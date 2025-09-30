Taxa de 25 de lei pe Temu si Shein, explicată de ANAF. Românii trebuie să fie atenți la achizițiile din afara UE

Creșterea spectaculoasă a comerțului online transfrontalier a adus în prim-plan discuții intense despre modul în care marii retaileri internaționali își achită obligațiile fiscale în România și despre efectele noilor taxe impuse de autorități. ANAF a prezentat date actualizate privind TVA-ul plătit de platformele Temu, Shein și Trendyol în prima jumătate a anului 2025, dar și un avertisment ferm legat de taxa de 25 de lei pe fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene. Autoritățile spun că scopul principal este protejarea consumatorului, însă măsura stârnește deja controverse.

ANAF, despre TVA-ul plătit de Temu, Shein și Trendyol și noua taxă pe colete: avertisment pentru comercianții locali În primele două trimestre din 2025, sumele virate către stat de către cei trei giganți ai comerțului online sunt considerabile. Potrivit lui Cosmin Neculiță, Inspector Șef Serviciu Antifraudă Direcția Comerț Electronic DGAF ANAF, Shein a plătit 26 de milioane de euro TVA, Temu a ajuns la 36,9 milioane de euro, iar Trendyol a contribuit cu 11,9 milioane de euro. În total, peste 74 de milioane de euro au intrat la bugetul de stat doar din aceste trei platforme.

Aceste cifre demonstrează apetitul uriaș al românilor pentru cumpărăturile de pe site-uri internaționale și impactul economic pe care îl au comenzile online. Totuși, reprezentanții ANAF avertizează că multe dintre aceste companii exploatează regula privind plafonul de 150 de euro, sub care coletele sunt scutite de taxe vamale. Unele comenzi sunt divizate intenționat pentru a rămâne sub acest prag, ceea ce reduce veniturile din taxe vamale și creează un avantaj competitiv față de comercianții din România.

În plus, schimbările legislative adoptate de Guvern, prin care cota principală de TVA a crescut de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025, vor aduce și mai multe provocări atât pentru retaileri, cât și pentru consumatori.

Noua taxă de 25 de lei pe colete din afara UE

Ministerul Finanțelor a introdus, începând cu acest an, o taxă suplimentară de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare mai mică de 150 de euro, provenit din afara Uniunii Europene. Oficialii spun că această măsură a fost gândită pentru a proteja consumatorul și pentru a susține comerțul local, afectat de competiția dură venită din partea giganților din China și Turcia.

Reprezentanții ANAF atrag atenția că lipsa unei astfel de reglementări risca să destabilizeze piața. Exemplul oferit este sugestiv: o bunicuță care vrea să cumpere o jucărie nepotului dintr-un magazin de cartier riscă să nu mai găsească produsul la un preț accesibil, pentru că micii comercianți sunt puși sub presiune de ofertele extrem de ieftine venite din afara UE.

Totuși, taxa nu este privită doar ca o barieră pentru retailerii internaționali, ci și ca un avertisment pentru piața locală. Există riscul ca unii comercianți români să folosească această măsură ca pretext pentru a crește artificial prețurile. ANAF avertizează că astfel de practici nu vor face decât să afecteze și mai mult consumatorul final.

Avertismentul ANAF pentru comercianții români

Cosmin Neculiță a transmis un mesaj clar și către magazinele online autohtone: taxa de 25 de lei pe colet nu trebuie percepută ca o oportunitate de a majora prețurile. „Primim numeroase petiții care arată că același produs este mai ieftin dacă e comandat de pe o platformă din afara UE. Dacă sellerii locali aleg să își crească tarifele mizând pe această taxă, consumatorii vor fi cei care suportă consecințele”, a explicat oficialul ANAF.

Cu alte cuvinte, scopul principal al autorităților este menținerea unui echilibru pe piață. În loc să creeze bariere artificiale, măsurile fiscale ar trebui să încurajeze o competiție corectă, în care atât retailerii internaționali, cât și cei români să își asume responsabilitățile fiscale și să ofere produse la prețuri corecte.

Pentru consumatori, acest context înseamnă că vei plăti, cel mai probabil, mai mult pentru comenzile de pe platforme precum Temu sau Shein, dar și că va exista presiune asupra magazinelor locale pentru a nu transforma situația într-o dublă povară. Autoritățile promit monitorizare atentă, dar realitatea pieței arată că prețurile rămân extrem de sensibile la orice schimbare fiscală.

În perioada următoare, atât implementarea taxei de 25 de lei, cât și efectele majorării TVA-ului vor fi teste esențiale pentru piața de eCommerce din România. Consumatorii, la rândul lor, vor simți direct aceste schimbări, fiind nevoiți să cântărească mai bine fiecare achiziție, fie că vine dintr-un magazin local sau de pe o platformă internațională.