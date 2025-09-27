Americanii, prin CIA, știau totul despre „operațiunea specială” rusă înaintea invadării Ucrainei, dezvăluie un jurnalist de investigație de la The New York Times într-o viitoare carte documentară

Într-o carte-anchetă încă nepublicată, un jurnalist de investigaţie de la The New York Times susţine că Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022. Potrivit relatărilor preluate de presa franceză (Le Figaro, citat de 20minutes.fr), Washingtonul a mobilizat, în preajma agresiunii, toate resursele de informaţii pentru a supraveghea Moscova, de la FBI şi US Cyber Command, condus de generalul Paul Nakasone, până la sateliţii Pentagonului şi coordonarea Avril Haines, pe atunci directoarea comunităţii naţionale de informaţii (ODNI). Numele autorului şi data apariţiei volumului nu au fost făcute publice, notează News.ro.

Directoarea Analizei Informaţiilor clasificate de la CIA, Linda Weissgold, este citată cu o concluzie fără echivoc: „Ştiam în mod real ce pregătea Rusia”, rezultat al „unei colectări cu adevărat excelente”. Preşedintele Joe Biden, vicepreşedinta Kamala Harris şi secretarii de Stat şi al Apărării, Antony Blinken şi Lloyd Austin, erau la curent cu tabloul informativ. Informaţiile ar fi indicat că Vladimir Putin planifica declanşarea invaziei odată cu instalarea iernii şi miza pe o intervenţie rapidă. Fostul şef al diplomaţiei americane, Antony Blinken, rezumă: „Înţelegeam ce gândea conducerea rusă şi felul în care voia să-şi folosească forţele”.

Cum a fost folosită informaţia: misiunea lui Burns la Kiev

Pe baza acestor evaluări, directorul CIA, William Burns, a efectuat la 12 ianuarie 2022 o vizită discretă la Kiev, unde s-a întâlnit cu preşedintele Volodimir Zelenski, nota la acea vreme Reuters. Scopul: împărtăşirea informaţiilor critice şi sprijin pentru pregătirea apărării Ucrainei înainte de declanşarea invaziei. Relatările indică faptul că schimbul de date a fost sistematic şi operativ, pentru a accelera deciziile militare ale Kievului.

Reconstrucţia serviciilor ucrainene de informaţii – supervizată „de la Langley”, sediul CIA – a inclus epurarea agenţilor proruşi şi o componentă de instruire paramilitară: tir la distanţă lungă, război antitanc şi tehnici de camuflaj. Generalul Valeri Kondratiuk, aflat la conducerea serviciului militar ucrainean de informaţii (GUR), a coordonat această nouă capacitate în colaborare strânsă cu ofiţeri ai Ground Branch din CIA. În cuvintele lui Tom Sylvester – fost ofiţer şi apoi director adjunct însărcinat cu Operaţiuni la CIA – două decizii au fost decisive pentru rezistenţa Ucrainei: investiţiile şi antrenamentele începute încă din 2014 şi hotărârea de a împărtăşi informaţii.

Ce a ştiut Washingtonul şi ce înseamnă pentru începutul războiului

Potrivit relatărilor citate, tabloul informativ furnizat conducerii SUA a detaliat atât calendarul intenţiilor Kremlinului, cât şi concepţia de folosire a forţelor ruse. Aceasta ar fi permis Washingtonului să formeze o imagine de ansamblu, iar Kievului – să-şi pregătească dispozitivele defensive şi să-şi securizeze deciziile la vârf. Faptul că această conştientizare a existat înainte de 24 februarie 2022 este, în sine, un element-cheie pentru înţelegerea modului în care s-a derulat faza iniţială a războiului.

În plan practic, schimbul de informaţii a funcţionat ca un multiplicator de forţă pentru Ucraina, în timp ce filtrarea reţelelor proruse şi instruirea ţintită au vizat reducerea vulnerabilităţilor interne. Desigur, cartea-anchetă nu este încă publică, iar autorul şi data lansării nu au fost anunţate; totuşi, conturul operaţional descris – vizita lui Burns, structura schimbului informativ, reconstrucţia contrainformativă – oferă un cadru coerent al „culiselor” începutului războiului.

Obsesia lui Putin şi rolul pe termen lung al CIA în apărarea ucrainei

Din perspectiva lui William Burns, preşedintele Rusiei nutreşte de două decenii un resentiment constant faţă de CIA, pe care o acuză că a contribuit la prăbuşirea vechiului imperiu sovietic şi a încurajat mişcări contestatare în fostul spaţiu de influenţă al Kremlinului – inclusiv în Ucraina. Portretul care reiese este acela al unui lider revanşard, preocupat obsesiv de readucerea Ucrainei în sfera Rusiei şi de restabilirea unei „dimensiuni imperiale”. Până în prezent, acest obiectiv rămâne departe de a fi atins.

În acest context, rolul CIA este descris drept una dintre cele mai bune apărări ale Ucrainei împotriva forţelor ruse. Spirala de animozitate reciproca – alimentată de acuzaţiile Kremlinului la adresa CIA şi de sprijinul informativ acordat Kievului – a modelat atât faza premergătoare, cât şi primele luni ale războiului. Fără a avansa concluzii dincolo de informaţiile disponibile, relatarea subliniază că avantajul informativ şi cooperarea tehnico-operativă pot schimba cursul unei invazii concepute drept fulgerătoare.

Ce ştim sigur şi ce rămâne de clarificat

În acest moment, publicul are acces doar la versiunea jurnalistică a concluziilor – nu la cartea propriu-zisă. Cert este că autorităţile americane de informaţii au fost angrenate la maximum înainte de 24 februarie 2022, iar Kievul a beneficiat de un transfer de informaţii şi de instruire. De asemenea, sunt confirmate elementele despre vizita lui William Burns la Kiev, despre liniile de instruire paramilitară şi despre reorganizarea contrainformativă din serviciile ucrainene.

Rămân de văzut detaliile pe care le va aduce volumul: nivelul exact al surselor şi metodelor, felul în care au fost calibrate avertismentele către aliaţi şi ce alte episoade operative au contat în primele zile ale invaziei. Până atunci, firul comun al relatărilor citate rămâne limpede: CIA a avut o imagine clară a pregătirilor ruse şi a folosit-o pentru a ajuta Ucraina să reziste unei operaţiuni gândite ca un blitzkrieg politic şi militar.