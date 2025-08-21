ANAF nu iartă nici organizatorii de evenimente: Ce le cere celor care organizează nunți, botezuri și alte petreceri?

Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 10:41
de Andrei Simion

CHESTII
ANAF pune tunurile pe evenimente / Foto: Orange Hill Restaurant

Restaurantele și sălile de evenimente din România au primit solicitări oficiale de la ANAF pentru a furniza informații detaliate despre nunți, botezuri, aniversări și evenimente corporate programate în lunile următoare.

Măsura vizează o monitorizare mai strictă a tranzacțiilor și combaterea evaziunii fiscale.

Potrivit economedia.ro, operatorii de evenimente au obligația de a trimite datele cerute de ANAF în termen de cinci zile de la primirea documentului oficial. Informațiile trebuie transmise, de preferință, în format .xls, la adresa de e-mail indicată de instituție ([email protected]).

Autoritățile avertizează că nerespectarea termenului limită atrage sancțiuni contravenționale.

Ce informații solicită ANAF de la organizatorii de evenimente

Instituția fiscală cere date precise pentru evenimentele sociale și corporate care se desfășoară în perioada august – noiembrie/decembrie 2025. Printre elementele menționate în solicitare se regăsesc:

  • Identitatea beneficiarului rezervării (nume, prenume, companie, număr de telefon, persoană de contact)
  • Tipul evenimentului (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, eveniment corporate etc.) și data acestuia
  • Numărul estimativ de participanți sau meniuri contractate
  • Prețul meniului (în cazul ofertelor multiple, trebuie menționat costul fiecărei opțiuni)
  • Valoarea avansului achitat și modalitatea de plată (chitanță, transfer bancar, ordin de plată etc.)
  • Alte servicii incluse în contract (închiriere sală, decor, servicii muzicale, artistice, fotografiere sau filmare) și valoarea acestora

Astfel, ANAF dorește o imagine completă asupra fluxurilor financiare generate de piața evenimentelor, care implică anual sume semnificative.

De ce intensifică ANAF controalele în domeniul evenimentelor private

Potrivit specialiștilor, solicitarea vine în contextul în care piața nunților și evenimentelor private generează miliarde de lei anual, însă o parte din aceste venituri nu sunt întotdeauna fiscalizate integral.

Prin colectarea acestor date, ANAF își propune să reducă fenomenul evaziunii și să asigure o mai mare transparență în contractele dintre clienți și organizatori.

De asemenea, raportările obligatorii vor ajuta instituția să verifice dacă veniturile declarate corespund cu realitatea și dacă TVA-ul și impozitele sunt calculate corect.

Pentru operatorii de restaurante și săli de evenimente, măsura înseamnă un volum suplimentar de muncă administrativă, dar și riscul unor amenzi în cazul în care nu se respectă procedura.

Totuși, autoritățile susțin că această monitorizare este necesară pentru a limita pierderile bugetare și a crea condiții egale pentru toți actorii din piață.

