Amenzile de 8.000 de euro pentru viteză intră în vigoare, în Grecia. Se suspendă şi permisul pentru 4 ani

Vacanțele în Grecia atrag anual mii de turiști români, însă începând de acum, șoferii care aleg să se deplaseze cu mașina personală vor trebui să manifeste o atenție sporită la volan. Autoritățile elene au adoptat recent un nou Cod Rutier, care a intrat deja în vigoare și care prevede sancțiuni mult mai dure pentru contravențiile rutiere.

Amenzi record pentru depășirea vitezei

Măsurile au fost introduse pe fondul problemelor legate de siguranța traficului, Grecia ocupând un loc fruntaș în topul țărilor europene cu cele mai multe accidente rutiere. Potrivit statisticilor europene, țara se află pe locul șapte la capitolul mortalitate rutieră.

Cea mai mare schimbare se referă la sancțiunile aplicate șoferilor care circulă cu viteză excesivă. Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră se sancționează acum cu o amendă de 700 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de până la 60 de zile.

Dacă înainte astfel de abateri erau pedepsite cu sume pornind chiar și de la 20 de euro, noul sistem de sancțiuni aduce pedepse considerabil mai dure. Pentru cazurile extreme, cum este depășirea vitezei de 200 km/h pe autostradă, șoferii pot primi amenzi de până la 8.000 de euro și li se poate suspenda permisul pe o perioadă de patru ani.

Telefonul și lipsa centurii, sancțiuni aspre pentru cele două abateri

Codul Rutier aduce schimbări semnificative și în ceea ce privește folosirea telefonului la volan. Orice șofer prins cu mobilul în mână va fi sancționat cu 350 de euro și i se va suspenda permisul pentru 30 de zile.

Aceeași sancțiune financiară, de 350 de euro, se aplică și celor care nu poartă centura de siguranță. Nici pasagerii nu scapă de amenzi: dacă sunt prinși fără centură, vor plăti 150 de euro.

Astfel, atât conducătorii auto, cât și cei aflați pe locurile din mașină sunt vizați de noile reglementări, autoritățile dorind să transmită un mesaj ferm privind importanța respectării regulilor de bază în trafic.

Un cod rutier pentru creșterea siguranței

Implementarea acestui set de sancțiuni severe are la bază dorința de a reduce numărul accidentelor rutiere și de a disciplina șoferii, atât localnici, cât și turiști. Grecia este o destinație populară pentru români, iar drumurile aglomerate, în special în sezonul estival, cresc riscul de incidente în trafic.

Autoritățile speră că noile măsuri vor descuraja comportamentele periculoase și vor contribui la scăderea ratei de mortalitate rutieră. În special, folosirea telefonului și depășirea vitezei sunt vizate, acestea fiind considerate principalele cauze ale accidentelor grave.

Turiștii români care aleg să călătorească cu mașina în Grecia trebuie să fie foarte atenți, întrucât amenzile nu doar că sunt ridicate, dar pot influența semnificativ desfășurarea vacanței. În plus, lipsa permisului de conducere pentru câteva săptămâni sau chiar ani poate crea probleme majore la întoarcerea în țară.

Ce trebuie să știe șoferii români

Pentru românii obișnuiți cu regulile din țară, noile reglementări din Grecia pot părea drastice. Totuși, autoritățile elene au transmis un semnal clar: toleranță zero față de indisciplina în trafic.

Astfel, chiar dacă o simplă neatenție, precum lipsa centurii, poate părea minoră, sancțiunile aplicate sunt menite să responsabilizeze șoferii și pasagerii deopotrivă. În plus, valoarea ridicată a amenzilor și suspendările lungi ale permiselor arată că Grecia tratează cu seriozitate problema siguranței rutiere.

În concluzie, turiștii care merg cu mașina personală în Grecia trebuie să respecte cu strictețe regulile de circulație. Noile amenzi, ce pot ajunge până la 8.000 de euro, nu sunt doar o măsură de disciplină, ci și o garanție a faptului că vacanța se va desfășura fără evenimente neplăcute.