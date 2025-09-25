Alegerile din Moldova, vizate de o amplă campanie de dezinformare rusească. Zvonurile false despre Maia Sandu s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare

La scrutinul din 28 septembrie, autoritățile din Republica Moldova se confruntă cu o ingerință masivă a Rusiei, care ar investi sute de milioane de euro în propagandă, fake news și sondaje manipulate.

Pe 28 septembrie 2025, cei 2,4 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a-și alege noul parlament.

Procesul electoral, considerat decisiv pentru orientarea țării către Uniunea Europeană, este însă serios afectat de încercările Rusiei de a influența rezultatele.

O investigație a BBC arată că Moscova finanțează o operațiune de amploare, cunoscută sub numele de cod Matriochka, menită să saboteze partidul de guvernământ pro-european, Acțiune și Solidaritate (PAS).

Recrutări online și fake news fabricate cu AI

Conform surselor, rețeaua ar fi recrutat cetățeni moldoveni prin canale Telegram, oferindu-le plăți lunare de 3.000 de lei (aproximativ 153 de euro) pentru a distribui materiale propagandistice.

Aceștia au fost instruiți prin seminare online, inclusiv cum să utilizeze instrumente de inteligență artificială precum ChatGPT pentru a produce texte aparent „naturale” sau mesaje satirice cu tentă anti-UE.

Printre narativele promovate s-au numărat acuzații false că actuala conducere intenționează să falsifice rezultatele alegerilor, că aderarea la UE ar impune agende sociale nedorite sau că președinta Maia Sandu ar fi implicată în activități ilegale.

În plus, au circulat videoclipuri generate cu AI, inclusiv deepfake-uri menite să o discrediteze pe șefa statului.

Pe lângă trolli online, au existat și persoane plătite cu 200 de lei pe oră pentru a manipula sondaje. Aceste anchete false, realizate în preajma scrutinului, sugerează deja pierderea partidului de guvernământ, scopul fiind acela de a slăbi încrederea în procesul democratic și de a oferi opoziției proruse argumente pentru a contesta rezultatele.

Moldova, teren de test pentru propaganda rusă

Ancheta jurnalistică arată că operațiunea ar avea legături cu politicianul fugar Ilan Șor, sancționat anterior de SUA, UE și Marea Britanie.

Dacă în 2024 campaniile sale mizau pe cumpărarea de voturi, acum accentul este pus pe dezinformare și manipulare mediatică.

Specialiștii atrag atenția că Moldova este folosită ca un „laborator” pentru testarea unor tactici ce pot fi extinse în alte state europene.

Rețeaua ar controla cel puțin 90 de conturi TikTok, unele mascate sub identitatea unor instituții media respectate, acumulând peste 55 de milioane de vizualizări în doar câteva luni.

Organizația Reset Tech a identificat și site-uri aparent de investigație, precum Restmedia, care produc conținut pro-rus cu ajutorul AI și îl distribuie în mai multe limbi, amplificând mesajele Kremlinului.

Autoritățile moldovene au descris fenomenul drept o „ingerință fără precedent”, iar experții avertizează că obiectivul Moscovei nu este doar deturnarea unor voturi, ci subminarea încrederii generale în mecanismele democratice.

În replică, TikTok a anunțat măsuri suplimentare de securitate înaintea scrutinului, în timp ce Meta, compania-mamă a Facebook, nu a oferit comentarii.

Pe fondul acestor presiuni, alegerile legislative din 2025 nu reprezintă doar o etapă politică internă, ci și un test major pentru reziliența democratică a Republicii Moldova și pentru capacitatea Uniunii Europene de a contracara războiul informațional purtat de Rusia.