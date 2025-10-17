Alertă alimentară: fasole cu cârnați, retrasă din Carrefour și Profi. Ce risc există pentru consumatori

Două mari lanțuri de magazine din România, Carrefour și Profi, au retras de la comercializare un sortiment de fasole cu cârnați marca Maestro, produs de Caroli Food Group Pitești SRL, după ce un client a semnalat prezența unui corp străin în produs. Măsura a fost luată preventiv, pentru siguranța consumatorilor, iar magazinele au inițiat și procedura de rechemare de la clienți.

Lotul afectat este unul specific, cu data durabilității minimale 18 noiembrie 2025, iar persoanele care au achiziționat produsul sunt sfătuite să nu-l consume și să-l returneze în magazine pentru restituirea contravalorii, fără a fi necesar bonul fiscal. ANSVSA și retailerii implicati au transmis informațiile oficiale pentru a preveni eventuale probleme de sănătate.

Lotul afectat și modalitatea de returnare

Produsul rechemat are următoarele caracteristici:

fasole cu cârnați

350 de grame

brand Maestro

EAN 5941259016532

Lot 250919, cu data durabilității minimale 18.11.2025.

Clienții care dețin acest produs sunt rugați să nu-l consume și să-l returneze în magazinele Carrefour sau Profi în perioada 17 – 30 octombrie 2025. Restituirea contravalorii se va face fără prezentarea bonului fiscal.

„Vă informăm că, ca urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL, Carrefour România SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului: Fasole cu cârnați Maestro. Motivul rechemării: principiul precauției – suspiciune de prezență a unui corp străin”, arată informarea publicată de Carrefour pe site-ul ANSVSA. „Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin în perioada 17.10.2025 – 30.10.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create!”, au transmis reprezentanții Profi.

Motivul retragerii și numărul magazinelor implicate

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a precizat că decizia a fost luată după ce un client a găsit un corp străin în fasolea cu cârnați și a depus reclamație. Mai mult de 100 de magazine Carrefour și Profi din țară au retras produsul de la vânzare. Măsura a fost luată preventiv, pentru a proteja sănătatea consumatorilor, chiar dacă incidentul a fost izolat și semnalat de un singur client.

Recomandări pentru consumatori

Clienții care au cumpărat produsul din lotul afectat sunt încurajați să verifice eticheta pentru a identifica dacă dețin conserva vizată. În cazul în care produsul se află în cămară sau frigider, nu trebuie consumat. Returnarea produsului în magazine se face simplu, iar banii vor fi restituiți imediat, fără prezentarea bonului fiscal.