Ultima ora
Telefoanele simple cu butoane sunt revoluția anti-smartphone – Viață fără notificări, fără aplicații și cu mai multă intimitate
01 oct. 2025 | 11:05
de Ozana Mazilu

Inteligența artificială, partener pentru angajați și motor al transformării digitale în România, conform celor mai recente sondaje

TEHNOLOGIE
Inteligența artificială, partener pentru angajați și motor al transformării digitale în România, conform celor mai recente sondaje
Inteligența artificială, văzută ca sprijin și nu ca amenințare

Un sondaj recent realizat de Concentrix arată că majoritatea companiilor din regiune privesc inteligența artificială ca pe un instrument menit să sprijine activitatea angajaților, nu să o înlocuiască. România devine un punct cheie în acest proces, consolidându-și statutul de hub regional pentru servicii digitale și soluții de prevenire și conformitate financiară.

Conform cercetării, 72% dintre respondenți consideră că AI va completa munca oamenilor și va aduce creșteri importante de productivitate, fără a conduce la pierderi masive de locuri de muncă. Doar 6% văd un pericol real de înlocuire, în timp ce 22% rămân rezervați.

Rezultatele sondajului subliniază o schimbare importantă de percepție în mediul de business. În timp ce acum câțiva ani exista o teamă puternică legată de faptul că AI ar putea elimina numeroase profesii, astăzi companiile privesc tehnologia ca pe un partener. Aceasta nu doar că automatizează sarcini repetitive, dar permite angajaților să se concentreze pe activități care aduc mai multă valoare adăugată.

Vezi și:
Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice
Ce valoare are sporul de tăcere în 2025. Cine sunt angajații care îl primesc

Concentrix punctează că, la nivel regional, peste 80% dintre firme se află încă în faza de testare și proiecte pilot. Acest lucru demonstrează că procesul de adoptare a inteligenței artificiale se află abia la început, dar are un potențial uriaș de scalare. „Rolul nostru este să ajutăm clienții să treacă de la testare la implementare pe scară largă, transformând inovația în valoare reală pentru business”, explică Răzvan Pătrunoiu, VP Regional CEE Client Success.

Mai mult, Diana Delca, Country Managing Director Concentrix România, subliniază că AI nu elimină rolurile existente, ci le redefinește. Angajații trebuie pregătiți pentru abilitățile viitorului, iar flexibilitatea și adaptabilitatea devin esențiale.

România, centru regional pentru servicii digitale și conformitate financiară

În ultimii ani, România s-a transformat într-un centru regional important pentru Concentrix. Compania a dezvoltat aici un hub de expertiză pentru servicii de prevenire și conformitate financiară, care include detectarea fraudei, combaterea spălării de bani și gestionarea riscurilor reglementare cu ajutorul AI.

Aceste servicii au devenit esențiale pe fondul reglementărilor stricte și al riscurilor tot mai mari de securitate financiară. În paralel, România găzduiește și proiecte de Trust & Safety, unde combinația dintre inteligența artificială și expertiza umană este folosită pentru moderarea conținutului online, identificarea abuzurilor și menținerea integrității platformelor digitale.

Nu în ultimul rând, Concentrix România livrează soluții pentru îmbunătățirea experienței clienților, prin procese digitale și echipe multilingve care gestionează interacțiuni complexe la scară largă. Aceste activități au transformat România într-un pilon strategic pentru regiunea Europei Centrale și de Est.

Planuri de extindere și oportunități de carieră

Un alt aspect important îl reprezintă extinderea echipei locale. Concentrix intenționează să angajeze câteva sute de noi colegi în perioada 2025–2026, în orașe precum București, Iași, Timișoara și Cluj. Accentul cade pe competențe lingvistice – de la germana și franceza foarte căutate, până la limbi mai rare precum araba, limbile nordice, croata sau portugheza.

Dezvoltarea abilităților digitale este deja o cerință obligatorie, iar compania pune un accent puternic pe creșterea profesională. Peste 80% dintre rolurile de management sunt ocupate prin promovarea angajaților existenți, ceea ce arată un angajament clar față de cariera celor din interior.

În prezent, echipa din România numără peste 2.500 de angajați din 46 de naționalități, care livrează servicii în peste 25 de limbi. Concentrix are birouri în București, Cluj, Timișoara, Iași, Galați, Ploiești și Târgu Mureș, consolidându-și rolul de hub regional de transformare digitală și customer experience.

Concentrix transmite un mesaj optimist și realist: inteligența artificială nu este o amenințare, ci un aliat. În timp ce tehnologia automatizează procese și asigură eficiență, oamenii rămân centrul oricărei transformări, cu un rol redefinit și orientat spre valoare adăugată. România, cu resursele și competențele sale, devine un punct strategic pentru această schimbare, atrăgând noi investiții și oferind oportunități de carieră într-un domeniu aflat în plină expansiune.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Tesla lui Elon Musk neagă acuzațiile privind siguranța Model Y și susține că nu are „obligația de a avertiza” proprietarii
Tesla lui Elon Musk neagă acuzațiile privind siguranța Model Y și susține că nu are „obligația de a avertiza” proprietarii
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Familia băiatului este în stare gravă, la spital
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Familia băiatului este în stare gravă, la spital
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului
Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile
Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile
Amazon lansează un Kindle color și un stick TV 4K la preț mic
Amazon lansează un Kindle color și un stick TV 4K la preț mic
Belgia și Olanda testează viitorul traficului: semafoare care se schimbă pe verde direct din telefon
Belgia și Olanda testează viitorul traficului: semafoare care se schimbă pe verde direct din telefon
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”
Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Playtech Știri
Singura româncă invitată la petrecerea lui Jason Derulo, uimită de casa artistului: „Există un acvariu cu rechini în podea”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...