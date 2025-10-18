A doua victimă a exploziei din Rahova, identificată. Este vorba despre o avocată din București, cu peste 25 de ani de experiență

Autoritățile au identificat a doua victimă făcută de explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova! Este vorba despre o avocată cu 25 de ani vechime în instanțele din România și se pare că explozia s-a produs chiar în apartamentul său!

A fost identificată cea de-a doua victimă a exploziei din Rahova

Autoritățile au stabilit că una dintre cele trei victime decedate în explozia din cartierul Rahova este o avocată cu 25 de ani vechime în instanță. Este vorba despre Vasilica Enache, o avocată a Baroului București.

Femeia locuia într-un apartament complet distrus de deflagrație, de unde se pare că ar fi plecat de fapt explozia devastatoare. Locuința sa era totodată și sediul social al biroului său de avocat.

Avocat cu 25 de ani vechime în muncă

Explozia care a zguduit blocul 32 de pe strada Vicina, din sectorul 5 al Capitalei, a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de seismografe. Deflagrația s-a auzit la kilometri distanță și a distrus două etaje ale clădirii.

Explozia a lăsat în urmă un bilanț cutremurător: trei oameni au murit, alţi 13 au fost răniți, iar sute de locatari au rămas fără locuință. Printre victime se numără o femeie de 24 de ani, însărcinată, găsită sub dărâmături. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost grav rănit și este internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Medicii spun că are un traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și o fractură de claviculă.