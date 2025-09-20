Ultima ora
Sănătate
Alertă alimentară. Kaufland și Mega Image retrag de la vânzare loturi de ouă bio contaminate cu Salmonella Typhimurium
Alertă alimentară în două dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România FOTO: Arhiva

Alertă alimentară în două dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România. Mai multe loturi de ouă bio comercializate în Kaufland și Mega Image au fost retrase urgent de la vânzare, după ce s-a descoperit prezența bacteriei Salmonella Typhimurium.

Această bacterie periculoasă poate provoca salmoneloză, una dintre cele mai grave boli de origine alimentară, responsabilă pentru cele mai multe decese cauzate de intoxicații la nivel global, conform Harvard Health Publishing.

Loturile retrase și instrucțiunile pentru clienți

Compania Galina Bio Eggs SRL a transmis, prin intermediul ANSVSA, că a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea produsului „Ouă de consum cod 0 M”. Este vorba despre loturile:

  • 0824 (valabilitate 21.09.2025)
  • 0827 (valabilitate 24.09.2025)
  • 0831 (valabilitate 28.09.2025)
  • 0902 (valabilitate 30.09.2025)
  • 0907 (valabilitate 05.10.2025)

Clienții care au cumpărat ouă din aceste loturi sunt rugați să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze la magazinele Kaufland în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2025 inclusiv. Contravaloarea va fi rambursată fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

La rândul său, Mega Image a retras de la vânzare produsele „Natures Promise Mega Ouă Bio M 10 bucăți” și „Natures Promise Mega Ouă Bio M 6 bucăți”, care fac parte din aceleași loturi și termene de valabilitate. Rețeaua de supermarketuri solicită clienților să returneze produsele la punctele de vânzare până la 5 octombrie 2025 sau să le distrugă, pentru a evita orice risc pentru sănătate.

De ce este periculoasă Salmonella Typhimurium

Salmonella Typhimurium este o bacterie care poate provoca simptome severe, precum febră, diaree acută, dureri abdominale și vărsături. În unele cazuri, mai ales la copii, vârstnici sau persoane cu sistem imunitar slăbit, infecția poate deveni fatală.

Contaminarea se produce, de obicei, prin consumul de alimente de origine animală insuficient preparate termic, cum ar fi ouăle, carnea sau laptele. În cazul actual, bacteria a fost identificată în ouăle provenite de la furnizorul Galina Bio Eggs SRL, ceea ce a determinat măsura de retragere imediată pentru a preveni posibile îmbolnăviri.

Sortimentul de ouă retras de Kaufland. FOTO ANSVSA

Sortimentul de ouă retras de Kaufland. FOTO ANSVSA

Responsabilitatea supermarketurilor și siguranța consumatorilor

Atât Kaufland, cât și Mega Image au transmis scuze publice clienților și au subliniat că sănătatea consumatorilor este prioritatea principală. Cele două lanțuri de retail au menționat că monitorizează constant calitatea și siguranța produselor și că astfel de verificări fac parte din măsurile de protecție obligatorii.

Reprezentanții ANSVSA au publicat pe site-ul oficial lista completă a magazinelor Kaufland unde au fost comercializate ouăle din loturile contaminate, pentru ca persoanele care le-au achiziționat să poată lua măsurile necesare.

Sortimentul de ouă retras de Mega Image. FOTO ANSVSA

Sortimentul de ouă retras de Mega Image. FOTO ANSVSA

Ce trebuie să faci dacă ai cumpărat ouă din loturile vizate

Dacă ai ouă din loturile cu risc de Salmonella, nu le consuma sub nicio formă. Ai două opțiuni:

  • fie le returnezi la magazinele Kaufland sau Mega Image, unde vei primi banii înapoi,
  • fie le distrugi, pentru a elimina orice pericol.

Este important să respecți aceste recomandări, chiar dacă ouăle par în regulă la prima vedere, pentru că bacteria nu modifică aspectul sau mirosul produsului.

