Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Digitalizarea ANAF, ghidată de inteligență artificială. Cum vor fi identificați evazioniștii, activitățile ilegale

Actualitate
Digitalizarea ANAF, ghidată de inteligență artificială. Cum vor fi identificați evazioniștii, activitățile ilegale
ANAF apelează la inteligență artificială / foto: reprezentare AI

După mai bine de un deceniu de promisiuni, întârzieri și proiecte implementate cu sincope, digitalizarea ANAF pare să intre într-o nouă etapă. Ministerul Economiei a anunțat lansarea în testare a unei aplicații bazate pe inteligență artificială, menită să prioritizeze cazurile fiscale din care statul poate colecta rapid sume importante. Într-o primă fază, aplicația va fi folosită timp de o lună, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie integrată în activitatea instituției.

Oficialii speră ca acest pas să schimbe radical modul în care inspectorii fiscali acționează și să ofere o eficiență sporită în lupta cu evaziunea fiscală și activitățile ilegale. În același timp, specialiștii avertizează că tehnologia, deși promițătoare, trebuie implementată cu responsabilitate, pentru a evita erori grave ce ar putea afecta contribuabilii.

De ce este nevoie de inteligență artificială la ANAF

Povestea digitalizării ANAF a început încă din anii 2010, cu proiecte precum e-Factura, SAF-T sau conectarea caselor de marcat la serverele instituției. Scopul era simplificarea interacțiunii dintre contribuabili și stat, dar și reducerea birocrației. În practică, însă, implementarea a fost dificilă, cu numeroase blocaje și erori care au dus inclusiv la executări silite abuzive.

Vezi și:
România, o mină de aur pentru evazioniști și contrabandiști. Au fost confiscate 132 de milioane de euro, dar pagubele sunt mult mai mari
ANAF te-ar putea plăti dacă pârăşti românii datori la stat. Măsura inedită are ca scop combaterea evaziunii fiscale

În prima parte a anului 2024, peste o sută de contribuabili au contestat în instanță decizii considerate ilegale, generate tocmai de problemele tehnice ale sistemelor informatice. Acest context explică nevoia unui salt tehnologic, iar inteligența artificială promite să ofere exact acest lucru: identificarea automată, rapidă și precisă a cazurilor cu risc fiscal ridicat.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a subliniat că efortul nu trebuie să se concentreze asupra micilor comercianți, ci asupra companiilor mari, care datorează statului sume uriașe. Potrivit acestuia, aplicația va acționa ca un filtru, semnalând „primele 1000 de cazuri” prioritare, astfel încât inspectorii să își poată concentra resursele acolo unde pierderile sunt semnificative.

Promisiuni și scepticism

De-a lungul anilor, numeroși miniștri de Finanțe au promis digitalizarea ANAF. Florin Cîțu, de exemplu, declara în 2019 că aceasta va fi moștenirea sa principală în minister, însă proiectele au avansat lent. Mai recent, Marcel Ciolacu anunța folosirea inteligenței artificiale pentru modernizarea sistemului, sugerând că perioada deciziilor luate „cu pixul” trebuie să rămână în trecut.

Actualul premier, Ilie Bolojan, a fost însă mai critic, recunoscând că procesul este „o poveste fără sfârșit” și că lipsa de entuziasm și voință politică au blocat de multe ori modernizarea administrației fiscale. El a anunțat inclusiv modificări legislative pentru a accelera procesul și pentru a responsabiliza conducerea ANAF.

Specialiștii IT atrag atenția că inteligența artificială poate aduce un plus major de eficiență, dar nu este o soluție magică. Dacă infrastructura digitală rămâne deficitară sau dacă datele introduse sunt incomplete, rezultatele pot fi la fel de problematice ca până acum. Mai mult, lipsa unor mecanisme clare de verificare poate duce la decizii abuzive, cum s-a întâmplat deja în trecut.

O șansă pentru reforma reală a ANAF

Dacă proiectul pilot va avea succes, aplicația AI ar putea fi extinsă și pe alte zone de activitate, de la identificarea tranzacțiilor suspecte până la prevenirea dublării deciziilor de executare. Digitalizarea completă a ANAF rămâne, însă, un obiectiv de lungă durată, dependent atât de resursele financiare, cât și de voința politică.

Într-un context economic în care statul are nevoie de venituri suplimentare pentru a acoperi deficitele, o tehnologie care poate descoperi rapid evazioniștii ar putea fi una dintre cele mai eficiente arme. Totuși, succesul nu va depinde doar de algoritmi, ci și de modul în care aceștia sunt utilizați și integrați într-un sistem fiscal modern și funcțional.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Vânzări record în imobiliare: explozie de tranzacții înainte de majorarea TVA
Vânzări record în imobiliare: explozie de tranzacții înainte de majorarea TVA
Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic lăsată în mașină la căldură, conform oamenilor de știință
Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic lăsată în mașină la căldură, conform oamenilor de știință
WhatsApp mizează și mai mult pe inteligența artificială, în ciuda criticilor: Testează un asistent AI pentru redactarea mesajelor pe iPhone
WhatsApp mizează și mai mult pe inteligența artificială, în ciuda criticilor: Testează un asistent AI pentru redactarea mesajelor pe iPhone
Cine este bărbatul cu care s-a fotografiat Nicușor Dan în timpul vizitei la Roșia Montană. I-a dat o poreclă inedită președintelui
Cine este bărbatul cu care s-a fotografiat Nicușor Dan în timpul vizitei la Roșia Montană. I-a dat o poreclă inedită președintelui
Au apărut primele imagini din noul sezon al serialului Emily in Paris: Când vezi continuarea apreciatei producții pe Netflix
Au apărut primele imagini din noul sezon al serialului Emily in Paris: Când vezi continuarea apreciatei producții pe Netflix
Atac cibernetic de amploare pe Google: Datele a 2,5 miliarde de utilizatori Gmail au fost expuse
Atac cibernetic de amploare pe Google: Datele a 2,5 miliarde de utilizatori Gmail au fost expuse
Oferte de ziua ta – magazinele online sau din mall care vin cu reduceri și vouchere cu ocazia aniversării tale
Oferte de ziua ta – magazinele online sau din mall care vin cu reduceri și vouchere cu ocazia aniversării tale
Microsoft investighează problemele SSD provocate de ultimele actualizări Windows 11. Ce trebuie să știi
Microsoft investighează problemele SSD provocate de ultimele actualizări Windows 11. Ce trebuie să știi
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Playtech Știri
Horoscopul iubirii pentru final de august. Trei zodii cunosc dragostea adevărată, altele sunt în prag de despărţire
Playtech Știri
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou