Amenzi pentru șoferii care nu își schimbă actele expirate, chiar dacă nu conduc

25 sept. 2025 | 12:08
de Vieriu Ionut

Șoferii riscă amenzi de până la 4.050 lei pentru acte expirate sau neschimbate

Pentru mulți șoferi, obligația de a-și reînnoi actele pare importantă doar atunci când urmează să plece la drum. Totuși, legislația în vigoare arată că riscul de a fi amendat există chiar și în afara traficului, iar polițiștii pot aplica sancțiuni inclusiv la ghișeu, atunci când constată nereguli.

Amenzi chiar și fără a conduce

Această măsură, intrată în vigoare de câțiva ani și consolidată prin OG 11/2023, aduce în atenția conducătorilor auto faptul că simpla deținere a unor acte expirate sau deteriorate poate fi suficientă pentru o amendă.

Un șofer care nu își schimbă permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare atunci când acestea sunt expirate, deteriorate ori conțin informații care nu mai corespund realității poate fi sancționat.

Surprinzător pentru mulți este faptul că amenda poate fi aplicată chiar dacă persoana nu se află la volan. Polițiștii de la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor au competența de a verifica situația actelor la ghișeu și, dacă descoperă nereguli, de a aplica sancțiuni pe loc.

Astfel, simpla prezentare pentru preschimbarea documentelor după expirarea termenului legal poate atrage o amendă.

Contravenții prevăzute de lege

Potrivit OG 11/2023, polițiștii din serviciile de permise și înmatriculări pot constata și sancționa mai multe tipuri de abateri:

  • neîndeplinirea obligației de a solicita un nou permis sau certificat de înmatriculare atunci când acestea au fost pierdute, furate, deteriorate
  • ori nu mai corespund formei și conținutului actual;
  • nerespectarea termenului legal pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculelor, tractoarelor ori remorcilor;
  • neefectuarea radierii vehiculului din evidențe atunci când legea o impune;
  • deținerea simultană a două permise de conducere naționale, dintre care unul emis în străinătate.

Sancțiuni și valoarea amenzilor

Amenzile aplicate de polițiștii de la ghișeu nu sunt deloc simbolice. În special în ultimele două situații – neefectuarea radierii și deținerea a două permise naționale – valoarea sancțiunilor poate ajunge până la 4.050 de lei.

Prin urmare, șoferii trebuie să acorde o atenție sporită termenelor legale și situației actelor pe care le dețin. Ignorarea acestor obligații nu doar că aduce probleme administrative, ci și amenzi considerabile.

Polițiștii de la ghișeu, competențe extinse

Din martie 2023, atribuțiile polițiștilor de la serviciile de înmatriculări au fost extinse. Ei pot amenda nu doar șoferii care circulă efectiv cu acte expirate, ci și pe cei care vin să își rezolve situația după depășirea termenelor.

Astfel, autoritățile urmăresc să descurajeze neglijența și să încurajeze respectarea obligațiilor legale la timp, pentru ca toate documentele să fie conforme și actualizate.

Chiar dacă nu urcă la volan, șoferii nu sunt scutiți de respectarea termenelor legale privind documentele auto. Permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și obligația de radiere trebuie tratate cu seriozitate, pentru că polițiștii pot aplica amenzi direct la ghișeu.

