Portretul lui Joe Biden, schimbat de Trump cu o fotografie a unui „autopen”

Casa Albă a devenit din nou scena unei controverse politice după ce administrația Trump a prezentat o galerie de portrete ale foștilor președinți americani, în care chipul lui Joe Biden lipsește. În locul său, a fost expusă fotografia unui „autopen” – dispozitivul de semnat automat pe care Donald Trump îl invocă adesea atunci când îl acuză pe Biden că ar fi delegat atribuții și ar fi ascuns probleme de sănătate.

Donald Trump a schimbat portretul lui Joe Biden

Casa Albă a prezentat recent o nouă galerie de portrete ale foştilor preşedinţi americani, însă imaginea lui Joe Biden a fost înlocuită cu fotografia unei maşini de semnat – „autopen” –, aluzie directă la criticile şi ironiile lansate de Donald Trump la adresa predecesorului său, transmite AFP.

Într-o postare pe platforma X, administraţia americană a publicat un scurt videoclip care surprinde şirul de portrete alb-negru, încadrate în rame aurii, expuse pe coridorul care duce spre Biroul Oval. Clipul este însoţit de mesajul „Încă o înfrumuseţare a Casei Albe”, alături de două emoticoane amuzate. Între cele două portrete ale lui Donald Trump, ales în 2016 şi apoi din nou în 2024, nu apare chipul lui Biden, ci fotografia dispozitivului care semnează automat numele acestuia pe o coală albă.

Actualul preşedinte republican îşi acuză fostul rival şi echipa acestuia că ar fi încercat să ascundă starea de sănătate a lui Biden, recurgând la „autopen” pentru documente oficiale. În viziunea lui Trump, această practică ar invalida anumite decizii ale democratului, inclusiv graţierile oferite unor politicieni sau apropiaţi. „Este unul dintre cele mai grave şi mai periculoase scandaluri din istoria Statelor Unite”, a afirmat miliardarul republican, care îl ironizează constant pe Biden pentru presupusa utilizare excesivă a dispozitivului.

Biden, diagnosticat cu o formă agresivă de cancer

Joe Biden, retras din viaţa publică după ce Trump i-a preluat mandatul, a calificat acuzaţiile drept „absurde şi false”. În vârstă de 82 de ani, fostul lider democrat a dezvăluit recent că suferă de o formă agresivă de cancer de prostată.

Între timp, Donald Trump a redecorat Casa Albă după propriul gust, adăugând ornamente aurite, tablouri care îl înfăţişează şi chiar o sală de bal de dimensiuni impresionante.