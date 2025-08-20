Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 12:49
de Daoud Andra

Produs retras de la vânzare din magazinele Profi: conținea niveluri periculoase de micotoxină Deoxinivalenol

Produs retras de la vânzare din magazinele Profi: conținea niveluri periculoase de micotoxină Deoxinivalenol
FOTO: Profi.ro

Un nou avertisment alimentar îi vizează pe clienții lanțului de magazine Profi. Un lot de musli cu fructe a fost retras urgent de la vânzare după ce s-a constatat depășirea nivelului maxim admis de Deoxinivalenol, o micotoxină periculoasă, prezentă frecvent în cereale.

Ce pot face clienții care au cumpărat produsul

Conform anunțului publicat pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), este vorba despre produsul Proxi Musli cu fructe 750 g, aparținând lotului L21015, cu termen de valabilitate 15 ianuarie 2026 și cod EAN 5948688021779.

Reprezentanții Profi au demarat imediat procedura de retragere de la comercializare și rechemare a produsului de la clienți. Persoanele care au achiziționat acest musli sunt sfătuite ferm să nu îl consume, întrucât ingestia poate prezenta riscuri pentru sănătate. În schimb, consumatorii îl pot returna la magazinele Profi în perioada 18 august – 7 septembrie, fără a fi nevoie să prezinte bonul fiscal, urmând a primi contravaloarea produsului.

Ce este Deoxinivalenolul

Deoxinivalenolul, cunoscut și sub denumirea de DON sau „vomitoxină”, este o toxină produsă de anumite tipuri de mucegai din genul Fusarium. Aceasta se dezvoltă în special pe cereale precum grâu, porumb sau ovăz și poate rămâne în produsul finit chiar și după procesare.

Consumul de alimente contaminate cu Deoxinivalenol poate provoca tulburări digestive, greață, vărsături, dureri abdominale și, în cazuri de expunere pe termen lung, poate afecta sistemul imunitar. Din acest motiv, legislația europeană stabilește limite clare pentru prezența acestei micotoxine în produsele alimentare.

Cerealele musli retrase de la comercializare

Măsuri de siguranță și recomandări

Sistemul de control al siguranței alimentare urmărește să prevină probleme grave pentru consumatori. Totuși, specialiștii atrag atenția că vigilența clienților rămâne esențială. Este recomandat ca fiecare cumpărător să verifice etichetele și loturile anunțate ca fiind retrase, înainte de consum.

Deși situația poate genera îngrijorare, retragerea preventivă a produselor cu risc este o măsură firească și necesară pentru a asigura protecția consumatorilor. Profi a transmis că returnarea produsului se face simplu, iar contravaloarea va fi restituită integral, fără formalități suplimentare.

Clienții trebuie să rețină faptul că lotul de Proxi Musli cu fructe 750 g – L21015 nu trebuie consumat, ci returnat sau distrus. Această acțiune reprezintă o măsură de siguranță menită să protejeze sănătatea publică și să împiedice efectele nocive ale Deoxinivalenolului.

Canicula revine în forță în România: temperaturile cresc cu 15 grade, de la o zi la alta. Zonele vizate de noul cod emis de ANM
