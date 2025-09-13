Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 19:42
de Vieriu Ionut

Amenzile de 8.000 de euro pentru viteză intră în vigoare, în Grecia. Se suspendă şi permisul pentru 4 ani

ȘTIRI EXTERNE
Amenzile de 8.000 de euro pentru viteză intră în vigoare, în Grecia. Se suspendă şi permisul pentru 4 ani
Grecia schimbă regulile în trafic: amenzi uriașe și permis suspendat pentru șoferii indisciplinați

Vacanțele în Grecia atrag anual mii de turiști români, însă începând de acum, șoferii care aleg să se deplaseze cu mașina personală vor trebui să manifeste o atenție sporită la volan. Autoritățile elene au adoptat recent un nou Cod Rutier, care a intrat deja în vigoare și care prevede sancțiuni mult mai dure pentru contravențiile rutiere.

Amenzi record pentru depășirea vitezei

Măsurile au fost introduse pe fondul problemelor legate de siguranța traficului, Grecia ocupând un loc fruntaș în topul țărilor europene cu cele mai multe accidente rutiere. Potrivit statisticilor europene, țara se află pe locul șapte la capitolul mortalitate rutieră.

Cea mai mare schimbare se referă la sancțiunile aplicate șoferilor care circulă cu viteză excesivă. Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră se sancționează acum cu o amendă de 700 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de până la 60 de zile.

Vezi și:
Amendă de 600 de lei pentru părinții care își lasă copilul la școală. Când staționarea este de fapt parcare și duce la blocarea circulației
Amendă de 600 de lei pentru viteză mică pe străzile din România. Care este viteza minimă de deplasare pe autostradă

Dacă înainte astfel de abateri erau pedepsite cu sume pornind chiar și de la 20 de euro, noul sistem de sancțiuni aduce pedepse considerabil mai dure. Pentru cazurile extreme, cum este depășirea vitezei de 200 km/h pe autostradă, șoferii pot primi amenzi de până la 8.000 de euro și li se poate suspenda permisul pe o perioadă de patru ani.

Telefonul și lipsa centurii, sancțiuni aspre pentru cele două abateri

Codul Rutier aduce schimbări semnificative și în ceea ce privește folosirea telefonului la volan. Orice șofer prins cu mobilul în mână va fi sancționat cu 350 de euro și i se va suspenda permisul pentru 30 de zile.

Aceeași sancțiune financiară, de 350 de euro, se aplică și celor care nu poartă centura de siguranță. Nici pasagerii nu scapă de amenzi: dacă sunt prinși fără centură, vor plăti 150 de euro.

Astfel, atât conducătorii auto, cât și cei aflați pe locurile din mașină sunt vizați de noile reglementări, autoritățile dorind să transmită un mesaj ferm privind importanța respectării regulilor de bază în trafic.

Un cod rutier pentru creșterea siguranței

Implementarea acestui set de sancțiuni severe are la bază dorința de a reduce numărul accidentelor rutiere și de a disciplina șoferii, atât localnici, cât și turiști. Grecia este o destinație populară pentru români, iar drumurile aglomerate, în special în sezonul estival, cresc riscul de incidente în trafic.

Autoritățile speră că noile măsuri vor descuraja comportamentele periculoase și vor contribui la scăderea ratei de mortalitate rutieră. În special, folosirea telefonului și depășirea vitezei sunt vizate, acestea fiind considerate principalele cauze ale accidentelor grave.

Turiștii români care aleg să călătorească cu mașina în Grecia trebuie să fie foarte atenți, întrucât amenzile nu doar că sunt ridicate, dar pot influența semnificativ desfășurarea vacanței. În plus, lipsa permisului de conducere pentru câteva săptămâni sau chiar ani poate crea probleme majore la întoarcerea în țară.

Ce trebuie să știe șoferii români

Pentru românii obișnuiți cu regulile din țară, noile reglementări din Grecia pot părea drastice. Totuși, autoritățile elene au transmis un semnal clar: toleranță zero față de indisciplina în trafic.

Astfel, chiar dacă o simplă neatenție, precum lipsa centurii, poate părea minoră, sancțiunile aplicate sunt menite să responsabilizeze șoferii și pasagerii deopotrivă. În plus, valoarea ridicată a amenzilor și suspendările lungi ale permiselor arată că Grecia tratează cu seriozitate problema siguranței rutiere.

În concluzie, turiștii care merg cu mașina personală în Grecia trebuie să respecte cu strictețe regulile de circulație. Noile amenzi, ce pot ajunge până la 8.000 de euro, nu sunt doar o măsură de disciplină, ci și o garanție a faptului că vacanța se va desfășura fără evenimente neplăcute.

Vreme rea, în România. ANM a emis Cod Galben de vânt, unde va ploua
Recomandări
Patru teste simple care îți arată cât de repede îmbătrânește cu adevărat corpul tău
Patru teste simple care îți arată cât de repede îmbătrânește cu adevărat corpul tău
RO-Alert emis în Tulcea din cauza riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. Epava unei drone rusești s-a prăbușit la Chilia. Update
RO-Alert emis în Tulcea din cauza riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. Epava unei drone rusești s-a prăbușit la Chilia. Update
Sute de concedieri la xAI: Elon Musk dă afară echipa care antrena chatbotul Grok și mizează pe „instructori” specialiști
Sute de concedieri la xAI: Elon Musk dă afară echipa care antrena chatbotul Grok și mizează pe „instructori” specialiști
Oraşul din România pus pe primul loc în topul oraşelor ieftine din Europa. Ziarul din Marea Britanie laudă localitatea: „Şi mâncarea este accesibilă”
Oraşul din România pus pe primul loc în topul oraşelor ieftine din Europa. Ziarul din Marea Britanie laudă localitatea: „Şi mâncarea este accesibilă”
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Ce ia o româncă zilnic din produsele aruncate de Lidl? Mulţi consideră că e gunoi. „Mândria costă. Eu nu mai vreau să trăiesc după aparenţe”
Ce ia o româncă zilnic din produsele aruncate de Lidl? Mulţi consideră că e gunoi. „Mândria costă. Eu nu mai vreau să trăiesc după aparenţe”
Doi studenți au ucis un urs și l-au jupuit în bucătăria căminului. Unde s-a întâmplat și de ce nu au fost acuzați
Doi studenți au ucis un urs și l-au jupuit în bucătăria căminului. Unde s-a întâmplat și de ce nu au fost acuzați
De ce nu ne place vocea noastră când o auzim înregistrată. Motivul din spatele unei reacții instinctive
De ce nu ne place vocea noastră când o auzim înregistrată. Motivul din spatele unei reacții instinctive
Revista presei
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Fiul Ralucăi Bădulescu, transformare spectaculoasă la 22 de ani! Alex şi-a tatuat aproape tot corpul
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 14 septembrie 2025. Sunt anunţate oportunități romantice și sociale
Playtech Știri
Horoscop chinezesc săptămâna 15–21 septembrie 2025. Vin succese şi realizări pentru multe zodii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...