Reguli dure pentru șoferi în Grecia. Un turist român a rămas fără plăcuțele mașinii pentru 30 de zile. Ce greșeală a comis

Un român aflat în vacanță în Lefkada s-a trezit fără plăcuțele de înmatriculare ale mașinii după ce a parcat într-un loc nepermis. Potrivit legislației elene, parcarea ilegală poate atrage nu doar o amendă usturătoare, ci și reținerea plăcuțelor pentru mai multe săptămâni. Cazul său a stârnit un val de reacții pe un forum dedicat turiștilor în Grecia.

Grecia, fără milă cu șoferii care încalcă legea

Incidentul a fost relatat de turist chiar pe grupul de Facebook ”Forum Grecia”:

”Bună ziua! Am trecut prin următoarea situație. Aseară am fost în Lefkada Town și am parcat pe un loc nepermis, se pare. Poliția portului ne-a ridicat plăcuțele mașinii. Astăzi am mers, am plătit amenda, însă nu au vrut să ni le dea, spunând că trebuie să le țină 30 de zile. După lungi discuții au zis să mergem pe 16, în ziua plecării, să le ridicăm. Oare așa să fie? Ați trecut prin asta? Mulțumim anticipat!”.

Postarea a atras rapid comentarii.

”După plata amenzii, plăcuțele pot fi ridicate de la secția de poliție locală, după o anumită perioadă stabilită de gravitatea faptei – de regulă între 10 și 20 de zile”, a scris cineva.

Alt utilizator a adăugat: ”Din ce am mai citit pe forum referitor la acest subiect, ar fi trebuit să vi le dea în momentul în care ați plătit amenda. Dar cu modificările actuale din codul lor rutier, cine știe?”.

Un alt comentariu a venit cu o clarificare: ”Plăcuțele au fost ridicate pentru 30 de zile, însă poliția vi le poate înapoia pentru un motiv serios. Motiv serios este terminarea vacanței și nevoia de a pleca, nemaiavând cazare. Din câte știu, o să vi le dea înapoi la plecare”.

Reguli stricte și sancțiuni usturătoare

În Grecia, parcarea ilegală se pedepsește cu amendă între 40 și 150 de euro, la care se adaugă reținerea plăcuțelor de înmatriculare pentru aproximativ 20 de zile și plata taxei de parcare aferente.

Poliția elenă poate reține, de asemenea, permisul de conducere, actele autoturismului și plăcuțele în cazuri precum folosirea telefonului mobil la volan, circulația pe benzile de transport public, depășirea pe linie continuă sau condusul pe contrasens.

Sfaturi pentru șoferii români în Grecia

Circulația se face pe partea dreaptă a drumului, iar limitele de viteză trebuie respectate cu strictețe: 50 km/h în localitate, 90-130 km/h în afara localităților pentru autoturisme.

Depășirea vitezei cu peste 30 km/h aduce o amendă de 350 de euro și reținerea permisului pentru 60 de zile. Cetățenii români pot circula cu mașinile înmatriculate în România până la 180 de zile pe an, dacă nu au rezidență în Grecia. În plus, legea elenă sancționează sever conducerea sub influența alcoolului și oprirea în locuri nepermise pe autostradă.

Pentru a evita incidentele neplăcute, este recomandat să respecți cu strictețe indicatoarele, să folosești parcările amenajate și să eviți orice manevră care ar putea atrage atenția poliției.