale, polițistul a atașat capturi de ecran de pe pagina oficială de Facebook a deputatului Dan Tănasă. Acestea reprezintă, potrivit lui Godină, probe clare care confirmă existența și publicarea mesajului incriminat.

Totodată, în solicitarea transmisă autorităților, Marian Godină a cerut deschiderea cercetării penale și tragerea la răspundere a parlamentarului pentru fapta de incitare la ură și discriminare.

Urmează ca autoritățile să decidă

Cazul ridică noi discuții în spațiul public legate de limitele libertății de exprimare și de responsabilitatea pe care o au persoanele aflate în funcții publice atunci când transmit mesaje pe rețelele sociale. În perioada următoare, anchetatorii urmează să stabilească dacă declarațiile deputatului AUR se încadrează în prevederile Codului Penal privind incitarea la discriminare.