Noua Dacia Duster, apreciată peste Ocean. Ce au spus jurnaliștii americani despre mașina românească

Un nou model derivat din SUV-ul popular vine cu patru locuri și o benă compactă, în timp ce clienții din UK primesc varianta Duster Cargo, gândită pentru transport comercial.

Dacia a prezentat în România o nouă versiune a SUV-ului său de succes, Duster, transformat într-un pick-up cu cabină dublă, iar mașina a atras atenția americanilor de la CarScoops.

Dacia Duster Pick-Up, un compromis între SUV și vehicul utilitar

Conversia, realizată împreună cu firma Romturingia, cunoscută pentru adaptările similare pe generațiile anterioare, aduce o soluție inedită, dar cu o limitare evidentă: dimensiunile reduse ale benei.

Modelul păstrează amprenta standard a Duster-ului, cu 4.345 mm lungime și o gardă la sol de până la 224 mm, însă spațiul pentru marfă este modest, apreciază jurnaliștii americani.

Interiorul oferă patru locuri, pasagerii din spate având la dispoziție și un cotier central. Modelul intră în categoria mașinilor comerciale ușoare (N1) și este disponibil în versiunile de echipare Expression, Extreme și Journey. Sub capotă se regăsesc motorizările electrificate: mild-hybrid 130 cu tracțiune integrală și hibrid 140 cu tracțiune față.

Prețul de pornire în România este de 25.983 de euro (fără TVA), considerabil mai mare decât cel al versiunii standard Dacia Duster, care începe de la circa 17.200 de euro, însă pick-up-ul este construit pe echipări superioare și nu include motorizările de bază.

Duster Cargo, soluția practică pentru piața britanică

În timp ce clienții români primesc versiunea pick-up, în Marea Britanie este disponibil Duster Cargo. Aceasta renunță la locurile din spate, oferind în schimb o podea de încărcare plană, acoperită cu lemn, patru puncte de fixare și un perete despărțitor tip plasă între cabină și zona de marfă.

Spațiul de încărcare ajunge la 1.030 litri (măsurat până la plafon), la care se adaugă un compartiment suplimentar de 119 litri sub podea. Modelul dispune de geamuri spate fumurii și un capac detașabil pentru ca marfa să rămână ferită de priviri.

Echiparea standard (Expression) include jante din aliaj de 17 inci, bare de plafon, un ecran digital de 7 inci pentru instrumentar, sistem multimedia de 10,1 inci, aer condiționat, cameră video pentru mersul înapoi și senzori de parcare.

Duster Cargo este oferit cu două opțiuni electrificate: mild-hybrid 130 4×4 pentru cei interesați de tracțiune integrală și off-road, respectiv noul hybrid 155, orientat către eficiență. Prețurile încep de la 22.995 lire sterline (fără TVA și taxe suplimentare), conchid jurnaliștii.

Prin lansarea acestor două variante, Dacia încearcă să răspundă cerințelor diferite din România și Marea Britanie. Duster Pick-Up combină confortul unui SUV cu funcționalitatea, deși spațiul redus al benei ridică semne de întrebare pentru cei care caută un utilitar veritabil. În schimb, Duster Cargo oferă o soluție mai clară pentru transport comercial, păstrând totodată caracterul accesibil al brandului.