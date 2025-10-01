Inteligența artificială, partener pentru angajați și motor al transformării digitale în România, conform celor mai recente sondaje

Un sondaj recent realizat de Concentrix arată că majoritatea companiilor din regiune privesc inteligența artificială ca pe un instrument menit să sprijine activitatea angajaților, nu să o înlocuiască. România devine un punct cheie în acest proces, consolidându-și statutul de hub regional pentru servicii digitale și soluții de prevenire și conformitate financiară.

Conform cercetării, 72% dintre respondenți consideră că AI va completa munca oamenilor și va aduce creșteri importante de productivitate, fără a conduce la pierderi masive de locuri de muncă. Doar 6% văd un pericol real de înlocuire, în timp ce 22% rămân rezervați.

Rezultatele sondajului subliniază o schimbare importantă de percepție în mediul de business. În timp ce acum câțiva ani exista o teamă puternică legată de faptul că AI ar putea elimina numeroase profesii, astăzi companiile privesc tehnologia ca pe un partener. Aceasta nu doar că automatizează sarcini repetitive, dar permite angajaților să se concentreze pe activități care aduc mai multă valoare adăugată.

Concentrix punctează că, la nivel regional, peste 80% dintre firme se află încă în faza de testare și proiecte pilot. Acest lucru demonstrează că procesul de adoptare a inteligenței artificiale se află abia la început, dar are un potențial uriaș de scalare. „Rolul nostru este să ajutăm clienții să treacă de la testare la implementare pe scară largă, transformând inovația în valoare reală pentru business”, explică Răzvan Pătrunoiu, VP Regional CEE Client Success.

Mai mult, Diana Delca, Country Managing Director Concentrix România, subliniază că AI nu elimină rolurile existente, ci le redefinește. Angajații trebuie pregătiți pentru abilitățile viitorului, iar flexibilitatea și adaptabilitatea devin esențiale.

România, centru regional pentru servicii digitale și conformitate financiară

În ultimii ani, România s-a transformat într-un centru regional important pentru Concentrix. Compania a dezvoltat aici un hub de expertiză pentru servicii de prevenire și conformitate financiară, care include detectarea fraudei, combaterea spălării de bani și gestionarea riscurilor reglementare cu ajutorul AI.

Aceste servicii au devenit esențiale pe fondul reglementărilor stricte și al riscurilor tot mai mari de securitate financiară. În paralel, România găzduiește și proiecte de Trust & Safety, unde combinația dintre inteligența artificială și expertiza umană este folosită pentru moderarea conținutului online, identificarea abuzurilor și menținerea integrității platformelor digitale.

Nu în ultimul rând, Concentrix România livrează soluții pentru îmbunătățirea experienței clienților, prin procese digitale și echipe multilingve care gestionează interacțiuni complexe la scară largă. Aceste activități au transformat România într-un pilon strategic pentru regiunea Europei Centrale și de Est.

Planuri de extindere și oportunități de carieră

Un alt aspect important îl reprezintă extinderea echipei locale. Concentrix intenționează să angajeze câteva sute de noi colegi în perioada 2025–2026, în orașe precum București, Iași, Timișoara și Cluj. Accentul cade pe competențe lingvistice – de la germana și franceza foarte căutate, până la limbi mai rare precum araba, limbile nordice, croata sau portugheza.

Dezvoltarea abilităților digitale este deja o cerință obligatorie, iar compania pune un accent puternic pe creșterea profesională. Peste 80% dintre rolurile de management sunt ocupate prin promovarea angajaților existenți, ceea ce arată un angajament clar față de cariera celor din interior.

În prezent, echipa din România numără peste 2.500 de angajați din 46 de naționalități, care livrează servicii în peste 25 de limbi. Concentrix are birouri în București, Cluj, Timișoara, Iași, Galați, Ploiești și Târgu Mureș, consolidându-și rolul de hub regional de transformare digitală și customer experience.

Concentrix transmite un mesaj optimist și realist: inteligența artificială nu este o amenințare, ci un aliat. În timp ce tehnologia automatizează procese și asigură eficiență, oamenii rămân centrul oricărei transformări, cu un rol redefinit și orientat spre valoare adăugată. România, cu resursele și competențele sale, devine un punct strategic pentru această schimbare, atrăgând noi investiții și oferind oportunități de carieră într-un domeniu aflat în plină expansiune.