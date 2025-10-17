Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 19:02
de Bianca Dumbrăveanu

Alertă alimentară: fasole cu cârnați, retrasă din Carrefour și Profi. Ce risc există pentru consumatori

ACTUALITATE
Alertă alimentară: fasole cu cârnați, retrasă din Carrefour și Profi. Ce risc există pentru consumatori

Două mari lanțuri de magazine din România, Carrefour și Profi, au retras de la comercializare un sortiment de fasole cu cârnați marca Maestro, produs de Caroli Food Group Pitești SRL, după ce un client a semnalat prezența unui corp străin în produs. Măsura a fost luată preventiv, pentru siguranța consumatorilor, iar magazinele au inițiat și procedura de rechemare de la clienți.

Lotul afectat este unul specific, cu data durabilității minimale 18 noiembrie 2025, iar persoanele care au achiziționat produsul sunt sfătuite să nu-l consume și să-l returneze în magazine pentru restituirea contravalorii, fără a fi necesar bonul fiscal. ANSVSA și retailerii implicati au transmis informațiile oficiale pentru a preveni eventuale probleme de sănătate.

Lotul afectat și modalitatea de returnare

Produsul rechemat are următoarele caracteristici:

Vezi și:
Sortiment de lasagna vegan, retras de la vânzare din magazinele Carrefour
Alertă alimentară. Kaufland și Mega Image retrag de la vânzare loturi de ouă bio contaminate cu Salmonella Typhimurium
  • fasole cu cârnați
  • 350 de grame
  • brand Maestro
  • EAN 5941259016532
  • Lot 250919, cu data durabilității minimale 18.11.2025.

Clienții care dețin acest produs sunt rugați să nu-l consume și să-l returneze în magazinele Carrefour sau Profi în perioada 17 – 30 octombrie 2025. Restituirea contravalorii se va face fără prezentarea bonului fiscal.

„Vă informăm că, ca urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL, Carrefour România SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului: Fasole cu cârnați Maestro. Motivul rechemării: principiul precauției – suspiciune de prezență a unui corp străin”, arată informarea publicată de Carrefour pe site-ul ANSVSA.

„Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin în perioada 17.10.2025 – 30.10.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create!”, au transmis reprezentanții Profi.

Motivul retragerii și numărul magazinelor implicate

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a precizat că decizia a fost luată după ce un client a găsit un corp străin în fasolea cu cârnați și a depus reclamație. Mai mult de 100 de magazine Carrefour și Profi din țară au retras produsul de la vânzare. Măsura a fost luată preventiv, pentru a proteja sănătatea consumatorilor, chiar dacă incidentul a fost izolat și semnalat de un singur client.

Recomandări pentru consumatori

Clienții care au cumpărat produsul din lotul afectat sunt încurajați să verifice eticheta pentru a identifica dacă dețin conserva vizată. În cazul în care produsul se află în cămară sau frigider, nu trebuie consumat. Returnarea produsului în magazine se face simplu, iar banii vor fi restituiți imediat, fără prezentarea bonului fiscal.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Cine ar fi rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatarii spun că o firmă autorizată ar fi cerut 1.500 de lei
Cine ar fi rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatarii spun că o firmă autorizată ar fi cerut 1.500 de lei
Scene dureroase după explozia din Rahova: mama tinerei însărcinate care a murit, distrusă de durere. Fiul său de 17 ani, în stare gravă: „De două zile mirosea a gaz”
Scene dureroase după explozia din Rahova: mama tinerei însărcinate care a murit, distrusă de durere. Fiul său de 17 ani, în stare gravă: „De două zile mirosea a gaz”
Cum faci un cocktail cu mezcal, un fel de Old Fashioned, dar cu note românești de sirop de brad
Cum faci un cocktail cu mezcal, un fel de Old Fashioned, dar cu note românești de sirop de brad
Distrigaz oprește alimentarea cu gaze după explozia din Rahova. Peste 1.000 de locuințe rămân fără gaz
Distrigaz oprește alimentarea cu gaze după explozia din Rahova. Peste 1.000 de locuințe rămân fără gaz
Descoperirea neobișnuită din China care amintește de povestea lui Ed Gein: Oase umane transformate în cupe și măști în urmă cu 5.000 de ani
Descoperirea neobișnuită din China care amintește de povestea lui Ed Gein: Oase umane transformate în cupe și măști în urmă cu 5.000 de ani
Rusia ar vrea un tunel spre America și îl numește „Putin–Trump”. Cost estimat la 8 miliarde de dolari
Rusia ar vrea un tunel spre America și îl numește „Putin–Trump”. Cost estimat la 8 miliarde de dolari
Evenimentele de neratat ale lunii octombrie – de la Katy Perry la Cristi Puiu, de la Emma Stone la Bucharest Fashion Week. De ce merită să iești din casă
Evenimentele de neratat ale lunii octombrie – de la Katy Perry la Cristi Puiu, de la Emma Stone la Bucharest Fashion Week. De ce merită să iești din casă
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar dacă deții o asigurare obligatorie (PAD)
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar dacă deții o asigurare obligatorie (PAD)
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...